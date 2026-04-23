Letošní dovolená za rozumnou cenu? Ekonom má tip na ideální destinaci

Před třemi lety v době prudce rostoucích cen potravin radil lidem, aby jezdili na nákupy do Polska, kde bylo levněji. A sklidil za to kritiku. Teď hlavní ekonom společnosti BH Securities Štěpán Křeček zmiňuje v rozhovoru pro Aktuálně.cz Polsko znovu. Jako tip na dovolenou za rozumnou cenu. Tentokrát se kritické reakce neobává a vysvětluje proč.
Jak podle vás ovlivní aktuální situace rozhodování Čechů, kde stráví letní dovolenou?
Ten problém má několik rozměrů. Je tady nesoulad mezi cenou ropy k okamžitému odběru a výhledem na tu cenu prostřednictvím „futures kontraktů“ na další měsíce.
Z toho lze usuzovat, že přetrvávají problémy v logistice. Ten, kdo chce okamžitě koupit ropu, aby mohl vyrábět kerosin coby letecký benzin, musí si za ni výrazně připlatit. Je velký rozdíl v ceně ropy k odběru za měsíc či dva. Jinými slovy, trh v tuto chvíli předpokládá, že by se ta situace měla uklidňovat a do startu letních prázdnin zlepšovat.
Nicméně lidé nechtějí s rozhodnutím čekat tak dlouho…
Pak máme pohled leteckých společností, které už začínají na situaci reagovat tím, že vyškrtávají nejméně ziskové lety, některé letecké společnosti přidávají k cenám letenek palivové příplatky a vidíme, že cena letenek roste. To vytváří nepříjemnosti, protože lidé si chtějí naplánovat dovolenou, ale kvůli dražším letenkám dovolená letecky vyjde o něco dráž, pokud ji chtějí pořídit teď.
A pak je třetí pohled, to je ten spotřebitelský: lidé začínají plánovat dovolenou, v rodině řeší, kdy si ji chtějí vzít, a pochopitelně potřebují vědět, kam na dovolenou vyrazit.
Evropské hotely zdraží
A kam tedy vyrazí?
Vidíme tendenci vyhýbání se regionu Blízkého východu, a to jak přímo, tak i zprostředkovaně – řeší také to, v jaké blízkosti toho konfliktního regionu jsou případné přestupy.
Mohla by na tom vydělat Evropa?
Přesně tak. Tím, že ti lidé neodcestují do Asie, hledají jiné destinace, které se jeví bezpečnější. Evropa z toho může profitovat. Nicméně populární evropské destinace tak budou čelit zvýšené poptávce a mohou naopak vyšponovat ceny hotelů. Když tedy ušetříte něco na dopravě, tak o to dražší zase můžete mít ubytování kvůli přetlaku turistů. To se týká zejména jihu Evropy, Itálie, Španělska či Řecka – tam můžeme čekat vyšší cenu ubytování a navazujících služeb.
Na benzinkách sice vidíme vyšší ceny pohonných hmot, které už se neblíží padesáti korunám, ale klesají ke čtyřiceti. Je tak možné že se ještě víc Čechů bude na dovolenou vypravovat autem. Je to stále populární způsob trávení dovolené a lze očekávat, že počet lidí, kteří si naplánují dovolenou tímto způsobem, poroste. A bude jich ještě víc než v minulých letech.
Nebude přibývat lidí, kteří stráví svou dovolenou v Česku?
Spíš si myslím – a je to trend už z minulých let –, že se bude prodlužovat prázdninová sezona. To podle mě bude pokračovat. Tedy že dovolené už se nesoustředí jen na červenec a na srpen, ale že se protahují už na červen a září. Aby se někdo vyhnul těm největším návalům turistů v oblíbených destinacích, vyrazí trochu dřív, zkrátí dětem školní rok. Anebo děti nastoupí o něco později, třeba první nebo druhý týden v září.
A samozřejmě se najdou i tací, kteří nebudou chtít letos utrácet tolik. Situace je nejistá a vytváří určitý stres v rodinách, což může vést k rozhodnutí pojmout dovolenou úsporněji. Pak se nabízí varianta, která byla hodně častá během covidu, kdy se jezdilo po českých luzích a hájích. Je pravděpodobné, že některé zahraniční dovolené z nějaké větší části budou nahrazeny pobyty v Česku.
Co byste doporučil?
Velmi populární začíná být Polsko, které má stále rozšiřující se infrastrukturu kolem hotelů a ubytování. A právě ubytování v luxusních hotelích tam lze pořídit za výhodné ceny. Je to pro české turisty relativně méně známá lokalita. Je tady možnost jet na Slovensko do Tater, do termálů. Nebo pak Česko, lze trávit dovolenou na Lipně nebo máme krásné hory. Myslím, že tyhle úvahy budou v českých rodinách častější než v minulých letech.
Neobáváte se za to zmíněné Polsko kritiky podobné té před třemi lety, kdy jste v době drahých potravin radil, ať lidé jezdí nakupovat do Polska, kde je levněji?
Máte pravdu, že tehdy se to nesetkalo ze všech stran s pochopením, ale já jako ekonom si za tím názorem do dneška stojím. Řešili jsme problém obrovské inflační vlny. A z výsledků zisků a tržeb obchodníků bylo jasné, že to nekopírovalo růst nákladů, ale že si obchodníci „nadstřelovali“ marže, proto dosáhli rekordních zisků.
Jediná možnost byla odčerpání domácí poptávky – a teprve až když se zmenšila, ceny přestaly růst, a dokonce začaly klesat. A když se podíváte, kdy ten výrok o nakupování v Polsku zazněl, tak od té doby inflace už jen klesala. Ukázalo se to jako účinná slovní intervence. Ale chápu, že mnozí lidé v tom viděli jiné problémy, nějaké nacionální nebo odtékání daní z Česka do Polska. Ano, bylo to kontroverzní.
Polsko už není „levný instalatér“
Teď myslíte, že ta kritika nepřijde?
Předpokládám, že když chce člověk jet na dovolenou, tak by ty peníze stejně neutratil tady. A jestli je utratí v Polsku, nebo v Itálii, to už může být našemu státnímu rozpočtu jedno.
Já jakmile jedu do Varšavy, vidím tam nový mrakodrap, je zajímavé vidět, kam to Polsko dotáhlo. Možná že to mnohým Čechům otevře oči. Polsko už rozhodně není levný instalatér pochybné kvality. A ty hotely tam jsou opravdu luxusní.
Na co by si lidé měli dát pozor a na co by při výběru dovolené neměli zapomenout?
Vzhledem k nejistotě, která panuje, je vhodné mít v každém případě pojištění storna u letenky – pokud tedy zvolí leteckou dovolenou –, aby ji mohli bezplatně stornovat. Pokud by se situace přece jen ještě vyhrotila a člověk měl let třeba kolem té konfliktní oblasti, byť třeba na první pohled v bezpečné vzdálenosti, i tak je dobré mít možnost bezplatně letenku zrušit. Je to sice příplatková varianta letenky, ale v tomto případě se to může vyplatit.
Dobrodruzi mohou počítat s leteckou přepravou i na poslední chvíli, mají podporu ze strany trhu, který očekává, že se ta situace bude uklidňovat. Být těmi, kdo chtějí mít jistotu, volil bych dovolenou v Česku nebo tam, kam se lze dopravit autem.
