Lidé budou moci pozorovat zvláštní meteorický roj. Astronomové radí kdy a odkud

V noci ze středy na čtvrtek bude vrcholit meteorický roj Lyrid. Podle astronomů budou letos k jeho pozorování velmi dobré podmínky, protože nebude příliš rušit svým svitem Měsíc. V pondělí o tom informoval astronom Petr Horálek z Fyzikálního ústavu v Opavě.
Meteorický roj Lyrid vrcholí každoročně kolem 22. dubna. Podle Horálka nemá příliš vysokou aktivitu, obvykle kolem 18 meteorů za hodinu, ale krátkodobě může mít i 90 meteorů za hodinu.
Vrchol roje se očekává ve středu ve 21:40, ale podle Horálka jej bude možné sledovat i předcházející a následující noc. Nejvhodnější je meteory vyhlížet v časných ranních hodinách, zhruba od 2:00 do rozbřesku. V té době bude místo, odkud meteory zdánlivě vylétají, vysoko nad obzorem.
Astronomové pozorovatelům doporučují, aby si vybrali místo alespoň 50 kilometrů od měst, ideálně v horách nebo na vyvýšených místech. Z měst prakticky nemá význam roj sledovat. Meteory vylétají ve směru od souhvězdí Lyry náhodně po celé obloze a jsou poměrně slabé.
