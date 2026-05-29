„Lhůta již marně plynula.“ Proti rozsudku v kauze Čapí hnízdo se žalobce neodvolá

Státní zástupce Jaroslav Šaroch nepodá odvolání proti rozsudku pražského městského soudu, který v kauze Čapí hnízdo potrestal europoslankyni Janu Nagyovou (ANO) podmínkou a peněžitým trestem. Serveru Seznam Zprávy to v pátek řekli mluvčí pražského městského státního zastupitelství Aleš Cimbala a mluvčí soudu Kateřina Eliášová.
Vrchní soud v Praze se tak bude zabývat pouze odvoláním Nagyové, jež s odsuzujícím rozsudkem nesouhlasí, uvedl server v pátek. Protože se žalobce neodvolal, nebude moci odvolací senát ženě případně uložit přísnější trest.
V kauze kolem 50milionové dotace na kongresový areál Čapí hnízdo u středočeských Olbramovic potrestal soud počátkem května Nagyovou za dotační podvod a poškození finančních zájmů EU tříletou podmínkou se zkušební dobou na pět let a peněžitým trestem půl milionu korun. Stejný trest Šaroch navrhoval v závěrečné řeči.
V kauze je obžalovaný i premiér a šéf hnutí ANO Andrej Babiš, Sněmovna ho ale počátkem letošního března nevydala ke stíhání, a trestní řízení je tak v jeho případě přerušené. O jeho vině proto soud rozhodovat nemohl.
Rozsudek vypracoval soudce podle Eliášové 18. května. „V předmětné věci bylo podáno pouze jediné odvolání, a to obviněnou. Státní zástupce v zákonem stanovené lhůtě odvolání nepodal. Tato lhůta mu proto již marně uplynula,“ řekla serveru Eliášová. „Odvolání ze strany státního zástupce podáno nebylo,“ uvedl pro web Cimbala. Obhájce Nagyové Josef Bartončík podal odvolání v soudní síní hned po vynesení rozsudku.
Babiš i Nagyová vinu dlouhodobě odmítají. Babiš po vynesení květnového rozsudku nad Nagyovou uvedl, že jde podle něj o odsouzení na objednávku a politický proces. Kritizoval postup Vrchního soudu v Praze, který ve svém předchozím rozhodnutí městský soud zavázal uznat oba obžalované v kauze Čapí hnízdo vinnými i přesto, že je nižší soud v minulosti dvakrát osvobodil. Obhájce Nagyové rozhodnutí vrchního soudu označil za protiústavní. Soudce městského soudu byl názorem o vině vázán, v odůvodnění rozsudku však vyjádřil o vině Nagyové pochybnosti.
V trestním řízení proti Babišovi nelze pokračovat po dobu trvání jeho nynějšího poslaneckého mandátu. Pokud by Babiš získal mandát i v dalších sněmovních volbách, rozhodovala by o jeho případném vydání dolní komora v novém složení.
