20. 4. Marcela
Lidé budou moci pozorovat zvláštní meteorický roj. Astronomové radí kdy a odkud

ČTK

V noci ze středy na čtvrtek bude vrcholit meteorický roj Lyrid. Podle astronomů budou letos k jeho pozorování velmi dobré podmínky, protože nebude příliš rušit svým svitem Měsíc. V pondělí o tom informoval astronom Petr Horálek z Fyzikálního ústavu v Opavě.

Astronomové pozorovatelům doporučují, aby si vybrali místo alespoň 50 kilometrů od měst, ideálně v horách nebo na vyvýšených místech. Z měst prakticky nemá význam roj sledovat. (ilustrační snímek)Foto: Shutterstock
Meteorický roj Lyrid vrcholí každoročně kolem 22. dubna. Podle Horálka nemá příliš vysokou aktivitu, obvykle kolem 18 meteorů za hodinu, ale krátkodobě může mít i 90 meteorů za hodinu.

Vrchol roje se očekává ve středu ve 21:40, ale podle Horálka jej bude možné sledovat i předcházející a následující noc. Nejvhodnější je meteory vyhlížet v časných ranních hodinách, zhruba od 2:00 do rozbřesku. V té době bude místo, odkud meteory zdánlivě vylétají, vysoko nad obzorem.

Astronomové pozorovatelům doporučují, aby si vybrali místo alespoň 50 kilometrů od měst, ideálně v horách nebo na vyvýšených místech. Z měst prakticky nemá význam roj sledovat. Meteory vylétají ve směru od souhvězdí Lyry náhodně po celé obloze a jsou poměrně slabé.

Jmenování ministra Igora Červeného

Armáda zveřejnila "zakázaný" rozhovor s prezidentem, na který upozornilo Aktuálně.cz

Armáda na svém youtubovém kanále zveřejnila diskutovaný rozhovor s prezidentem Petrem Pavlem. Video mělo podle avizovaných informací vyjít na sociálních sítích 7. dubna, podle webu Aktuálně.cz ale zasáhlo ministerstvo obrany. Ministr obrany Jaromír Zůna (za SPD) odmítl obviňování z cenzury, podle něj byly porušeny předpisy. Video minulý týden zveřejnil na facebooku ministr zahraničí Petr Macinka.

Iran War

ŽIVĚ Porušili jste příměří, zuří Teherán. USA ukázaly záběry mariňáků, kteří obsadili íránskou loď

Velení íránských ozbrojených sil obvinilo Spojené státy z porušení příměří střelbou na jednu z íránských obchodních lodí v Ománském zálivu a slíbilo odvetu. Americké námořnictvo v neděli zaútočilo v Ománském zálivu na obchodní loď plující pod íránskou vlajkou a převzalo nad ní kontrolu. Osud pondělního jednání obou znepřátelených stran v Islámábádu je nejistý.

NHL: Stanley Cup Playoffs-Boston Bruins at Buffalo Sabres

Pastrňák třikrát bodoval, ale Boston přesto prohrál, Dobeš slavil proti Tampě

Gól a dvě asistence Davida Pastrňáka nestačily Bostonu na vítězství v úvodním utkání 1. kola play off NHL. Bruins prohráli na ledě Buffala 3:4. Brankář Jakub Dobeš dvaceti zákroky přispěl k vítězství Montrealu 4:3 v prodloužení nad Tampou Bay. Hattrickem rozhodl za Canadiens Juraj Slafkovský. Colorado s Martinem Nečasem přetlačilo Los Angeles 2:1.

