Lež o Němcové strhla v Rusku lavinu. Obrovská akce, vyhrožovali mi únosem, tvrdí

"Pan Daniel Sterzik (známý také pod přezdívkou Vidlák), který stojí za hnutím Stačilo!, a kterého soudružka Konečná profiluje jako svoji hlavní postavu do sněmovních voleb, je napojený na proruské dezinformační weby," konstatuje senátorka Miroslava Němcová (ODS). Právě on podle ní rozšířil dezinformaci, která v Rusku přerostla do obří propagandistické akce namířené právě proti Němcové.

2:51 Je to nabourávání suverenity naší země, říká Němcová k dezinformacím řízených Ruskem | Video: Tým Spotlight