Lex kratom přiškrtí prodej kontroverzní látky, oznámil Babiš. Policie masivně zasáhla

Zavedení spotřební daně na kratom, a to "v přiměřené výši" a omezení jeho prodeje lidem až od 21 let a nikoli od 18 jako dosud To jsou teze vládního plánu tvrdšího boje proti drogám, které na pondělní tiskové konferenci představil premiér Andrej Babiš (ANO) spolu s dalšími ministry. Předcházela tomu obří razie, o níž informoval ministr vnitra Lubomír Metnar.
Vláda připraví nový adiktologický zákon. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (ANO) by měl také brzy předložit návrh novely, podle které by kratom mělo být možné koupit v licencovaných obchodem od 21 let, ne od 18 let. Na tiskové konferenci to dnes řekl premiér Andrej Babiš (ANO).
Kratom a jeho extrakt patří zatím mezi jediné psychomodulační látky s nižšími riziky, které je možné v Česku za přísných podmínek prodávat dospělým. Do specializovaných licencovaných prodejen nesmějí děti. E-shop mohou mít jen kamenné obchody. Prodej v automatech je zakázaný. Zboží se kontroluje. Zákazníci by měli od prodejců dostat informace o složení a doporučených dávkách. Licenci má asi 170 obchodů.
Podle Schillerové "lex kratom" předloží společně ministerstva zdravotnictví a financí. Podle záměru by se měl věk, kdy bude možné látku v licencovaných obchodech koupit, posunout z 18 na 21 let. Zvýšit by se měla DPH. Kabinet zvažuje nastavení spotřební daně u kratomu, a to v přiměřené výši, řekla Schillerová.
Zasahovala i policie…
Po čtyřech týdnech kontrolní akce zaměřené na omezení nelegálního prodeje nízkopotentního konopí (CBD) a kratomu zajistila policie téměř 86.000 produktů a 155 kilogramů kratomu. U více než 11.000 produktů bylo nařízeno jejich stažení z prodeje či likvidace. V souvislosti s kontrolami úřady uzavřely tři provozovny a zablokovaly 25 internetových obchodů. Na tiskové konferenci k výsledkům akce Korund to řekl ministr vnitra Lubomír Metnar (ANO).
Při akci také policie podle Metnara zajistila výrobky ze 63 prodejních automatů. "Právě tyto automaty a internetový prodej představují jedno z největších rizik. Nebezpečné produkty jsou snadno dostupné dětem, mladistvým, tedy skupině, kterou musíme ochránit," řekl Metnar. Do konce července by podle něj vláda mohla dostat návrh zákona, který má posílit možnosti státu při kontrole trhu a omezení dostupnosti zmíněných látek pro děti a mladistvé.
Připravujeme podrobnosti…
Menšík a jeho srdce. Výjimečné, žasla i legenda tenisu. Strach o mámu obletěl svět
Budoucnost je tady. Jakub Menšík je ve dvaceti letech čtvrtfinalistou grandslamu, něco podobného před ním v české tenisové historii dokázal jen Ivan Lendl. Supertalent z Prostějova zvládl v Paříži druhou pětisetovou bitvu a odklidil z cesty další výraznou překážku.
Pokud by česká koruna bránila našemu rozvoji, měli bychom ji opustit, uvedl Pavel
Prezident Petr Pavel se opět vyjádřil pro přijetí eura. Na pražské konferenci reVize Česka v pondělí řekl, že pokud by česká koruna bránila rozvoji, měl by se sentiment k ní opustit. Díky euru by ČR byla blíže rozhodování v EU. Úspěšná Česká republika může být pouze v Evropské unii, dodal.
ŽIVĚ USA provedly údery na radarové stanice v Íránu, ten útočil na leteckou základnu
Spojené státy v neděli oznámily, že jejich síly o víkendu v reakci na podle nich agresivní kroky Teheránu provedly údery proti íránským radarovým stanicím a řídícím centrům bezpilotních letounů v íránském Goruku a na ostrově Kešm. Íránské revoluční gardy naopak uvedly, že jejich letectvo zaútočilo na neupřesněnou leteckou základnu. V pondělí o tom informovala agentura Reuters.
Hlavu vzhůru, na obloze se něco děje. NASA potvrdila rozpad meteoru nad obydlenou oblastí
Mnozí si nejprve mysleli, že jde o zemětřesení, výbuch nebo pád letadla. Obyvatele severovýchodu Spojených států ale o víkendu vyděsilo něco mnohem neobvyklejšího. Oblohou se prohnal jasný ohnivý bolid, který se ve vysoké rychlosti rozpadl nad zemí a uvolnil energii srovnatelnou se stovkami tun TNT. Co přesně se nad USA odehrálo a proč se otřásaly domy?
ŽIVĚ Ukrajina hlásí desítky zraněných po ruských útocích
Nejméně osm lidí, včetně tří dětí, utrpělo zranění při útocích ruských dronů v Černihivské oblasti, informovali ukrajinští záchranáři. Dalších šest zraněných si podle záchranářů vyžádal nálet ruských dronů na Oděsu. Devět lidí bylo zraněno při ruských útocích na Charkov a okolí, oznámil šéf správy Charkovské oblasti Oleh Syněhubov. Moskva informovala o likvidaci útočících ukrajinských dronů.