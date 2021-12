Letošní silvestr se zapsal do rekordů. Teploty byly nejvyšší za skoro 90 let

Letošní silvestr je nejteplejší v Česku za skoro 90 let. V Děčíně a Českých Budějovicích dnes meteorologové naměřili 15,3 stupně nad nulou. Vyšší teplota byla 31. prosince zaznamenána naposledy v roce 1935. Tehdy bylo v Hradci Králové 16,3 stupně Celsia, což je zatím nejvyšší silvestrovská teplota v historii měření v Česku.

Teplotní rekordy dnes padly na čtyřech pětinách ze 158 meteorologických stanic v zemi, které měří 30 a více let, oznámil na svém webu Český hydrometeorologický ústav.

Silvestrovské rekordy byly překonány i na několika stanicích, které zaznamenávají teploty už přes 100 let. Například v Havlíčkově Brodě teploměr ukázal 12,5 stupně a na Milešovce 9,9 stupně, což v obou případech překonalo předchozí rekordy z roku 1920.

V minulých dnech přitom ještě mrzlo a objevovala se ledovka a sníh. O víkendu po Štědrém dni v noci teploty klesaly hluboko pod bod mrazu. Na Jizerce v Jizerských horách teplota klesla až na minus 26,8 stupně Celsia, což byla zatím nejnižší teplota této zimy.

Na Nový rok bude podle předpovědi ČHMÚ zataženo až oblačno s dešťovými přeháňkami. Teploty mohou vystoupat přes den až na 14 stupňů Celsia. I v dalších dnech budou podobně vysoké. Až od středy by pak mohly teploty v noci klesnout pod nulu a přes den budou zřejmě mírně nad nulou.

Na severu Čech překonaly dnešní teploty dosavadní maxima téměř na všech meteorologických stanicích. Nejtepleji bylo v Děčíně, a to 15,3 stupně Celsia, padl tak rekord z roku 1993, kdy bylo 12 stupňů Celsia. Rekord z roku 1925 pak byl překonán v Teplicích, kde se dnes na teploměru ukázalo 15,2 stupně Celsia, před 96 lety se tam teplota dostala na 14,7 stupně. V Libereckém kraji bylo nejtepleji v České Lípě, kde naměřili 14,1 stupně Celsia. V roce 1993 to bylo 10,7 stupně Celsia.

Změnil i stoletý teplotní rekord, na Milešovce bylo 9,9 stupně Celsia. V roce 1920 tam naměřili 7,2 stupně Celsia. Rekord nebyl překonán pouze v Turnově na Semilsku.

V jižních Čechách hlásí rekord 14 stanic. Nejvíc naměřili v Českých Budějovicích, kde bylo 15,3 stupně Celsia, což ale není rekord. Ten meteorologové zaznamenali například v Husinci na Prachaticku, kde bylo 14,7 stupně Celsia. Dosavadní rekord byl z roku 2017, činil 11,6 stupně Celsia.

Další rekord padl třeba ve Strakonicích, kde bylo 14,4 stupně Celsia, a v Třeboni na Jindřichohradecku s 14,1 stupně Celsia. Také v těchto případech šlo o překonání dosavadních nejvyšších hodnot z roku 2017.

V nejbližších dnech se nepatrně ochladí, ale teploty budou stále vysoké, i když ne rekordní. Výraznější ochlazení se pak očekává z úterý na středu.

V Jihomoravském kraji přepsali naměřené teploty na devíti stanicích ČHMÚ s dlouhodobou historií měření. Nejstarší z nich byl téměř 100 let starý, a to v Ivanovicích na Hané, kde zaznamenali 12,4 stupně Celsia. Dosud nejvíce to bylo v roce 1925, a to o 0,6 stupně méně.

Teplotní rekordy padl i v Brodě nad Dyjí, kde meteorologové naměřili 15 stupňů Celsia. Dosavadní rekord pro tento den byl z roku 2017, a to 12,8 stupně Celsia. V Pohořelicích na Brněnsku dnes meteorologové naměřili 14,5 stupně, dosud platil rekord z roku 1986, a to 10,5 stupně Celsia. V Dyjákovicích na Znojemsku teplota překonala rekord z roku 2017. Tehdy naměřili 14,2 stupně, dnes o dvě desetiny více.

Dva rekordy dnes padly i v Brně, a to na stanicích v Žabovřeskách a Tuřanech. V Žabovřeskách meteorologové naměřili 13,7 stupně Celsia, o 6,9 stupně více než v roce 2018, v Tuřanech 13 stupňů, o 3,8 stupně více než v roce 1986. Teplotní rekordy pro tento den se přepisovaly i v Nemochovicích na Vyškovsku, v Troubsku na Brněnsku či v Lednici na Břeclavsku.

Nebývale teplé zimní počasí by mělo v Jihomoravském kraji vydržet také na Nový rok. Nejvyšší odpolední teploty budou 11 až 14 stupňů Celsia.

V Plzeňském kraji se odpoledne dostala rtuť teploměru v Plzni - Mikulce, v Dobřanech a v Klatovech - shodně na 13,3 stupně Celsia. Dosavadní teplotní rekord dnes odolal pouze v Klatovech - na silvestra v roce 1925 tam bylo ještě o desetinu stupně tepleji než dnes. Ostatní stanice měly většinou rekordy z roku 2017. V Plzni - Mikulce byl dosavadní rekord 11,1 stupně, v Dobřanech 11,8 stupně Celsia.

Nad 13 stupňů se dnes vyšplhala teplota také například v Domažlicích, kde bylo 13,2 stupně, a v Staňkově a v Nepomuku, kde naměřili 13,1 stupně. V Karlovarském kraji bylo dnes nejtepleji v Sokolově, a to 12,2 stupně. Dosavadní rekord stanice z roku 2017 byl 10,9 stupně.

Na Vysočině teploty překonaly dosavadní teplotní maxima na všech 15 měřicích stanicích. Nejtepleji bylo v Dukovanech na Třebíčsku, kde meteorologové naměřili 13,3 stupně Celsia. Dosavadní nejvyšší teplota pro tento den z roku 2017 tam byla nižší o 1,9 stupně Celsia.

V Bystřici nad Pernštejnem a v Černovicích dnešek přepsal silvestrovské teplotní rekordy staré 43 let. V Bystřici se dnešní teplota zastavila na 11,6 stupně Celsia, předchozí maximum pro tento den z roku 1978 bylo 9,4 stupně, v Černovicích - Dobešově na Pelhřimovsku pak naměřili 10,8 stupně Celsia, o osm desetin víc než před 43 lety.

Ve Zlínském kraji padly teplotní rekordy pro poslední prosincový den na devíti stanicích ČHMÚ. Nejtepleji bylo ve Strání na Uherskohradišťsku, kde meteorologové naměřili 12,6 stupně Celsia. Dosavadní silvestrovský teplotní rekord z roku 2002 tam činil 9,5 stupně Celsia.

Ve Valašském Meziříčí na Vsetínsku bylo dnes 12,3 stupně Celsia. Dosavadní, 96 let staré teplotní maximum tam bylo překonáno o 0,5 stupně Celsia. Stejnou teplotu, tedy 12,3 stupně Celsia, naměřili dnes meteorologové také v Bystřici pod Hostýnem na Kroměřížsku. Teplota tam překonala rekord pro 31. prosinec z roku 1978, který byl 9,8 stupně Celsia.