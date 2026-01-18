Přeskočit na obsah
Benative
18. 1. Vladislav
Letoun s propuštěným Čechem by měl dnes večer dorazit z Venezuely do Prahy

ČTK

Letadlo s propuštěným Čechem Janem Darmovzalem je na cestě z Venezuely do Česka a dnes večer by mělo přistát v Praze. V pořadu Otázky Václava Moravce v České televizi to řekl ministra zahraničí Petr Macinka (Motoristé).

Jan Darmovzal, Čech vězněný ve Venezuele
Jan Darmovzal, Čech vězněný ve VenezueleFoto: Venezuelské ministerstvo vnitra
V letadle jsou podle něj další tři, nebo čtyři cizinci, které věznil režim autoritářského prezidenta Nicoláse Madura.

Propuštění Darmovzala oznámil Macinka v pátek ráno společně s premiérem Andrejem Babišem (ANO) na mimořádné tiskové konferenci. Hned pro něj vyrazil armádní speciál. Venezuelské úřady zadržely Darmovzala v září 2024.

Původně mělo dojít k vyzvednutí v Bogotě, ale to nakonec nebylo možné, Venezuela trvala na tom, že to bude v Caracasu," řekl dnes Macinka k průběhu vyzvednutí propuštěných vězňů. Podle dřívějších informací mělo být na palubě šest propuštěných vězňů, ale venezuelská strana některým propuštěným podle Macinky neumožnila odletět.

Venezuelské úřady zadržely Darmovzala v září 2024 s tvrzením, že se chystal podílet na plánu zabít autoritářského prezidenta Nicoláse Madura a svrhnout tamní vládu. Česká diplomacie uvedla, že taková tvrzení postrádají jakýkoli reálný základ. S podobnou záminkou venezuelské úřady zadržely i další zahraniční občany. Českého občana nevládní organizace Foro Penal označila za člověka zadržovaného za politickým účelem.

Darmovzal byl podle Macinky propuštěn v noci na pátek kolem 04:00 po několika týdnech intenzivního vyjednávání. Propuštění českého občana označil za skvělou zprávu prezident Petr Pavel. Poděkoval také expertům v Česku i zahraničním partnerům včetně Evropské unie a Spojených států, kteří se případem dlouhé měsíce zabývali. Zprávu uvítali i další čeští politici.

Venezuelská vláda začala propouštět větší počet politických vězňů minulý týden poté, co Spojené státy na začátku ledna z Caracasu unesly autoritářského prezidenta Nicoláse Madura a jeho ženu do USA. Prozatímní venezuelskou prezidentkou se následně stala dosavadní viceprezidentka Delcy Rodríguezová, od které nyní Washington požaduje poslušnost, jinak hrozí dalším vojenským zásahem.

