Letoun s propuštěným Čechem by měl dnes večer dorazit z Venezuely do Prahy

Letadlo s propuštěným Čechem Janem Darmovzalem je na cestě z Venezuely do Česka a dnes večer by mělo přistát v Praze. V pořadu Otázky Václava Moravce v České televizi to řekl ministra zahraničí Petr Macinka (Motoristé).
V letadle jsou podle něj další tři, nebo čtyři cizinci, které věznil režim autoritářského prezidenta Nicoláse Madura.
Propuštění Darmovzala oznámil Macinka v pátek ráno společně s premiérem Andrejem Babišem (ANO) na mimořádné tiskové konferenci. Hned pro něj vyrazil armádní speciál. Venezuelské úřady zadržely Darmovzala v září 2024.
Původně mělo dojít k vyzvednutí v Bogotě, ale to nakonec nebylo možné, Venezuela trvala na tom, že to bude v Caracasu," řekl dnes Macinka k průběhu vyzvednutí propuštěných vězňů. Podle dřívějších informací mělo být na palubě šest propuštěných vězňů, ale venezuelská strana některým propuštěným podle Macinky neumožnila odletět.
Venezuelské úřady zadržely Darmovzala v září 2024 s tvrzením, že se chystal podílet na plánu zabít autoritářského prezidenta Nicoláse Madura a svrhnout tamní vládu. Česká diplomacie uvedla, že taková tvrzení postrádají jakýkoli reálný základ. S podobnou záminkou venezuelské úřady zadržely i další zahraniční občany. Českého občana nevládní organizace Foro Penal označila za člověka zadržovaného za politickým účelem.
Darmovzal byl podle Macinky propuštěn v noci na pátek kolem 04:00 po několika týdnech intenzivního vyjednávání. Propuštění českého občana označil za skvělou zprávu prezident Petr Pavel. Poděkoval také expertům v Česku i zahraničním partnerům včetně Evropské unie a Spojených států, kteří se případem dlouhé měsíce zabývali. Zprávu uvítali i další čeští politici.
Venezuelská vláda začala propouštět větší počet politických vězňů minulý týden poté, co Spojené státy na začátku ledna z Caracasu unesly autoritářského prezidenta Nicoláse Madura a jeho ženu do USA. Prozatímní venezuelskou prezidentkou se následně stala dosavadní viceprezidentka Delcy Rodríguezová, od které nyní Washington požaduje poslušnost, jinak hrozí dalším vojenským zásahem.
ŽIVĚMacron zvažuje kvůli clům krajní nátlak na Trumpa, jaký EU ještě nikdy nepoužila
Pokud se potvrdí zvýšení amerických cel vůči několika evropským zemím, francouzský prezident Emmanuel Macron požádá o aktivaci takzvaného nástroje proti ekonomického nátlaku (ACI), který Evropská unie dosud nikdy nepoužila.
Bronzová Ester. Ledecká ladí olympijskou formu, v super-G v Itálii skončila třetí
Lyžařka Ester Ledecká skončila třetí v superobřím slalomu na Světovém poháru v Tarvisiu. Na stupně vítězů se trojnásobná olympijská vítězka prosadila poprvé v této sezoně.
Zachoval se jako slon v porcelánu, vmetl Macinka prezidentovi kvůli letounům Ukrajině
Prezident Petr Pavel se podle ministra zahraničí Petra Macinky (Motoristé) zachoval jako slon v porcelánu, když tento týden na návštěvě Ukrajiny nabídl napadené zemi poskytnutí několika menších letounů pro obranu proti dronům, prostředků včasného varování a generátorů pro případ výpadku dodávek elektřiny z běžné sítě.
Zverev musel na úvod Australian Open otáčet, Sabalenková postoupila hladce
Světová jednička Aryna Sabalenková porazila na úvod Australian Open Tiantsou Rakotomangaovou Rajaonahovou z Francie 6:4, 6:1 a vykročila v Melbourne za možným třetím titulem v kariéře. Její další soupeřka vzejde z duelu mezi Ruskou Anastasijí Pavljučenkovovou a Paj Čuo-süan z Číny.