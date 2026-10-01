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Domácí

Letošní Signal Festival připomene 90. výročí Havlova narození i jeho Moc bezmocných

ČTK
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Festival digitální a kreativní kultury Signal Festival v Praze připomene 90. výročí narození Václava Havla, které připadne na 5. října, dvěma instalacemi a panelovou diskusí.

Festival sv. Lucie - Zámek Troja
ilustrační fotoFoto: Václav Vašků
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Jak videomapping Život v pravdě od ukrajinské umělkyně Svitlany Reinishové, tak dílo Za co neseš zodpovědnost ty od české tvůrkyně Karolíny Schulzové se inspirují nadčasovou esejí Moc bezmocných.

Z Havlova myšlenkového konceptu vychází také jeden z programových bloků letošní mezinárodní konference Signal Forum, která bude 16. října. Letošní 14. ročník Signal Festivalu se koná od 15. do 18. října, za organizátory informovala Tereza Lišková.

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„Dramaturgie Signal festivalu se vždy nějakým způsobem dotýká nejen aktuálních společenských témat, ale i základních otázek svobodné otevřené společnosti. Přirozeně si proto v tomto roce připomíná osobnost a odkaz Václava Havla hned dvěma uměleckými instalacemi. Uvědomujeme si totiž, že možnost svobodně tvořit není samozřejmostí, ale spíše darem, o který je třeba dobře pečovat,“ uvedl kurátor Signal Festivalu Pavel Mrkus.

Videomapping Život v pravdě na fasádě Staroměstské radnice vytvoří ukrajinská multimediální umělkyně, ale také scénografka Reinish spolu se svým krajanem, hudebním skladatelem a zvukovým designérem Antonem Dehťjarovem.

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Pravda jako forma odporu

Projekce rozprostřená přes dvě stěny radnice propojí staletou architekturu s naléhavým současným sdělením. Slova jako pravda, svoboda, spravedlnost, láska nebo demokracie se postupně objeví na fasádě budovy, následně se však začnou deformovat, rozpadat a mizet. Instalace tak připomene, že tam, kde se lež stane základem systému, je pravda jednou z nejmocnějších forem odporu.

K Moci bezmocných se odkazuje také instalace s názvem Za co neseš zodpovědnost ty, umístěná na nádvoří gotického kostela Panny Marie Sněžné. Vychází z Havlova příkladu zelináře, který ve své výloze vystavuje ideologické heslo nikoli proto, že by mu věřil, ale protože je to společensky snazší.

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Havel tím poukazuje na to, že nesvobodné systémy nejsou udržovány pouze mocí shora, ale také drobnými projevy přizpůsobení a mlčení. Prostor, jenž se může pyšnit nejvyšší klenbou ze všech pražských kostelů, zaplní autorka instalace Schulzová světelnými panely s výroky odrážejícími pasivitu a snahu nebýt vidět.

Obě havlovské instalace budou přístupné zdarma. Po skončení letošního ročníku bude instalace s názvem Za co neseš zodpovědnost ty k vidění také při listopadových oslavách výročí sametové revoluce Korzo Národní.

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Signal Festival pořádá letos potřetí mezinárodní konferenci Signal Forum. Na ní uvede panel Dare to Dream vycházející rovněž z myšlenkového odkazu Havla. Hosté budou debatovat o současné definici svobody, směřování občanské společnosti či otázce, jak rozumět Havlovu ideovému dědictví.

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