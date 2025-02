Cesty se drolí pod tanky a těžkou technikou. Armádo, zaplať opravy, žádají v Libavé

Na hluk ze střelby a výbuchů jsou lidé z Města Libavá u stejnojmenného vojenského újezdu zvyklí. V posledních letech ale přibyl nový problém. Místní cesty se drolí pod náporem těžké techniky včetně tanků. A obec opravy platí z vlastního rozpočtu. Nyní po armádě žádá náhrady. "Nemáme problém s tím, že armáda využívá místní komunikace, jen je špatně, jaký způsobem se staví k řešení," říká starostka.

Město Libavá je v Česku unikátem. Nejenže i přes svůj název není oficiálně městem, donedávna nemělo ani status obce - za rok oslaví teprve desáté narozeniny. Od roku 1950 bylo toto bývalé německé sídlo pevnou součástí rozsáhlého vojenského újezdu, který dostal po Libavé své jméno.

To s 1. lednem 2016 skončilo. Přesto je spojení Libavé s armádou stále všudypřítomné. Sídlí tu úřad újezdu i další armádní orgány. Občas lze i v noci slyšet střelbu nebo výbuchy. A tím, jak je pětisethlavá obec vklíněna do severozápadní hranice újezdu, často se přímo přes ni přeženou některá z vojenských vozidel.

A podle toho to také vypadá. Řidiči si musí dát při projíždění Libavou velký pozor. V silnicích jsou výmoly, narušené jsou i krajnice, stěžují si místní.

"Vzhledem k tomu, že z obce Město Libavá vedou do vojenského prostoru trasy po místních komunikacích, jsou tyto komunikace poničené především těžkou vojenskou technikou, jako jsou vojenské náklaďáky, tahače, tanky Leopard a také náklaďáky, které převážejí vytěžené dřevo z prostoru," říká nezávislá starostka Oldřiška Valtošová. Dodává také, že po nedávné výstavbě kanalizace "jsou propadlá celá místa a z cesty vyčnívají kanály".

Starostka zdůrazňuje, že chápe potřeby armády a nechce nijak narušovat její činnost. "Nikdo nemá problém s tím, že armáda využívá místní komunikace, jen je špatně, jaký způsobem se postavili k řešení," dodává.

Zdůrazňuje, že od roku 2016, kdy obec vznikla, armáda na opravy a údržbu místních komunikací nepřispěla "ani korunu". To chce nyní Valtošová změnit. Minulý rok poslala na ministerstvo obrany žádost o finanční podporu.

Armáda jí navrhla vyřešit spor dotací na roky 2024 a 2025. I tak by ale musela obec zaplatit dvacet procent nákladů na opravy. Valtošová to tedy odmítla. Žádá, aby armáda přispívala každoročně do rozpočtu Města Libavá pevnou částkou, jako to bývá například v obcích, kde sídlí významné podniky.

Další žádost plánuje podat v březnu. "A jaký příspěvek by byl adekvátní? Kdyby Armáda ČR každoročně přispěla například dva miliony, tak k dnešnímu dni by obec měla od roku 2016 v rozpočtu 18 milionů. A to by byly cesty ze zlata," doplňuje Valtošová.

Jednání s obcí armáda potvrdila. "V tomto ohledu byla předmětem jednání i možná dotace na celkovou rekonstrukci komunikace, která však počítá se spoluúčastí obce, což se vzhledem k malému rozpočtu obce jevilo jako nevhodné řešení," uvedla mluvčí ministerstva obrany Simona Cigánková. Dodala, že je armáda otevřená dalšímu jednání.

"Obecně však platí, že technika Armády ČR vyjíždí po celém Česku, zejména v okolí vojenských výcvikových prostorů a vojenských areálů. A konkrétně nové tanky Leopard například disponují gumovými pásy, které splňují veškeré požadavky účastníka silničního provozu," doplnila.

Starostka také zdůrazňuje, že mimo cesty nemají místní se životem v těsné blízkosti vojenského prostoru povětšinou žádný problém. "Vzhledem k tomu, že jsme byli součástí vojenského prostoru do roku 2016, jsou místní občané zvyklí na noční střelby, likvidaci munice v trhacích jámách i pohyb cizích vojsk při cvičení. V tomto ohledu, si myslím, nejsou problémy a snažíme se spolupracovat s armádou, neboť je součástí našeho života," říká.

