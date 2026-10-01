Letošní Signal Festival připomene 90. výročí Havlova narození i jeho Moc bezmocných

Festival digitální a kreativní kultury Signal Festival v Praze připomene 90. výročí narození Václava Havla, které připadne na 5. října, dvěma instalacemi a panelovou diskusí.
Jak videomapping Život v pravdě od ukrajinské umělkyně Svitlany Reinishové, tak dílo Za co neseš zodpovědnost ty od české tvůrkyně Karolíny Schulzové se inspirují nadčasovou esejí Moc bezmocných.
Z Havlova myšlenkového konceptu vychází také jeden z programových bloků letošní mezinárodní konference Signal Forum, která bude 16. října. Letošní 14. ročník Signal Festivalu se koná od 15. do 18. října, za organizátory informovala Tereza Lišková.
„Dramaturgie Signal festivalu se vždy nějakým způsobem dotýká nejen aktuálních společenských témat, ale i základních otázek svobodné otevřené společnosti. Přirozeně si proto v tomto roce připomíná osobnost a odkaz Václava Havla hned dvěma uměleckými instalacemi. Uvědomujeme si totiž, že možnost svobodně tvořit není samozřejmostí, ale spíše darem, o který je třeba dobře pečovat,“ uvedl kurátor Signal Festivalu Pavel Mrkus.
Videomapping Život v pravdě na fasádě Staroměstské radnice vytvoří ukrajinská multimediální umělkyně, ale také scénografka Reinish spolu se svým krajanem, hudebním skladatelem a zvukovým designérem Antonem Dehťjarovem.
Pravda jako forma odporu
Projekce rozprostřená přes dvě stěny radnice propojí staletou architekturu s naléhavým současným sdělením. Slova jako pravda, svoboda, spravedlnost, láska nebo demokracie se postupně objeví na fasádě budovy, následně se však začnou deformovat, rozpadat a mizet. Instalace tak připomene, že tam, kde se lež stane základem systému, je pravda jednou z nejmocnějších forem odporu.
K Moci bezmocných se odkazuje také instalace s názvem Za co neseš zodpovědnost ty, umístěná na nádvoří gotického kostela Panny Marie Sněžné. Vychází z Havlova příkladu zelináře, který ve své výloze vystavuje ideologické heslo nikoli proto, že by mu věřil, ale protože je to společensky snazší.
Havel tím poukazuje na to, že nesvobodné systémy nejsou udržovány pouze mocí shora, ale také drobnými projevy přizpůsobení a mlčení. Prostor, jenž se může pyšnit nejvyšší klenbou ze všech pražských kostelů, zaplní autorka instalace Schulzová světelnými panely s výroky odrážejícími pasivitu a snahu nebýt vidět.
Obě havlovské instalace budou přístupné zdarma. Po skončení letošního ročníku bude instalace s názvem Za co neseš zodpovědnost ty k vidění také při listopadových oslavách výročí sametové revoluce Korzo Národní.
Signal Festival pořádá letos potřetí mezinárodní konferenci Signal Forum. Na ní uvede panel Dare to Dream vycházející rovněž z myšlenkového odkazu Havla. Hosté budou debatovat o současné definici svobody, směřování občanské společnosti či otázce, jak rozumět Havlovu ideovému dědictví.
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