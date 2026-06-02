Letošní jaro v Česku bylo nadprůměrně teplé a nejsušší od roku 1961

Letošní klimatologické jaro v Česku bylo nadprůměrně teplé a současně nejsušší od roku 1961. Od začátku března do konce května spadlo v úhrnu jen 89 milimetrů srážek, což bylo 57 procent normálu z let 1991 až 2020. Letošní klimatologické jaro v ČR bylo nadprůměrně teplé a současně nejsušší od roku 1961.
Od začátku března do konce května spadlo v úhrnu jen 89 milimetrů srážek, což bylo 57 procent normálu z let 1991 až 2020. Průměrná teplota za tři jarní měsíce přesáhla normál o 0,9 stupně Celsia, s průměrem 9,2 stupně se tak letošní jaro zařadilo na osmé až deváté místo v žebříčku nejteplejších od roku 1961, odkdy meteorologové počítají měsíční průměry. Český hydrometeorologický úřad (ČHMÚ) o tom v úterý informoval na facebooku.
Podle dat meteorologů se jarní období v Česku otepluje v průměru asi o 0,3 stupně za deset let, takže 12 nejteplejších jar zaznamenali po roce 2000, přičemž největší teplo bylo před dvěma lety. Průměrná teplota tehdy na jaře přesáhla deset stupňů. Naopak největší zima byla podle meteorologů na jaře před 39 lety, v průměru tehdy naměřili 5,2 stupně.
Z pohledu srážek letošní jaro překonalo dosud nejsušší jaro roku 1993, kdy v úhrnu napršelo 100 milimetrů. Přispěla k tomu uplynulá zima, která byla rovněž teplotně nadprůměrná a srážkově podprůměrná. Během ní se akumulovalo do jarního období mnohem méně zásob vody ve sněhu, než je obvyklé, a tak už na počátku jara se začalo vyskytovat sucho jak v povrchové vrstvě půdy, tak v podzemních a později i v povrchových vodách, uvedli meteorologové.
Z letošních jarních měsíců byl nejsušší duben, kdy napršelo v průměru 13 milimetrů. Následoval březen s průměrnými 19 milimetry srážek a květen s 57 milimetry, z toho téměř polovina napršela ve dvou dnech, 11. a 31. května.
Koncem května, kdy bylo horko, se zároveň podle meteorologů nejvíce prohlubovalo sucho. "Například stav hlubokých vrtů je mimořádně podnormální a nejhorší od roku 1991," dodali.
Mohlo by vás také zajímat: Politická šikana: Vládní čistky možná mají logiku. A nejde jen o údajný komplot neziskovek
„Být nejlepší už nestačí.“ Nejsledovanější český violoncellista o klasice v digitální éře
„Když vidíte, že video s českou hudbou má milion zhlédnutí někde v Asii nebo Africe, máte chuť tvořit dál,“ říká violoncellista Jan Zvěřina. Ve Spotlightu Aktuálně.cz popisuje cestu od hudebního dětství na jižní Moravě přes koncertní pódia po celém světě. Vysvětluje, proč je pro něj hra na violoncello formou meditace. A zamýšlí se, jak se mění role klasických hudebníků v době sociálních sítí.
„Být nejlepší už nestačí.“ Nejznámější český violoncellista o klasice v digitální éře
„Když vidíte, že video s českou hudbou má milion zhlédnutí někde v Asii nebo Africe, máte chuť tvořit dál,“ říká violoncellista Jan Zvěřina. Ve Spotlightu Aktuálně.cz popisuje cestu od hudebního dětství na jižní Moravě přes koncertní pódia po celém světě. Vysvětluje, proč je pro něj hra na violoncello formou meditace. A zamýšlí se, jak se mění role klasických hudebníků v době sociálních sítí.
ŽIVĚ Kyjev a Dnipro terčem masivních ruských úderů, úřady hlásí nejméně osmnáct mrtvých
Nejméně 18 mrtvých a stovky raněných si v noci na úterý vyžádaly rozsáhlé ruské údery na Kyjev, Dnipro a další ukrajinská města. V Dněpropetrovské oblasti si útoky na Dnipro podle úřadů vyžádaly nejméně 12 obětí a 37 zraněných. Z Kyjeva hlásí úřady šest mrtvých a 79 raněných, včetně tří dětí. Několik dalších lidí zůstalo uvězněno pod sutinami budov.
Přidání omamné látky do nápoje bude trestné. Návrh očekává velkou podporu poslanců
Přidání omamné látky do nápoje, takzvaný drink spiking, má být trestné, shodla se vládní koalice. Návrh rozšíření trestního zákoníku, jak ho v úterý ve Sněmovně představili předsedové klubů ANO a Motoristů Taťána Malá a Boris Šťastný, počítá s odstupňováním trestů, při těžké újmě na zdraví až s deseti lety vězení. Předkladatelé očekávají ve Sněmovně širokou podporu napříč politickým spektrem.
Český voják skončil v izolaci po návratu z Konga, kde se šíří ebola
Ve specializovaném armádním Centru biologické ochrany v Těchoníně na Orlickoústecku je v izolaci český voják, který se vrátil z mise v Kongu, kde se šíří virus ebola. Příznaky nemá.