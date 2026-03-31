Přeskočit na obsah
Benative
31. 3. Kvido
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Domácí

Letošní školní rok bude kratší, než se plánovalo, rozhodl ministr Plaga

ČTK

Školní rok v základních a středních školách a konzervatořích letos skončí v pátek 26. června, rozhodl ministr školství Robert Plaga (za ANO). Ministerstvo školství o tom dnes informovalo na webu.

Ministr školství Robert PlagaFoto: HN - Honza Mudra
Původně měl školní rok skončit v úterý 30. června. Opatření podle ministerstva vychází z organizačních a provozních potřeb škol, zároveň zohledňuje chování značné části rodin.

Opatření nebude mít podle ministerstva dopad na kvalitu ani rozsah výuky. Školy podle úřadu splní vzdělávací cíle školního roku. Pokud by některým školám z vážných důvodů ukončení vyučování k 26. červnu nevyhovovalo, mohou požádat ministerstvo standardní cestou o úpravu organizace školního roku.

V minulém školním roce bylo v Česku asi 1300 středních a asi 4300 základních škol. V tomto školním roce se podle dat ministerstva vzdělává v základních školách více než 1.002.900 žáků, ve středních je to zhruba 514.900 žáků a v konzervatořích více než 3800 žáků.

Nejnovější
EU's foreign policy chief Kaja Kallas visits Germany

ŽIVĚ Klíčová půjčka pro Ukrajinu? Nemám dobré zprávy, uvedla šéfka unijní diplomacie Kallasová

Šéfka unijní diplomacie Kaja Kallasová v Kyjevě uvedla, že nemá dobré zprávy, neboť nemůže s jistotou říct, že EU poskytne Ukrajině půjčku ve výši 90 miliard eur (zhruba 2,2 bilionu Kč). Poskytnutí půjčky, která má klíčový význam pro další obranu Ukrajiny před ruskou agresí, blokuje Maďarsko. Budapešť také stále blokuje schválení dalšího balíku sankcí proti Rusku.

Petra Kvitová, bývalá tenistka

Emma a Ella. Kvitová porodila dvojčata, ukázala první fotku

Tenistka Petra Kvitová porodila v pondělí dvojčata. Do rodiny dvojnásobné wimbledonské šampionky a jejího manžela Jiřího Vaňka přibyly k ročnímu synovi Petrovi podle médií dvě dcerky. Kvitová na sociálních sítích prozradila, že holčičky dostaly jména Emma a Ella.

Libor Bouček se stává novým lovcem v pořadu Na lovu.

Udílení hudebních cen Anděl se blíží. Moderovat je bude Bouček a youtuber Mikýř

Na udílení hudebních cen České hudební akademie (ČHA) Anděl za rok 2025 v sobotu 11. dubna vystoupí Michal Prokop, Lenny nebo dvojice James Cole a Idea. Sestavu vystupujících na pódiu pražského Výstaviště doplní nominovaní hudebníci napříč žánry i věkovými kategoriemi. Večerem provedou Libor Bouček a Martin "Mikýř" Mikyska. V úterý o tom za ČHA informovala Denisa Cingelová.

FILE PHOTO: Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu holds a press conference, amid the U.S.-Israel conflict with Iran, in Jerusalem

„Kdo vraždí Židy, nebude dýchat.“ Izrael schválil trest smrti, čelí pobouření

Izraelský parlament v pondělí schválil zákon zavádějící trest smrti pro Palestince odsouzené za terorismus a nacionalisticky motivované vraždy. Opatření prosazované krajní pravicí vyvolalo ostrou kritiku doma i v zahraničí. Odpůrci upozorňují na jeho diskriminační charakter, protože dopadá pouze na Palestince, zatímco Izraelce vyjímá.

