Co bude v Letech místo vepřína? Ať rozhodnou lidé, navrhuje ředitelka muzea

před 28 minutami

Muzeum romské kultury, které nejspíš dostane na starost správu areálu někdejšího romského koncentračního tábora v Letech, chce nechat o podobě chystaného památníku rozhodnout lidi. Ředitelka muzea nechce budovat něco, co by si společnost nepřála. Rozhodnutí zrušit vepřín na místě tábora padlo v pondělí, po více než dvaceti letech diskusí. Stát zemědělský areál odkoupí a na místě bude stát památník. Nyní ještě záleží na rozhodnutí akcionářů společnosti Agpi, která vepřín vlastní.

Praha - Po více než dvaceti letech to vypadá, že se podaří zrušit vepřín v Letech u Písku, kde byl za druhé světové války romský koncentrační tábor. Pokud vše půjde podle plánu a stát skutečně areál odkoupí, Muzeum romské kultury dostane na starost vybudování nové památky namísto vepřína.

O tom, co na místě vyroste, mají rozhodnout lidé. "Nechceme zbrkle realizovat něco, co by si společnost nepřála. Chceme otevřít celospolečenskou debatu, abychom zjistili, co si lidé přejí," řekla Aktuálně.cz ředitelka Muzea romské kultury Jana Horváthová.

"Od roku 1995 jsme říkali, že je nepřijatelné, aby byl na takovém místě vepřín. Odkup vnímáme jako napravení starých hříchů," dodala ředitelka.

Podle ministra kultury Daniela Hermana bude vše ještě trvat minimálně několik let. "Po schválení materiálu vládou bude následovat podpis kupní smlouvy, demolice výkrmny, asanace prostoru, zpracování projektové dokumentace k památníku a jeho realizace," popsal postup.

Poslední slovo, které stvrdí zrušení vepřína, mají však stále akcionáři společnosti Agpi, která vepřín vlastní. Ti musejí na valné hromadě odhlasovat, že s odkupem areálu souhlasí. Na konci července již "na zkoušku" o odkupu vepřína hlasovali, téměř devadesátiprocentní většina s prodejem souhlasila.

Politici nicméně předpokládají, že odkup půjde bez problémů. "Kupní smlouva by se měla podepsat v nejbližší době, předpokládám během příštího měsíce," sdělil ministr Herman.

Zatím nikdo neuvádí, kolik peněz stát za vepřín zaplatí. Jisté je, že firma si prasata odveze a zaměstnance ponechá. Cenu prý obě strany zveřejní po podpisu smlouvy. Právě peníze byly v minulosti jedním z problémů, na kterých dohoda ztroskotala.

Společnost Agpi patří k větším zemědělským firmám, které produkují vepřové maso i vejce. Má několik divizí a poboček, mezi ně patří i ta v Letech. Místopředseda představenstva firmy Jan Čech krok vlády ocenil, podle něho bude prodej nejlepším řešením.