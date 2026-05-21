„Lidé se nemohou nenávidět navždy,“ řekl Winton junior v Brně

Je čas opravit mosty, lidé se nemohou nenávidět navždy, řekl novinářům v Brně Nick Winton. Jeho otec Nicholas před druhou světovou válkou pomáhal židovským dětem uniknout nacistické hrozbě. Ve čtvrtek se Winton junior a s ním i dvě z „Wintonových dětí“ postavili po bok sudetských Němců a uctili na hlavním nádraží památku obětí holokaustu.
Pietní akt zahájil festival Meeting Brno a sjezd Sudetoněmeckého krajanského sdružení, který se poprvé koná v Česku. Zúčastnilo se zhruba 500 lidí, z toho stovka protestujících, kteří s pozváním sudetských Němců do Brna nesouhlasí.
„Udivuje mě, že lidé stále rozdmýchávají plameny hněvu a nesouhlasu. Určitě musí existovat lepší cesta,“ uvedl Winton junior. Myšlenka smíření by podle něj měla otcovu podporu, naopak by jej zklamalo, kdyby viděl, že někdo akci využívá k vyvolávání hněvu.
Pozvání do Brna přijaly také Eva Paddocková a Milena Grenfell-Bainesová. Nicholas Winton kdysi zajistil jejich transport vlakem z Československa do Británie, našel jim dočasné rodiny. Program Meetingu Brno, včetně pozvání sudetských Němců, obě ženy podporují. Na minulost se podle nich nesmí zapomenout, ale je potřeba jít dál.
„Vnímám to velmi pozitivně, už kvůli naší minulosti,“ řekla šestadevadesátiletá Grenfell-Bainesová. „Je důležité, aby lidé zkusili být spolu, aby mladí lidé byli zadobře se svými sousedy. Toto je dobrá příležitost,“ doplnila její mladší sestra Paddocková.
„Věřím, že naše generace musí jít příkladem při uzdravování minulosti, aby naše děti, vnoučata a budoucí generace mohly žít bez břemene zděděného traumatu a nenávisti,“ uvedla Paddocková už dříve na podporu festivalu.
„Odpuštění není dar pro ty, kteří se chovali špatně. Je to dar pro nás samotné, abychom mohli jít dál s lepším srdcem,“ míní Winton. Spolu s Paddockovou a Grenfell-Bainesovou se zúčastní i některých dalších programových bodů Meetingu Brno, o víkendu se vydají také na výstaviště, kde se koná hlavní část sudetoněmeckého sjezdu.
Mohlo by vás také zajímat: „Nabitá powerbanka nestačí.“ Poradí si Češi v krizi? Výsledek testu filmaře překvapil
Z Prahy do Drážďan za hodinu. Němečtí poslanci kývli na stavbu vysokorychlostní trati
Němečtí poslanci dnes jednomyslně schválili záměr na výstavbu vysokorychlostní trati mezi Drážďany a Prahou včetně takzvaného Krušnohorského tunelu. Německé ministerstvo dopravy předložilo Spolkovému sněmu plány letos v únoru.
"Poledne s Moravcem". Exmoderátor ČT nasadí nedělní debatu proti bývalému chlebodárci
Moderátor Václav Moravec, který v březnu ukončil své působení v České televizi, dnes večer spustil vlastní mediální projekt Moravec.cz. Platforma bude ode dneška nabízet každý týden celkem pět formátů, mezi nimi například nedělní politickou diskusi nebo publicistiku.
Spor o ebolu štěpí vládní koalici. Okamura mluví o ohrožení Česka, ukázal na „viníka“
Rýsuje se další koaliční roztržka. Tentokrát kvůli pacientovi s podezřením na ebolu, kterého se Česko ujalo na žádost USA. „Absolutně s tím nesouhlasím. Ani se o tom nehlasovalo na vládě,“ opřel se do rozhodnutí šéf hnutí SPD Tomio Okamura. Vinu dává ministru zdravotnictví Adamu Vojtěchovi (ANO), který tento krok obhajuje jako pomoc strategickému spojenci.
Krok mezi legendy už v Paříži? Americká parťačka Siniakové našla příčinu jejich úspěchu
Začátek roku jim trochu utekl, ale na jaře už osvědčený deblový pár Kateřina Siniaková a Taylor Townsendová opět chytil fazónu a vzal si zpátky post aktuálně nejlepší dvojice na okruhu. Češka s americkou parťačkou jsou v Paříži hlavními aspirantkami na další grandslamový titul, což by pro rodačku z Hradce Králové znamenalo velký krok mezi absolutní legendy tohoto sportu.