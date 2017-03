Potřebovali místo pro silnici, tak vykáceli stopadesátiletou alej. Jinak to nešlo, brání obec ekolog

před 49 minutami

Stovky naštvaných lidí na Facebooku sdílí fotky malebné aleje mezi Raspenavou a Krásným lesem, která byla vykácena kvůli stavbě nové silnice. Podle nich zvítězila touha po penězích nad zachováním přírodního bohatství pro další generace. Podle místostarosty Raspenavy Jaromíra Hanzla i ekologa Zbyňka Vlka bylo ale vykácení bezmála 150 let starých stromů nutné. Za poražené stromy se navíc vysází téměř trojnásobek nových.

Raspenava (Liberecko) - "Lidská blbost a touha po penězích", zní jeden z rozhořčených komentářů lidí na Facebooku, kteří nesouhlasí s vykácením bezmála 150 let staré kočárové aleje mezi Raspenavou a Krásným Lesem. Krásná a malebná alej, jak na ni lidé vzpomínají, lemovala jedinou přístupovou silnici pro nákladní dopravu na území Raspenavy. Navíc už byla kvůli stáří značně prořídlá a nebezpečná.

"Asfaltová cesta se drolila, byla příliš úzká na to, aby se tam minula dvě auta, a cesta končila až těsně u kmenů. Stromy vypadaly zdravě, ale uvnitř byly shnilé a větve se ulamovaly, " popsal místostarosta Raspenavy Jaromír Hanzl a jeho slova potvrdil i hejtman Libereckého kraje Martin Půta (Starostové).

Za pravdu mu dal i Zbyněk Vlk z iniciativy Zachraňme aleje. "Chápeme, že to bylo potřeba udělat, víme že nebyla jiná možnost, ale je nám to líto," řekl Vlk. Podle něj i Hanzla bylo technicky nemožné alej zachránit. "Všechny pokusy o její zachování narazily na technicko-ekonomické problémy," vysvětlil Vlk s tím, že se teoreticky uvažovalo i o možnosti cestu s alejí zachovat a vedle postavit silnici novou. Finanční zátěž a problémy s výkupem pozemků toto řešení vyloučily.

Kvůli nové 2,5 kilometru dlouhé silnici z Raspenavy na Krásný Les padlo na 380 stromů, které vysázeli v roce 1870 raspenavští sedláci, aby zpříjemnili cestu kočárem z Frýdlantu do Lázní Libverda. Po rekonstrukci cesty ale bude zeleň částečně obnovena. "Na místě bude po jedné straně vysázeno stromořadí zhruba dvou set stromů," doplnil Hanzl s tím, že obnovení celé aleje brání majitelé orné půdy, kteří si na svém pozemku stromy vysázet nepřejí.

Z aleje, která už byla kvůli stáří značně prořídlá, zůstane zachována necelá desítka stromů, která zůstane v rovném úseku. "V tom místě bude pamětní kámen, lavička a informační tabule s fotkama připomínající vykácenou kočárovou alej," doplnil Vlk.

Značka by nestačila

V minulosti se na silnici stalo i několik smrtelných nehod. "Zatímco v Rakousku se na nebezpečných úsecích přidá dopravní značka, že máte zpomalit, u nás se to vezme komplet u země, abychom mohli jezdit rychleji," zlobí se lidé na Facebooku. Podle místostarosty Hanzla ale za nehodovost mohly i kořeny a větve zasahující do vozovky a ani značka snížení rychlosti by nebyla dostatečným řešením.

Na Frýdlantsku se bude rekonstruovat celkem pět silnic. Všechny lemují aleje stromů. Padla ovšem jediná, zbytek má být podle Vlka zachráněn. Celkem má být na Frýdlantsku kvůli rekonstrukci silnic vykáceno 520 stromů. "Za ně se vysází 1500 dalších," uzavřel Vlk.

autor: Barbora Němcová