Dva roky Liberlandu. Přestože samozvaný stát většinu peněz utratil za diplomacii, nikdo ho neuznal

před 1 hodinou

Liberland vybral od svých podporovatelů miliony, na kolonizaci však dal pouhých pět procent. Ukazuje to výroční zpráva za rok 2015 až 2016. Prezident samozvaného státu Vít Jedlička ale projektu věří. "Mělo by se začít stavět už tento rok," tvrdí a připomíná diplomatické úspěchy. Přestože doteď nikdo Liberland oficiálně neuznal, Jedlička se podle svých slov podíval až do 60 zemí.

Doporučujeme

Praha - Majestátní budova v Koperníkově ulici v Praze dříve sloužila jako belgická ambasáda, nyní v ní pracuje prezident malého, ale mediálně známého státu. Nikým neuznaný Liberland má zhruba sedm kilometrů čtverečních a leží mezi Chorvatskem a Srbskem na západním břehu Dunaje. Z projektu současné hlavy státu Víta Jedličky má v budoucnu údajně vyrůst Mekka všech libertariánů - lidí, kteří chtějí co nejmenší vliv státu a svobodný obchod. Jedlička je podivín. Liberland dělá z přesvědčení, ale i kvůli penězům, tvrdí filmaři číst článek Ani po dvou letech, které Liberland oslavil 13. dubna, se ale nezačalo na zabraném území stavět. "Podle našeho dlouhodobého programu by se mělo začít v Liberlandu budovat do konce tohoto léta," věří Jedlička. Jak ukazuje výroční zpráva projektu z roku 2015 a 2016, na kolonizaci bylo dosud vynaloženo pět procent ze získaných 5,5 milionu korun. Značná část prostředků naopak padla na cestování, diplomacii a administraci. Podporovatelé získávají větší šanci získat občanství či měnu, za kterou se dá v Liberlandu koupit půda. Zájem je velký, občanem by se nejraději stalo přes 400 tisíc lidí z celého světa. Kdyby se všichni zájemci o občanství nastěhovali, bylo by ve státečku nejvíce lidí na metr čtvereční na světě. "Máme síť skoro 90 zastoupení po celé planetě, fungující vládu a nic se nezměnilo ohledně našeho území. Stále jsem jediná entita, která si ho nárokuje," vypočítává výhody Jedlička. Diplomaté samozvaného státečku se prý účastnili i řady jednání na ministerstvech po celém světě. "Nemohu vám blíž nic říct," tvrdí tajemně Jedlička. Podle exministra zahraničí Cyrila Svobody je nulová šance, aby Liberland někdo uznal. Argument Jedličky, že stát nepřímo uznalo Chorvatsko tím, že proti příznivcům zasahuje a nechce je pustit na zabrané území, považuje Svoboda za nesmysl. "Uznání musí být aktivní akt mezinárodního práva. To, co říká pan Jedlička, jsou jen přání. Diplomaticky nemají šanci nic vyjednat," komentoval. Jedličkův Liberland má novou měnu i první firmu v rejstříku, občanství chce 87 tisíc lidí číst článek Skepse už zní i z bývalého tvrdého jádra Jedličkových stoupenců. "Trochu tomu přestávám věřit. Na začátku se něco dělo a teď ten vývoj už trochu stojí. Nic se tam nebuduje, nic se tam nezkouší," míní Lukáš Salich. Ten se byl na území samozvaného Liberlandu i podívat. Projektu Liberland se Jedlička věnuje na plný úvazek, často cestuje a ukazuje se na večírcích s podnikateli. "Já už jsem to přestal počítat, ale myslím, že jsem navštívil od začátku vzniku Liberlandu asi 50 států. Možná šedesát," popisuje své četné aktivity. Nařčení z podvodu se Jedlička nebojí. "Projekt Liberland už vyšel. Není tu ani žádný neúspěch. Stát má mít své území. To my máme definované a to Liberlandu už nikdo nikdy nevezme. Předevčírem bylo v Chorvatsku Chcete být milionářem a zazněla tam otázka na Liberland. Všichni věděli odpověď," chlubí se Jedlička. Naznačil, že Liberland nemusí být jeho poslední projekt a v nejbližší době by mohlo vzniknout víc podobných států. "Navštívil jsem spoustu míst, kde je vlastně možné podobné projekty spustit. Možná se něco spustí příští rok," naznačil. Nedostupná země Aby se příznivec do státečku dostal, musí připlout po Dunaji. Z chorvatské strany hlídají policisté a nezřídka se stane, že "občana" Liberlandu zatknou. "Absolvovali jsme celou řadu právních koleček v Chorvatsku, kde vyšší soud dal za úkol soudu nižší instance jasně určit hranici mezi Liberlandem a Chorvatskem. To bylo pro nás velmi pozitivní," chlubí se Jedlička. Jak ale soudy rozhodnou, nechce předjímat. Video S prezidentem státu Liberland jsme se bavili o jeho dalších plánech; šéfka Gender studies popsala rozdíly v platech mezi muži a ženami; vybrali jsme starší výroky prezidenta na adresu F. Peroutky sledovat video Oficiální materiály k Liberlandu věští státu až utopickou budoucnost. V brožurce jsou fotky od architektů, kteří se zúčastnili soutěže o podobě státu. Na obrázcích jsou tak vidět mrakodrapy, za něž by se nemusel stydět ani bohatý ropný stát. Některé vize disponují i létajícími budovami. V současné době však v Liberlandu stojí jen jedna chatka. Další budova by podle Jedličky měla přibýt už letos. "Máme takový pěkný projekt, jmenuje se Liberdom. A to chceme začít budovat toto léto," tvrdí. Dům by měl sloužit jako hotel. Kromě toho pod značkou Liberlandu už vzniklo pivo či víno. Také se po celém světě pořádají setkání fanoušků státu. Minulý rok natočili o Liberlandu dokument studenti z FAMU. "Vít Jedlička stoprocentně věří svým ideálům. Liberland dělá ale i z pragmatických důvodů, aby si tam mohl ulít peníze," tvrdí dokumentaristé.

Pokračujte dál