„Lidé jsou hlupáci, řidiči sanitky jsem zachránil život.“ Turek komentuje svou nehodu

Motoristický poslanec a vládní zmocněnec Filip Turek brání svou roli v dopravní nehodě, při níž narazil do nemocničního vozidla. To pak skončilo na střeše, skoro také trefilo hlouček chodců. Nadále odmítá, že by byl viníkem. „Lidé jsou hlupáci. Věří médiím, že jsem zavinil nehodu,“ napsal poslanec na Facebooku s tím, že svým řízením naopak řidiči fabie „zachránil život“. Případ řeší policie.
Nehoda se odehrála v pondělí v centru Prahy, konkrétně u náměstí I. P. Pavlova. Turek se v Mercedesu třídy G střetl s vozem pro rychlou přepravu zdravotnického materiálu, které při průjezdu křižovatkou Ječné a Sokolské ulice houkalo. Poslancovo auto přesto vjelo do křižovatky jako jediné a zasáhlo zadní část nemocničního vozu.
Ten se vymrštil do vzduchu a při nekontrolovaném letu minul ve vzdálenosti několika metrů skupinu chodců čekajících na přechodu. Vůz skončil po srážce převrácený na tramvajových kolejích. Jeho řidiče převezli záchranáři do traumacentra s vícečetnými poraněními.
Turek podle zveřejněných záběrů webem Seznam Zprávy předjížděl těsně před srážkou kolonu odbočovacím pruhem. To ale poslanec Motoristů odmítá, jak ještě ve středu zopakoval v komentářích na své facebookové stránce.
„Lidé jsou hlupáci... Věří médiím, která píší, že jsem zavinil nehodu, když to nejspíše není pravda. Píší, že druhý řidič má mnohočetné zlomeniny a těžká poranění hlavy, přitom je doma s odřeným loktem. Píší dokonce, že Mercedes není můj…,“ postěžoval si Turek v reakci na „českého samuraje“ Jakuba Zemana, který rovněž zkritizoval média.
„Vše jsou jednoduše dohledatelná fakta – včetně toho, že se nejednalo o odbočovák, a i kdyby ano, odbočoval bych až za kolejištěm a strhnutím doprava jsem řidiči ‚sanitky‘ zachránil život,“ odhalil zákonodárce a zmocněnec pro Green Deal svůj kuriózní pohled na celý průběh nehody.
Vzápětí se dočkal další vlny výtek od diskutérů, kterým se nelíbí bagatelizace celého případu. Někteří připomněli, že měl zapnutý blinkr doprava, tudíž nemůže být o „náhlém strhnutí volantu doprava“ vůbec řeč.
Imunity nevyužiju, potvrdil Turek
Vyšetřování nehody již převzala policie. Nové informace ale podle Turka nelze v nejbližších dnech čekat. „K průběhu nehody se nebudu vyjadřovat do momentu vyšetřování policie, v případě žádosti soudu o vydání bych se samozřejmě nechal vydat a imunitu bych nevyužil," sdělil ve středu deníku Blesk.
V úterý uvedl, že do rozhodnutí policie o viníkovi nehody nebude vykonávat pozici vládního zmocněnce pro Green Deal. Pokud ho policie označí za viníka nehody, na post zmocněnce prý rezignuje. Podle mluvčí Fakultní nemocnice Motol a Homolka Martiny Dostálové je řidič nemocničního vozu v pracovní neschopnosti.
Dodala, že během nehody byl na cestě do Fakultní nemocnice Královské Vinohrady pro přípravek z krevních destiček pro pacienta. Transfuzní stanice vinohradské nemocnice je totiž největším výrobcem těchto přípravků z krve dárců v Praze, zásobuje většinu nemocnic, které nemají vlastní transfuzní stanice.
Po zveřejnění videí z dopravní nehody čelila tvář Motoristů sobě opozičním výzvám ke složení mandátu. Premiér Andrej Babiš (ANO) vzkázal, že pokud jsou zveřejněné záběry pravdivé, měl by Turek rezignovat na post vládního zmocněnce.