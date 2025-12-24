Liberecká kavárna hostila setkání trapných vánočních svetrů. Přišly desítky lidí

Na setkání trapných vánočních svetrů přišly ve středu do kavárny Jedno kafe v centru Liberce desítky lidí. Někteří měli klasické kýčovité, veselé a barevné, které se dají koupit v obchodech s motivy sněhuláků, Santa Clause, sobů, vloček, stromků, dárků či postaviček, jiní si vyrobili vlastnoruční.
Bylo to na jejich kreativitě, řekla spoluorganizátorka akce a provozovatelka kavárny Marie Jirásková.
"Já třeba letos na sobě mám svetr, na kterém mám fotografie z těch předchozích ročníků," dodala Jirásková.
Setkání trapných svetrů se ve středu v kavárně v horním centru města konalo posedmé, v regionu jde o ojedinělou akci. Původně podle Jiráskové přemýšleli jen nad tím, jak se setkat se svými zákazníky na Štědrý den a poděkovat jim. "To nám ale přišlo málo, takže jsme k tomu přidali to, že přijdeme ve společném dress code a zvolili jsme právě ty trapné svetry," řekla Jirásková.
Podle ní nemají nijak stanoveno, jak má takový trapný svetr vypadat. "Je to trošku spojené s tím, že se to pojí s vánočními svetry. Protože standardně vánoční svetr nebudete asi nosit jindy než na Vánoce, v ostatních obdobích už bude trapný," dodala.
Obdobě se vyjádřil i Jiří Malák, který do kavárny přišel ve svetru s postavou komiksového psa Snoopyho. "Já bych to definoval tak, že je to svetr, který bych si nikdy nikam jinam nevzal," řekl. Svetr si pro tuto akci koupil den před Štědrým dnem.
Také Matěj Čtvrtečka dnes přišel do kavárny ve svetru s motivem psa, ten jeho měl ale i rolničky. "Já jsem ho dostal a strašně moc se za něj stydím," řekl. Na tuto akci přišel počtvrté, v tomto svetru podruhé. "Nosím ho jen sem," dodal.
To Michaela Endt s rodinou si vánoční svetry užívá výrazně více. "My takhle trapně chodíme klidně celý prosinec," řekla. Na akci přišla s rodinou poněkolikáté, poprvé se ale dostali všichni dovnitř. "Jak máme malého chlapečka, tak jsme většinou spíš byli před kavárnou. Takže teď se nám konečně podařilo i s těmi svetry dojít v plném počtu," dodala.
Letos poprvé organizátoři akce vyhlásili i soutěž o nejtrapnější svetr, vítěze vyberou hlasující na instagramu kavárny. Co vítěz dostane, Jirásková nechtěla prozradit. "Stejně jako vánoční dárky je i toto tajné. Jsou to ale pochopitelně trapné ceny," dodala.
