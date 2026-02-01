Přeskočit na obsah
Benative
1. 2. Hynek
Lhůta pro podávání přihlášek na střední školy začala, potrvá do 20. února

ČTK

V neděli začalo podávání přihlášek na střední školy. Přihlášku mohou zájemci podat elektronicky přes systém DiPSy nebo papírovou formou. Systém DiPSy spustil Cermat o půlnoci na dnešek a funguje bez problémů, řekla ředitelka Cermatu Barbora Rosůlková. Lhůta pro podávání přihlášek skončí 20. února, čas podání neovlivňuje šanci žáků na přijetí.

Ilustrační snímek
Podat mohou uchazeči až pět přihlášek, z toho až tři do oborů bez talentové zkoušky a nanejvýš dvě do oborů s talentovou zkouškou. Na přihlášce určí, na který obor chtějí nejvíce.

Uchazeči budou do oborů přijati na základě výsledků přijímací zkoušky a svých priorit. Jednotnou přijímací zkoušku budou uchazeči o čtyřleté maturitní obory a nástavby skládat v pátek 10. dubna a v pondělí 13. dubna, pro víceletá gymnázia je termín 14. a 15. dubna.

"Systém jsme spustili o půlnoci, běží úplně bez problémů," řekla Rosůlková. První přihláška podle ní byla podaná šest minut po půlnoci. Přihlášku podle ní zatím podalo asi 600 uchazečů.

V některých regionech, například v Praze, převyšoval loni počet uchazečů nabízený počet míst. Do všech oborů SŠ se loni v prvním kole hlásilo na 159 tisíc uchazečů, o rok dříve jich bylo 157 tisíc, vyplývá z dat Cermatu. Kolik uchazečů podá přihlášku letos, nelze podle ministerstva školství odhadnout. Přihlášku podávají žáci devátých tříd, páťáci a sedmáci, kteří se ucházejí o studium na víceletých gymnáziích, i zájemci hlásící se například ze zaměstnání, zahraničí či prvních ročníků středních škol.

V minulém školním roce chodilo do devátých tříd ZŠ podle statistiky ministerstva asi 106 tisíc žáků, z toho asi 950 bylo v desetiletém vzdělávacím programu. V tomto školním roce je v ZŠ asi 101 700 deváťáků, z toho asi 1050 je v desetiletém vzdělávacím programu.

Přihlášku musí podat všichni zájemci o studium na střední škole, i ti, kteří se hlásí na nematuritní obory. S výběrem školy může uchazečům pomoci web Vzdělávání v datech, kde najdou informace o kapacitách škol a přijatých žácích z minulého roku. Návod na vyplnění přihlášky najdou na webu Přihlášky na střední. Fungování systému rozřazování vysvětlují ve videu například odborníci z think-tanku IDEA. Systém DiPSy mohli lidé použít poprvé v roce 2024.

Žáci budou při úspěšném zvládnutí zkoušek a dostatečné kapacitě školy přijati do oboru, u kterého mají nejvyšší prioritu. Odmítnou-li školu, na kterou se dostanou v prvním kole, vzdají se tak svého místa a budou muset podat novou přihlášku do druhého kola přijímacích zkoušek.

