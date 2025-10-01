Domácí

Lidé kolem Fialy nechápou, jak se vede kampaň. Je mi jich až líto, říká Špaček

před 2 hodinami
Při moderování předvolebních debat mě překvapilo, že někteří politici nechtějí nebo nepovažují za nutné k mladšímu obecenstvu hovořit, říká youtuber a vystudovaný politolog Jan Špaček. U některých tomu údajně rozumí – třeba Tomiu Okamurovi by jako člen volebního týmu poradil totéž, u jiných jde ale podle něj o nepochopení situace.
Spotlight Volby - Jan Špaček. | Video: Tým Spotlight

Třeba v případě premiéra Petra Fialy a jeho týmu byl z vleklého a nakonec neúspěšného jednání o společném natáčení zklamaný. "Tam jsem z toho byl až smutný, jakým způsobem k tomu přistupují a jak si možná vůbec neuvědomují, jaká je realita politiky, společnosti a voličů v roce 2025."

Za pár měsíců nás pravděpodobně čeká vláda, která bude nějakým způsobem ovlivněna hnutím ANO, předpovídá Špaček. Babišův názorový posun v pohledu na Evropskou unii, bratření s krajně pravicovou francouzskou političkou Marine Le Penovou nebo vyostřená rétorika vůči České televizi může působit hrozivě, uznává. "Kampaň hnutí ANO je teď na druhou stranu extrémně nevyhrocená a do jisté míry i konsensuální," dodává.

Špaček se nechce hrozit, že po volbách nastane nový armagedon. Žádnou katastrofu prý neočekává a věří, že "to všechno vydržíme".  Od politiky se podle svých slov emocionálně zcela distancoval a podobný odstup doporučuje všem.

Celý rozhovor si můžete pustit v úvodním videu nebo si ho poslechnout ve své oblíbené podcastové aplikaci. Jaká byla jeho hlavní témata?

00:07-04:00 Kam se Česko po těchto volbách řítí? Má obavy z nějakého povolebního scénáře? Jak se za dobu jeho tvorby tuzemská politika proměnila? Může v dnešním prostředí uspět někdo, kdo věcně a slušně argumentuje?

04:00-09:15 Co mu rozhovory s politiky o nich samotných prozradily? Skutečně po volbách končí s natáčením politických videí a co ho k tomu dovedlo? 

09:15-15:08 Jsou jeho debaty spíš show, nebo se snaží o věcnou oponenturu? Proč se nepovedlo domluvit natáčení s premiérem? Kdo ho v poslední době pozitivně překvapil?

15:08-19:05 Došlo na Špačkově megadebatě k opravdovému sblížení Pirátů a STAN? Má pocit, že si mezi politiky vybudoval respekt a vliv? Změnila ho instagramová a youtuberská sláva?

19:05-23:41 V jaké zemi podle něj žijeme a jak vidí perspektivu Česka? Jak na něj působí letošní kampaň plná "bizarností" a lovu mladých na sítích? Není problém i ve voličích?

23:41-28:53 Jak výrazně podle něj sociální sítě zhoršily chování politiků? Jak se vyznat ve změti reklam, nátlaku a falešných účtů? Co potřebují mladí lidé od politiků slyšet a jaké vize by mladé voliče přesvědčily?

28:53-30:52 Kam chce dál profesně směřovat a má nějaké sny? Jaké profesní plány má bezprostředně po volbách?

Spotlight moment: S Babišem budeme jako Slováci a Maďaři. Tanky z Rusů tu mohou být zase, říká Fiala | Video: Vojtěch Gross
 
