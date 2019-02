Lidé s autismem můžou získat průkaz, který jim ulehčí jednání s úřady či cestování

Lidé s autismem by už brzy mohli začít dostávat nové zdravotní průkazky s modrým pruhem. Ty by jim měly usnadnit komunikaci u lékaře, na úřadech, v dopravě či v krizových situacích. Pacienti o kartičku budou moci zažádat dobrovolně. Pacientská sdružení novinku vítají, zároveň ale upozorňují, že mnohem palčivější otázky zatím stát neřeší.

"Průkaz je kartička, která umožňuje pomoc, pokud se lidé s poruchou autistického spektra dostanou do prostředí, které je pro ně stresující a nové a kdy se mohou chovat jinak než běžná populace. Určitě to není o tom, že by kartička měla pacienty stigmatizovat. Naopak by jim měla v praxi pomáhat," říká náměstek ministra zdravotnictví Roman Prymula.

Kartičky si budou moci lidé vyzvednout u praktických lékařů pro děti i dospělé, u klinických psychologů a psychiatrů. Ti by měli pak průkaz lidem s autismem vystavit. Na přední straně papírové karty s modrým pruhem by měla být fotografie, jméno, adresa a kontakt na blízkého.

Na zadní straně pak budou informace o tom, zda daný člověk rozumí mluvenému slovu, užívá léky, má speciální dietu, na podněty reaguje nepřiměřeně a podobně.



Lidé s autismem budou dostávat kartičky dobrovolně, tedy jen ti, kteří o ně požádají. "Kartičky budou mít čistě informativní charakter, jejich nositelé ale nemají na základě tohoto průkazu žádný právní nárok na některé úlevy či výhody, jako například lidé s kartičkou ZTP," upozorňuje Magdalena Čáslavská, ředitelka Národního ústavu pro autismus. I tato organizace už před časem podobné kartičky pacientům s autismem vydávala.

"Příbuzní to využívali například na letišti, kde se člověk trpící autismem chová na první pohled podezřele. Nebo také u lékaře či na jiných úřadech," dodává Čáslavská.

Nové opatření státu Čáslavská vítá. Podle ní ale řeší lidé s autismem mnohem palčivější problémy. "Například velký nedostatek pobytových služeb pro nemocné nebo úplný zákaz řidičského průkazu pro všechny pacienty s poruchami autistického spektra, přestože u některých je tento zákaz absurdní," upozorňuje Čáslavská.

Podle odhadů by v Česku mohlo žít kolem 100 až 200 tisíc lidí s autismem. Porucha autistického spektra je vrozená. Častěji postihuje chlapce než dívky. Lidé mohou mít problémy s komunikací, mohou se chovat nepřiměřeně, na nátlak mohou reagovat i agresivně.