Lva Jamvana pustí pražská zoo po téměř roce a půl z izolace. Lvíče se narodilo mrtvé

Téměř po roce a půl vypustí v pondělí pražská zoologická zahrada lva indického Jamvana zpět do pavilonu šelem. Jak koncem minulého roku upozornil deník Aktuálně.cz, musel žít měsíce v karanténě kvůli tomu, aby mohla lvice Ginni zabřeznout s jiným ostravským samcem. To se nepovedlo. Nakonec ale přece jen zabřezla po umělém oplodnění s Jamvanem. Šťastný konec však tento lví příběh nemá. Mládě se narodilo mrtvé.

Jamvan, lev indický, pobývá už téměř rok a půl v karanténě, tedy v izolovaném výběhu určeném pro krátkodobý pobyt zvířat s infekčním onemocněním nebo čekajících na vyšetření. "Neměli jsme jinou možnost, pokud jsme chtěli lvy indické rozmnožit, což je smysl jejich držení v zoologických zahradách," hájí postup zoo její ředitel Miroslav Bobek.

Pobyt v omezeném prostoru, kde byl od ledna loňského roku, je nyní u konce. "Jamvan se po proběhnuvším porodu vrátí do pavilonu šelem v pondělí 29. dubna. Tento přesun je již připraven," uvedl pro Aktuálně.cz kurátor savců Pavel Brandl.

Právě porod lvíčete měl vykompenzovat Jamvanův pobyt v karanténě. Tento týden však naděje na nový přírůstek pohasly. "Mládě se narodilo v úterý v půl jedné ráno. Bohužel mrtvé," uvedla zoo.

Pobyt v karanténě je lepší řešení, říká Bobek

Samce lva indického Jamvana má pražská zoo od podzimu 2015, kdy ho přivezli i spolu s dvěma lvicemi z Gudžarátského lesa v Indii. Koncem loňského roku však jedna z návštěvnic zoo upozornila, že je už dlouho držený v karanténě.

"Tak se mi dnes konečně podařilo dostat tak blízko, že jsem byla schopná udělat zřetelnou fotografii. Vzácný lev indický Jamvan žije v tomto 'úžasném' prostředí více než rok! Co by na to asi říkali ochránci zvířat! To je horší než v cirkuse!" napsala Jana Fraňková na Facebooku.

Zoo však kritiku odmítla. Lvův výběh podle ředitele Bobka splňuje parametry, které doporučuje Ústřední komise pro ochranu zvířat k chovu šelem. Tvrdí, že uvnitř zázemí má k dispozici 31 metrů a venku 53 metrů. Deník Aktuálně.cz chtěl lva v karanténě natočit, zoo s tím však nesouhlasila.

"Tohle je pro něj lepší, než kdybychom ho vezli do jiné zoo a potom ho zase vraceli. Navíc, umělá inseminace se dělala jeho spermatem, takže bylo dobře, že byl v Praze," vysvětluje Bobek.

Cesta do izolace

Do karantény se Jamvan dostal kvůli tomu, že se nedařilo jeho páření se lvicí Ginni. "Lev a dvě lvice, které jsme dostali jako první v Evropě, jsou naprosto nepříbuzní lvům v evropských zoo. My se proto snažili, aby obě samice měly mláďata s Jamvanem, aby to byla úplně jiná krev, než je jinde v Evropě," říká Bobek.

Když se ale nedařilo, přivezli lva Sohana z ostravské zoo. "Věděli jsme, že to nebude hned, protože si na sebe se samicemi budou muset zvyknout, a že budeme moci vrátit Jamvana do výběhu až po nějaké době. Navíc kdyby samice zabřezly se Sohanem, tak později by měl větší šanci se u nich prosadit i Jamvan, který se jedné z nich trochu bál," popisuje ředitel zoo. Samice však nezabřezly ani se Sohanem.

Zoo proto oslovila experty z Německa, aby společně zjistili, v čem je problém. "Zjistili jsme, že jedna ze samic nemůže mít mláďata vůbec a ta druhá snad jen po umělé inseminaci. Takže bylo jasné, že nemá smysl se o cokoli dál pokoušet se Sohanem a vrátíme ho. Do toho ovšem vstoupila umělá inseminace a kvůli březosti Ginni byl návrat Jamvana odložen. Ale je dobře, že zůstal v Praze a bylo tak k dispozici jeho čerstvé sperma," říká Bobek.

Po umělé inseminaci Ginni s Jamvanem konečně zabřezla, ale i kvůli tomu se lvův pobyt v karanténě prodloužil. "V takové chvíli nevadí odvést samce - Sohana - z její přítomnosti, ale vadí přivést tam nového, který by tam mohl udělat nepořádek. Šlo by o další faktor, který by mohl březost samice negativně ovlivnit, takže by třeba potratila. Proto se s jeho návratem muselo počkat, než samice porodí a případně bude jasné, že to mládě přežije. Proto zas tolik nespěchal ani odjezd Sohana," vysvětluje Bobek.

I na Sohanův odjezd však už došlo, do ostravské zoo se vrátil zkraje dubna. Jamvan se do výběhu vrátí v pondělí a podle zoo už mu návrat do izolace nehrozí - zoo se sice znovu pokusí o umělé oplodnění, ale tomu už Jamvanova přítomnost není překážkou. Pražská zoo neztrácí optimismus: "Ginni navzdory tomu (úmrtí lvíčete, pozn. red.) projevuje mateřské chování. A v tom můžeme vidět alespoň záblesk naděje do budoucna," uvedla.