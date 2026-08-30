Liberecká zoo dělá tečku za chovem slonů, poslední slonice Bala míří do nového domova

Liberecká zoo se v neděli rozloučila se svou jedinou slonicí. Bala po třinácti letech v zahradě vyrazila na přibližně 1700 kilometrů dlouhou cestu do nového domova ve Walesu. Dorazit by tam měla během pondělí.
Bala zamířila do zařízení Skanda Vale, kde na ni čekají rozsáhlé travnaté výběhy i možnost pravidelných procházek v přilehlých lesích. Především tam ale získá společnost starší slonice Valli. Ta, stejně jako Bala, v poslední době žila bez společníka vlastního druhu.
Na zhruba třicetihodinový přesun se Bala připravovala několik měsíců. Chovatelé ji pomocí pozitivní motivace postupně zvykali na přepravní kontejner, učili ji do něj dobrovolně vstupovat a trávit uvnitř stále delší dobu. „Bala je velmi citlivá a na vše nové si potřebuje zvykat postupně,“ uvedl zoolog Luboš Melichar. Do transportního kontejneru podle něj nastoupila poměrně klidně a bez větších komplikací.
Na cestě Bala nezůstala bez známých tváří. Doprovázejí ji její chovatelé a hlavní zoolog Zoo Liberec, kteří s ní zůstanou i několik dní po příjezdu. Mají jí usnadnit první chvíle v neznámém prostředí a zároveň předat místnímu týmu zkušenosti z dlouholeté péče o ni. Po úvodní aklimatizaci by se Bala měla postupně seznamovat s novým domovem a vydat se i na první procházky do okolních lesů.
Do Liberce Bala přišla v roce 2013. Většinu svého zdejšího života strávila po boku slonice Rání, se kterou tvořila stabilní dvojici. Po jejím úhynu v roce 2021 ale zůstala jediným slonem v zoo.
Odjezdem Baly se v Liberci uzavírá také více než sedmdesátiletá historie chovu slonů. Dosavadní sloní pavilon nyní čeká technická prověrka, která rozhodne, zda jej bude možné rekonstruovat, nebo bude nutné jej zbourat. Zoo nicméně počítá s tím, že prostor bude v budoucnu znovu patřit zvířatům. V horizontu několika let by zde měl vzniknout nový expoziční celek pro africké druhy.
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