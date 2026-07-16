Léto zvyšuje riziko nehod. Počet mrtvých motorkářů letos stoupl

Za prvních šest měsíců letošního roku zemřelo na českých silnicích 31 motocyklistů, což je o 11 více než v prvním pololetí loni. Těžce se zranilo 160 jezdců, řekli ve čtvrtek novinářům zástupci ministerstva dopravy a policie v čele s ministrem Ivanem Bednárikem (za SPD). Upozornili na to, že v létě vrcholí motorkářská sezona a riziko nehod významně roste.
Stoupá také zájem o motocykly, kterých již letos přibylo 19 462. Celkově bylo podle předběžných policejních statistik obětí dopravních nehod od ledna do konce června 184, meziročně o jednu více.
„Statistiky nám prokazatelně říkají, že něco je hodně špatně,“ prohlásil ministr. Podle něj existuje velký nepoměr mezi zabitými řidiči aut a motorek. Za největší problém považuje Bednárik nedodržování pravidel a nedostatečnou pozornost, kterou lidé řízení věnují. Zlepšit situaci se ministerstvo spolu s organizací Besip snaží pomocí kampaně „Hele, motorka!“. Ministr dodal, že se v současné době vede také odborná diskuse o změnách v autoškolách a případném zvýšení počtu praktických hodin nutných k získání řidičského oprávnění.
Zhruba šest nehod z deseti zaviní podle zástupce dopravní policie Jana Straky sami motorkáři. Nejčastěji nezvládnou řízení při zatáčkách. Kvůli tomu, že vyjeli mimo silnici a narazili do plotu, stromu nebo zdi jich zemřelo devět, další čtyři měli po průjezdu zatáčkou smrtelnou nehodu. Celkově se v prvním pololetí stalo 1845 nehod s účastí motocyklu, zemřelo 29 řidičů motorek a dva spolujezdci. Loni bylo za prvních šest měsíců 1644 kolizí, u kterých byli motorkáři.
Letní měsíce pak budou podle Straky horší. „Bude přibývat únavy, bude přibývat dalších účastníků,“ uvedl. Na nárůst počtu motorkářů si pak podle ředitele Besip Tomáše Neřolda musí zvyknout i ostatní účastníci dopravního provozu. V kampani „Hele, motorka!“ upozorňuje Besip na to, že řidiči často motorkáře přehlédnou a nedají přednost v jízdě. Zdůrazňuje, že motocyklisté patří k nejzranitelnějším obětem.
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