"Odborníci a zároveň srdcaři." Kolem prezidenta Pavla se tvoří nový tým pro Hrad

Jsou to lidé z různých oborů i různého věku, ale spojuje je osoba nového prezidenta Petra Pavla. I když jeho tým teprve vzniká, už nyní jsou jasná první jména. Kancléřkou má být Jana Vohralíková, šéfem poradců Tomáš Richter, mluvčí Markéta Řeháková. Aktuálně.cz přináší profily některých členů budoucího hradního týmu i lidí z jeho volebního týmu, kteří splnili svůj úkol a se spoluprací končí.

Jana Vohralíková, kancléřka

V této chvíli ještě pracuje jako vedoucí kanceláře Senátu, ale od začátku března se přesune o pár stovek metrů výš, na Pražský hrad. Petra Pavla poprvé potkala už před lety, jak vzpomínala pro Aktuálně.cz, coby předsedkyně České rady dětí a mládeže zašla za Pavlem, který byl tehdy náčelníkem generálního štábu. Požádala ho, jestli by armáda nepostavila polní kuchyni na třídenní mládežnickou akci. Domluvili se a spolupráce nakonec trvala deset let.

Nynější spolupráce však bude něco zcela jiného. Vohralíková vystřídá Vratislava Mynáře, který je spojený s mnoha kauzami a nejasnostmi. Jedna se objevila také kolem ní, když média poukázala na možné netransparentní zadávání zakázek. Prošetřování ze strany vedení Senátu ale takové podezření neprokázalo a za Vohralíkovou se navíc postavilo mnoho lidí. Ať už šlo o senátory, jednoho ze studentských vůdců z listopadu 1989 Jana Bubeníka či rektora České zemědělské univerzity.

Vohralíková pochází z rodiny pronásledované komunisty, její otec byl v 50. letech odsouzen na 11 let za údajnou špionáž. Vystudovala stavební fakultu České vysokého učení technického. Dlouhodobě se věnuje obecně prospěšným aktivitám, byla generální sekretářkou křesťanské mládežnické organizace YMCA, ekonomickou náměstkyní na ministerstvu kultury a také kvestorkou (šéfkou ekonomiky) České zemědělské univerzity.

Tomáš Richter, šéf týmu poradců

Zatímco Jana Vohralíková bude v týmu Petra Pavla novou tváří, Tomáš Richter je s ním už od prvních momentů, kdy Pavel začal vážně zvažovat kandidaturu na prezidenta. "A já byl od první chvíle přesvědčený, že je to ten správný kandidát. Nepochyboval jsem, že vyhraje," sdělil Aktuálně.cz Richter v sobotu ve volebním štábu.

Richter je podnikatel, hoteliér, jeho firma má přes 20 let Hotel Olympia v Mariánských Lázních. Zároveň se veřejně angažuje. V roce 2016 patřil mezi spoluzakladatele Nadačního fondu nezávislé žurnalistiky, pro který mimo jiné sháněl dárce. S mnohými se blíže seznámil, takže když se Pavel rozhodl kandidovat na Hrad, právě Richter začal shánět sponzory pro kampaň.

V rozhovoru pro Aktuálně.cz zdůrazňoval, že si dával pozor, aby vybral skutečně dárce, kteří nejsou spojeni s nějakými kauzami a také neočekávají od finanční pomoci nějakou protislužbu. "Zároveň absolutně vylučuji, že bychom nejdříve vytvořili nějakou skupinku a pak oslovili pana generála. Tak to rozhodně nebylo," vysvětloval.

Teď se Richter přesune na Hrad. S Pavlem už je domluvený, že se stane šéfem jeho poradců. Postupně začne vybírat ve spolupráci s Vohralíkovou a Pavlem další spolupracovníky. "Chci, aby šli na Pražský hrad pracovat lidé, kteří jsou odborníci a zároveň srdcaři. Takové prestižní místo vyžaduje něco navíc," řekl Richter.

Markéta Řeháková, mluvčí

Když začala pracovat pro Petra Pavla jako jeho mluvčí, nebyla v jednoduché situaci. Po úrazu nemohla chodit a dlouhé týdny se léčila. Proto je také k vidění na prvních fotkách s berlemi. Snažila se ale rychle vrátit do běžného života a brzy patřila k lidem, kteří stáli Pavlovi vždy po boku.

Velká pracovitost a velké nadšení jsou vlastnosti, které k ní patří od začátku. Vystudovala bakalářské obory mediální studia a žurnalistika a evropská studia na Masarykově univerzitě v Brně. Poté nastoupila do redakce Hospodářských novin a rychle se propracovala mezi výrazné novinářky.

Absolvovala také bezpečnostní studia na Birminghamské univerzitě ve Velké Británii, odkud také do Hospodářských novin psala. Toužila ale po nových výzvách a tak v roce 2021 nastoupila jako bezpečnostní analytička do společnosti Semantic Visions. Ta se zaměřuje na rizika na internetu a například radila vládě v boji s dezinformacemi o covidu. Firma bývá terčem kritiky dezinformátorů, protože na jejich činnost, stejně jako na riziko ruských a čínských dezinformací a jiných hrozeb, často upozorňuje.

VOLEBNÍ TÝM:

Pavla Nýdrle, vedoucí kampaně Petra Pavla

Když seděla šťastná v sobotu večer ve volebním štábu Petra Pavla, už s úsměvem vzpomínala na rok 2022 a cestu kolem světa na plachetnici. S manželem a dvěma malými dětmi se jim zlomila stěžeň a oni málem zahynuli. "Tak přece jen ta zlomená stěžen byla k něčemu dobrá," podotkla.

