„Lhůta již marně plynula.“ Proti rozsudku v kauze Čapí hnízdo se žalobce neodvolá

ČTK

Státní zástupce Jaroslav Šaroch nepodá odvolání proti rozsudku pražského městského soudu, který v kauze Čapí hnízdo potrestal europoslankyni Janu Nagyovou (ANO) podmínkou a peněžitým trestem. Serveru Seznam Zprávy to v pátek řekli mluvčí pražského městského státního zastupitelství Aleš Cimbala a mluvčí soudu Kateřina Eliášová.

V kauze kolem 50milionové dotace na kongresový areál Čapí hnízdo u středočeských Olbramovic potrestal soud počátkem května europoslankyni Janu Nagyovou (ANO) za dotační podvod a poškození finančních zájmů EU tříletou podmínkou se zkušební dobou na pět let a peněžitým trestem půl milionu korun.
Foto: ČTK
Vrchní soud v Praze se tak bude zabývat pouze odvoláním Nagyové, jež s odsuzujícím rozsudkem nesouhlasí, uvedl server v pátek. Protože se žalobce neodvolal, nebude moci odvolací senát ženě případně uložit přísnější trest.

V kauze kolem 50milionové dotace na kongresový areál Čapí hnízdo u středočeských Olbramovic potrestal soud počátkem května Nagyovou za dotační podvod a poškození finančních zájmů EU tříletou podmínkou se zkušební dobou na pět let a peněžitým trestem půl milionu korun. Stejný trest Šaroch navrhoval v závěrečné řeči.

V kauze je obžalovaný i premiér a šéf hnutí ANO Andrej Babiš, Sněmovna ho ale počátkem letošního března nevydala ke stíhání, a trestní řízení je tak v jeho případě přerušené. O jeho vině proto soud rozhodovat nemohl.

Rozsudek vypracoval soudce podle Eliášové 18. května. „V předmětné věci bylo podáno pouze jediné odvolání, a to obviněnou. Státní zástupce v zákonem stanovené lhůtě odvolání nepodal. Tato lhůta mu proto již marně uplynula,“ řekla serveru Eliášová. „Odvolání ze strany státního zástupce podáno nebylo,“ uvedl pro web Cimbala. Obhájce Nagyové Josef Bartončík podal odvolání v soudní síní hned po vynesení rozsudku.

Babiš i Nagyová vinu dlouhodobě odmítají. Babiš po vynesení květnového rozsudku nad Nagyovou uvedl, že jde podle něj o odsouzení na objednávku a politický proces. Kritizoval postup Vrchního soudu v Praze, který ve svém předchozím rozhodnutí městský soud zavázal uznat oba obžalované v kauze Čapí hnízdo vinnými i přesto, že je nižší soud v minulosti dvakrát osvobodil. Obhájce Nagyové rozhodnutí vrchního soudu označil za protiústavní. Soudce městského soudu byl názorem o vině vázán, v odůvodnění rozsudku však vyjádřil o vině Nagyové pochybnosti.

V trestním řízení proti Babišovi nelze pokračovat po dobu trvání jeho nynějšího poslaneckého mandátu. Pokud by Babiš získal mandát i v dalších sněmovních volbách, rozhodovala by o jeho případném vydání dolní komora v novém složení.

ŽIVĚ Ukrajina ratifikovala 90miliardovou půjčku od EU, peníze půjdou na obranu

Ukrajinský parlament ve čtvrtek jasnou většinou hlasů ratifikoval dohodu s Evropskou unií o půjčce ve výši 90 miliard eur (2,2 bilionu Kč). Informovala o tom agentura Reuters. Peníze jsou rozdělené na roky 2026 a 2027 a první platbu slíbila Evropské unie poskytnout nejpozději na začátku června. Dvě třetiny půjdou na obranu před ruskou invazí, zbývající třetina na rozpočet k reformám a modernizaci.

Poláci zuří kvůli dekretu. Hněv na Zelenského spojil i politické rivaly

Nejvyšší polští představitelé se ostře ohradili proti dekretu ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, podle něhož jednotka ukrajinských ozbrojených sil dostala čestný titul Hrdinové Ukrajinské povstalecké armády (UPA). Kontroverzní armáda za 2. světové války bojovala proti nacistům i Sovětům a má na svědomí brutální vyhánění a vraždění Poláků, Židů i volyňských Čechů na západě Ukrajiny.

Ruská bojová hlavice udeřila na zapovězeném místě. Expert popisuje jedinečnost útoku

Rumunsko řeší bezprecedentní incident. Ruský dron s bojovou hlavicí dopadl v noci na pátek na obytný dům a zranil dva lidi. Co se přesně stalo, čím se událost liší od předchozích incidentů a jaké kroky nyní zvažuje Bukurešť? Aktuálně.cz přináší přehled otázek a odpovědí s komentářem bývalého náčelníka Generálního štábu AČR generála Jiřího Šedivého.

