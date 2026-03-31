Letošní školní rok bude kratší, než se plánovalo, rozhodl ministr Plaga

Školní rok v základních a středních školách a konzervatořích letos skončí v pátek 26. června, rozhodl ministr školství Robert Plaga (za ANO). Ministerstvo školství o tom dnes informovalo na webu.
Původně měl školní rok skončit v úterý 30. června. Opatření podle ministerstva vychází z organizačních a provozních potřeb škol, zároveň zohledňuje chování značné části rodin.
Opatření nebude mít podle ministerstva dopad na kvalitu ani rozsah výuky. Školy podle úřadu splní vzdělávací cíle školního roku. Pokud by některým školám z vážných důvodů ukončení vyučování k 26. červnu nevyhovovalo, mohou požádat ministerstvo standardní cestou o úpravu organizace školního roku.
V minulém školním roce bylo v Česku asi 1300 středních a asi 4300 základních škol. V tomto školním roce se podle dat ministerstva vzdělává v základních školách více než 1.002.900 žáků, ve středních je to zhruba 514.900 žáků a v konzervatořích více než 3800 žáků.
ŽIVĚ Klíčová půjčka pro Ukrajinu? Nemám dobré zprávy, uvedla šéfka unijní diplomacie Kallasová
Šéfka unijní diplomacie Kaja Kallasová v Kyjevě uvedla, že nemá dobré zprávy, neboť nemůže s jistotou říct, že EU poskytne Ukrajině půjčku ve výši 90 miliard eur (zhruba 2,2 bilionu Kč). Poskytnutí půjčky, která má klíčový význam pro další obranu Ukrajiny před ruskou agresí, blokuje Maďarsko. Budapešť také stále blokuje schválení dalšího balíku sankcí proti Rusku.
Lidé si zkoušejí přechod bez zraku, petice žádá návrat semaforů na Strossmayerově náměstí
Na Strossmayerově náměstí v Praze 7 si v úterý mohou lidé do 17:00 vyzkoušet pohyb frekventovanou křižovatkou se zakrytým zrakem nebo na invalidním vozíku. Akce je součástí petice za návrat semaforů, jejichž zrušení podle organizátorů zhoršilo bezpečnost zejména pro lidi se zrakovým či kombinovaným postižením.
Emma a Ella. Kvitová porodila dvojčata, ukázala první fotku
Tenistka Petra Kvitová porodila v pondělí dvojčata. Do rodiny dvojnásobné wimbledonské šampionky a jejího manžela Jiřího Vaňka přibyly k ročnímu synovi Petrovi podle médií dvě dcerky. Kvitová na sociálních sítích prozradila, že holčičky dostaly jména Emma a Ella.
Udílení hudebních cen Anděl se blíží. Moderovat je bude Bouček a youtuber Mikýř
Na udílení hudebních cen České hudební akademie (ČHA) Anděl za rok 2025 v sobotu 11. dubna vystoupí Michal Prokop, Lenny nebo dvojice James Cole a Idea. Sestavu vystupujících na pódiu pražského Výstaviště doplní nominovaní hudebníci napříč žánry i věkovými kategoriemi. Večerem provedou Libor Bouček a Martin "Mikýř" Mikyska. V úterý o tom za ČHA informovala Denisa Cingelová.
„Kdo vraždí Židy, nebude dýchat.“ Izrael schválil trest smrti, čelí pobouření
Izraelský parlament v pondělí schválil zákon zavádějící trest smrti pro Palestince odsouzené za terorismus a nacionalisticky motivované vraždy. Opatření prosazované krajní pravicí vyvolalo ostrou kritiku doma i v zahraničí. Odpůrci upozorňují na jeho diskriminační charakter, protože dopadá pouze na Palestince, zatímco Izraelce vyjímá.