Když se z cesty vrátili, přemýšleli podle svých slov o tom, co smysluplného by mohli dělat. Loni v srpnu se rozhodli ujmout se prezidentské volební kampaně Petra Pavla. Dali dohromady tým, který držel při sobě a dělal všechno pro generálovo vítězství.

"Tento tým odvedl neskutečnou práci, nikdo si nedovede představit, jak moc jsme pracovali. Pro nikoho to nebyla jen práce, všichni do toho šli, protože věřili, že pan generál přinese této zemi slušnost, respekt a úctu. A čím víc jsme ho poznávali, tím naše přesvědčení rostlo," popsala Aktuálně.cz recept na úspěch. I když se celý život pohybuje kolem marketingu, přiznala, že něco tak těžkého ještě nedělala. "Politický marketing je podle mě nejtěžší disciplína. Není to sranda. Vstupuje do toho strašně moc faktorů," uvedla.

Teď chce ještě pomoci Petru Pavlovi v prvních týdnech jeho nové mise, ale jinak se těší především na odpočinek. A také na své děti, na které měla v posledních měsících minimum času. "Nemám expertizu pro hradní práci. Jsem manažer, byznysmen, markeťák. Práce na Hradě chce trochu jiné kompetence," míní.

Nýdrle absolvovala obor mezinárodní obchod na Vysoké škole ekonomické, kde získala i doktorát. Poté studovala také na Univerzitě v Antverpách a na Staffordshirské univerzitě ve Velké Británii. Reklamě a marketingu se věnuje už od studií, koncem roku 2012 nastoupila do agentury svého budoucího manžela, kde v dubnu 2014 převzala její výkonné řízení. Firmu nakonec prodali.

Michal Nýdrle

V roce 2013 založil úspěšnou agenturu zaměřenou na digitální komunikaci a reklamu Kindred Group, která dělala reklamní kampaně například pro Vodafone, Plzeňský Prazdroj či Škodu Auto. Firmu o pět let později prodal francouzské nadnárodní komunikační skupině Publicis Groupe. Cena transakce tehdy podle médií činila stovky milionů korun. Předtím Nýdrle působil jako majitel a výkonný ředitel digitální agentury Nydrle Digital, kterou založil v roce 2004. Po odchodu z reklamního byznysu se začal věnovat realitám, v současnosti působí jako investor ve společnosti MN Holding.

Studoval soukromou vysokou školu marketingu a managementu, kterou však nedokončil. Již za studií spolupracoval s realitní firmou Colliers International. Je spoluzakladatelem profesního sdružení Digitální agentury. Je vášnivým jachtařem. Jeho strýcem byl režisér Petr Nýdrle, který krátce po studiích FAMU emigroval do USA a prosadil se v Hollywoodu jako režisér krátkých filmů, hudebních klipů a reklam.

Martin Klčo

Šéf marketingového týmu Petra Pavla v minulosti vedl devět let kreativní agenturu Leo Burnett. Od roku 2019 působí jako šéf marketingu v poradenské společnosti Unicorn Attacks. K Pavlovi přišel loni v lednu a od loňského července vedl marketing jeho prezidentské kampaně. "Nikdy nebudu dělat politický marketing, nikdy! Nech si to všichni zapamatují! Pak jsem potkal generála Pavla…," stojí u jeho vizitky na webu generalpavel.cz.

Vystudoval Vysokou školu ekonomickou v Praze a už za studií pracoval v obchodním týmu televize TV3. Poté pracoval u mobilního operátora Oskar (později Vodafone) a v únoru 2004 nastoupil do zmiňované agentury Leo Burnett.

Michal Repa

Velmi důležitý muž kampaně, který odmítá rozhovory pro média - a výjimku neudělal ani po vítězství Petra Pavla. Slovák, který se podílel na úspěšné kampani pro současnou slovenskou prezidentku Zuzanu Čaputovou. Jeho služby už o rok dříve využil před svým zvolením do čela slovenské metropole architekt a hudebník Matúš Vallo.

Známý je i spoluprací s izraelským konzultantem Aronem Shavivem, jehož firma v minulosti stála například za kampaní Benjamina Netanjahua. Před volbami radila i někdejšímu britskému premiérovi Davidu Cameronovi nebo nynějšímu srbskému prezidentovi Aleksandru Vučičovi.

Martin Burgr

Dalo by se ho nazvat pracovním druhem Michala Repy. Tento specialista na sociální sítě se také podílel na kampani bratislavského primátora Valla a slovenské prezidentky. V týmu kolem Čaputové zůstal i po jejím nástupu do úřadu hlavy státu v červnu 2019. Odešel na podzim téhož roku, kdy začal před volbami pracovat pro Progresivní Slovensko, které ale v koalici se stranou Spolu nepřekročilo volební práh. Poté se v květnu 2020 vrátil jako poradce pro komunikaci k Čaputové, odkud odešel počátkem roku 2022.

Burgr absolvoval politologii a mediální studia na Masarykově univerzitě v Brně, kde již za studií přednášel. Do světa politického marketingu nahlédl už jako student, když byl asistentem poslance Martina Poliačika ze strany Svoboda a Solidarita, se kterým v roce 2017 přešel k Progresivnímu Slovensku. Následovala kampaň pro Valla a poté se ve 27 letech stal jedním ze stratégů kampaně Zuzany Čaputové. Byl také zakladatelem slovenského projektu Akademie kritického myšlení, který se věnuje komunikačnímu poradenství a lektorské činnosti, v roce 2010 byl vyhodnocen jako nejlepší řečník Slovenské debatní ligy.