Libeňský most by během rekonstrukce mohl zastoupit náhradní. Ale bez tramvají

Technická správa komunikací navrhuje postavit mezi Holešovicemi a Libní dočasný most, jež by ulehčil dopravě během opravy Libeňského mostu. S jeho rekonstrukcí počítají piráti, Praha sobě a Spojené síly pro Prahu, tedy strany, které aktuálně jednají o pražské koalici.

Praha - Hlavní město řeší, jakým způsobem zajistit spojení Libně a Holešovic poté, co bude na několik let kvůli rekonstrukci uzavřen Libeňský most. Praha nechala svoji dceřinou firmu Technickou správu komunikací propočítat několik variant. A správa jako nejrychlejší a nejlevnější řešení navrhla postavit náhradní most, který by kopíroval stávající Libeňský.

Studie proveditelnosti (celý dokument ve formátu PDF) obsahuje variantu dočasného mostu jak s tramvajovou dopravou, tak jen pro auta a pěší. "Technická správa komunikací logicky doporučuje nejlevnější variantu, tedy bez tramvajové trati," popsal závěrečné doporučení Dolínek.

Zatímco s tramvajovou tratí by provizorní most stál výrazně přes 300 milionů korun, bez tramvají by vyšel i s rezervou na nejvýše 143 milionů. "Samozřejmě že by tam mohly jezdit autobusy," podotkl Dolínek s tím, že varianta bez tramvají má také tu výhodu, že se vejde do platných územních plánů.

Správa odhadla, že příprava náhradního mostu by mohla trvat 20 až 24 měsíců, dalších 15 měsíců by trvala stavba. Most by sloužil dva až tři roky. Oprava Libeňského mostu by naplno začala až poté, co by byl náhradní most zprovozněn.

Dolínek zároveň řekl, že podklady předá nové koalici, která má o podobě rekonstrukce Libeňského mostu rozhodnout. "Předám jim veškeré dokumenty, tedy i původní vyhlášené řízení na opravu mostu i návrh postupu, jak by šlo dokončit. Kdyby se rozhodlo, že se na ně naváže, může město změnit parametr, například se pokusit o větší záchranu některých částí," dodal.

Praha přitom plánuje překlenout Vltavu mezi Prahou 7 a Prahou 8 dalším mostem. Ten by měl spojovat Karlín s Holešovicemi mezi Urxovou ulicí a Holešovickou tržnicí. Za nejlepší variantu to označil Institut plánování a rozvoje hlavního města, podle Marka Zderadičky z institutu by mohl most být hotov do pěti let.

Dolínek však takovou variantu zpochybňuje. "To je ještě na několik let práce, aby se schválil metropolitní plán. A není jasné, jestli by městské části Praha 7 a Praha 8 souhlasily s podobou toho mostu," řekl. Připustil však, že kdyby se nic nezadrhlo, mohl by tento most do pěti až šesti let stát. "Jenže stejně příliš neřeší napojení Palmovky. Navíc ty doporučené varianty jsou mnohem rychlejší," řekl s poukazem na nutnost řešit havarijní stav Libeňského mostu co nejdříve.

Sám Dolínek chtěl počátkem roku nechat Libeňský most zbourat. Vyvolal tím velký střet v pražské koalici, kvůli němuž se řešení havarijního stavu mostu odsunulo.

Piráti, Spojené síly pro Prahu a Praha sobě se hned během prvního kola společných vyjednávání o pražské koalici shodli, že Libeňský most se má zachránit a zrekonstruovat.