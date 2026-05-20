Lidé nakoupili dluhopisy za 22 miliard, zájem předčil všechny odhady

Lidé si zatím objednali české státní dluhopisy za 22,4 miliardy korun. Zájem tak překročil původní emisní plán 20 miliard korun, uvedla ve středu na síti X ministryně financí Alena Schillerová (ANO). Zároveň rozhodla, že se budou Dluhopisy Republiky prodávat i po překročení emisního plánu, a to až do odvolání. Původně byl úpis první emise naplánovaný do 28. června.
Ministerstvo financi Dluhopisy Republiky nabízí od čtvrtka. V prodeji jsou fixní pětileté, protiinflační pětileté a tříměsíční obligace. Dluhopisy se liší svým výnosem. Obligace jsou určeny pro fyzické osoby, investice do každého typu dluhopisu se může pohybovat mezi 1000 korun a třemi miliony korun. Objednané dluhopisy je nutné zaplatit do 7. července. Vlastní emise bude vydána 15. července.
"Dnes v 09:00 dosáhly objednávky Dluhopisu Republiky neuvěřitelných 22,4 miliardy korun. Největší zájem je o pětiletý fixní státní dluhopis, což je pro stát obzvlášť dobrá zpráva," uvedla Schillerová. "Zároveň jsem rozhodla o významném navýšení kapacity prodeje z původních 20 miliard korun, a to až do odvolání," doplnila.
"Zájem Čechů o Dluhopisy Republiky znovu potvrzuje fakt, že Češi obecně o investování zájem mají a jsou připraveni i poměrně pohotově reagovat, pokud nabízený produkt splňuje jejich požadavky. Češi dlouhodobě preferují produkty s nižším výnosem za cenu nižšího rizika a řadí se tak mezi spíše konzervativní investory," řekl ČTK investiční specialista FinGO David Pacoň.
Lidé mohou dluhopisy nakoupit elektronicky na webové stránce https://pssd.sporicidluhopisycr.cz/. Pro vytvoření osobního majetkového účtu je třeba se přihlásit identitou občana, nebo si nechat poslat poštou přihlašovací údaje. Lidé, kteří už z minulosti majetkový účet mají, ho mohou dál využívat. Všechny typy obligací je také možné koupit na vybraných pobočkách ČSOB, pětileté dluhopisy rovněž na vybraných pobočkách České spořitelny.
Dluhopisy Republiky už ministerstvo financí vydávalo v letech 2018 až 2021, kdy byla Schillerová ministryní financí v předchozí vládě premiéra Andreje Babiše (ANO). Zbyněk Stanjura (ODS), který ministerskou funkci zastával v letech 2021 až 2025, vydávání dluhopisů zastavil, podle něj přinášelo státu vyšší náklady než prodej dluhopisů institucionálním investorům.
Prodej státních dluhopisů občanům v Česku jako první zavedl v roce 2011 tehdejší ministr financí Miroslav Kalousek (tehdy TOP 09). Poslední emise z tohoto programu se uskutečnila v roce 2014.
