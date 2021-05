O půlnoci končí sčítání lidu. Nenechávejte to na poslední chvíli, varují statistici

Statistici dostali ve sčítání lidu dosud téměř 4,8 milionu vyplněných formulářů. Zhruba desetinu z nich tvořily papírové tiskopisy, téměř 90 procent dorazilo elektronicky. V posledních dnech a hodinách počet sčítaných v elektronickém systému roste. Cenzus skončí o půlnoci, za nevyplnění hrozí desetitisícová pokuta.

"Vyzýváme všechny, kteří se dosud do sčítání nezapojili, aby neváhali a svoji zákonnou povinnost splnili do dnešní půlnoci," vyzvala mluvčí sčítání Jolana Voldánová. "Nenechávejte to ale prosím na poslední minuty. A prosíme také všechny, kteří ještě mají doma vyplněné papírové formuláře, aby je v odpovědní obálce hodili do nejbližší poštovní schránky," dodala.

Pokud se začne elektronický formulář na adrese www.scitani.cz či v mobilní aplikaci Sčítání21 vyplňovat před půlnocí, bude možné ho po 0:00 dokončit a odeslat. Pokud by se někdo chtěl do systému připojit ale až po půlnoci, už se do něj nedostane, upozornila mluvčí.

Podle Voldánové v posledních dnech a hodinách sčítaných přibývá. "Nárůst je hlavně pozdě odpoledne a večer. V pondělí v deset hodin večer dorazilo 14 711 formulářů," upřesnila mluvčí.

Vedle téměř 4,2 milionu elektronických formulářů dostali statistici zatím i zhruba 590 000 papírových. Také tiskopisy by měli lidé odeslat ještě dnes. Stále je možné si je vyzvednout s předtištěnou obálkou na většině pošt. Seznam zájemci najdou na webu https://scitani.ceskaposta.cz či na úředních deskách radnic. Zaslání je pak bezplatné.

Proč se nezapomenout sečíst

Při nevyplnění dotazníku do půlnoci hrozí desetitisícová pokuta. Sčítání je povinné pro všechny občany České republiky, kteří mají na území státu trvalý pobyt a cizince, kteří mají v Česku trvalý nebo přechodný pobyt na více než 90 dní. Povinnost se vztahuje také na osoby, které v Česku dostaly azyl.

"Pokud by sčítání lidu nebylo povinné, pak by značně ztrácelo svůj hlavní efekt. Zúčastnil by se jej menší počet lidí a nebylo by reprezentativní do nejmenšího územního detailu," vysvětloval před časem Aktuálně.cz předseda statistického úřadu Martin Rojíček.

Získané údaje slouží například obcím či krajům pro rozhodování v rámci sociální a bytové politiky, optimalizaci veřejné dopravy nebo integrovanému záchrannému systému. Je to také pro všechny další generace důležitý odkaz o tom, jak jsme žili.

Pokud by se někdo záměrně vyhýbal odevzdání formuláře, je Český statistický úřad oprávněn dát podnět k zahájení přestupkového řízení na místně příslušnou obec s rozšířenou působností. "Každá povinnost musí být rozumně vynutitelná. Výše pokuty stanovená v zákoně je ale maximální a stanovení její výše je na posouzení závažnosti přestupku v rámci konkrétního správního řízení," vysvětlil Rojíček.

Údaje z jednotlivých formulářů statistický úřad nikomu nepředává, po skončení zpracování budou identifikátory osob vymazány. "Český statistický úřad striktně dodržuje zákon o státní statistické službě a nikomu individuální údaje neposkytuje, ani jiným státním institucím a orgánům," řekl Rojíček. Podle zákona má s výjimkou dobrovolných otázek občan povinnost vyplnit formulář úplně a pravdivě. "Nedává žádný smysl, aby si lidé do formuláře vymýšleli. Tím budou jen znehodnocovat celkové výsledky," doplnil.

Sčítání lidu se v Česku koná jednou za deset let. Nejde jen o zjištění počtu obyvatel, ale hlavně jejich demografické a socioekonomické struktury. Letos začalo sčítání v sobotu 27. března.

Začátek provázely potíže s informačním systémem. Po spuštění se musel hned první den zhruba na deset hodin odstavit, přesto se lidem podařilo odeslat 237 tisíc formulářů. Od té doby funguje on-line verze bez problémů. Vyplnění elektronického formuláře podle statistiků trvá v průměru 20 minut. Jednočlenná domácnost se sečte asi za sedm až deset minut, početnější zhruba za půl hodiny.