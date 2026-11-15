Letná se pomalu plní. Tady jsou názory těch, kteří přicházejí

Ještě než dnes odpoledne začala demonstrace Milionu chvilek pro demokracii s názvem Letná proti 4:36, mluvili na místě reportéři Aktuálně.cz s některými z těch, kteří na protestní shromáždění přicházeli. Přijížděli z mnoha míst České republiky a popisovali různé důvody toho, proč v neděli ráno do Prahy vyrazili.
Je to téměř na den přesně sedm let, kdy Aktuálně.cz mapovalo příchod demonstrantů na akci Milionu chvilek pro demokracii, která proběhla 16. listopadu 2019. Lidé v té době přicházeli na akci s názvem Letná 2 - znovu za demokracii!, aby protestovali proti tehdejší vládě Andreje Babiše se sociální demokracií.
Konkrétně se demonstrovalo proti Babišově střetu zájmů a proti dnes již zesnulé ministryni spravedlnosti Marii Benešové, která tehdy nastoupila do čela justice v době vyšetřování kauzy premiéra Čapí hnízdo.
Stejně jako tehdy ani nyní nebylo dlouho jasné, kolik lidí nakonec přijde. Odhady se velmi liší, od stovky tisíc až třeba po půl milionu možných účastníků. Předseda spolku Milion chvilek Mikuláš Minář ale avizoval, že v případě dnešní demonstrace s názvem Letná proti 4:36 by mohlo jít o největší občanský protest v dějinách České republiky.
S odkazem na několik odborných prací následně dodal, že občanský protest může dosáhnout úspěchů, když se ho účastní alespoň čtyři procenta obyvatel — na Letnou by tedy muselo přijít 436 tisíc lidí. V roce 2019 přitom bylo protestujících mezi 250 až 300 tisíci. Babišova vláda se udržela u moci až do řádných voleb v roce 2021, kdy prohrála volby.
Někteří chtějí demisi nebo předčasné volby
Dnes se první účastníci začali objevovat už více než dvě hodiny před začátkem demonstrace.
Někteří z nich přitom upozorňovali, že se akcí Milionu chvilek účastní pravidelně, takže byli letos v lednu na demonstraci spolku na podporu prezidenta Petra Pavla na pražském Staroměstském náměstí, přišli také letos v březnu na protivládní protest na Letné a nechyběli ani minulý měsíc na akci s názvem Ruce pryč od médií veřejné služby opět na Staroměstském náměstí.
Když se Aktuálně.cz dnes kolem poledne ptalo lidí, proč se především rozhodli přijít na demonstraci, většina se shodovala na tom, že chtějí bránit nezávislost veřejnoprávních médií. Někteří dokonce požadovali demisi současné vlády Andreje Babiše, kterou ANO vytvořilo s SPD a Motoristy nebo předčasné volby. To říká například jeden z respondentů na videu.
Lidem vadí i zadlužování státu nebo nesystémové kroky současné vlády.
Pilíř bezpečnosti
„Považuji veřejnoprávní média za pilíř kognitivní bezpečnosti naší země. Lidé můžou mít různé názory na kvalitu těchto médií a změna financování médií veřejné služby proběhla v řadě evropských zemích v a je naprosto legitimní v mírové době. Ale ten luxus my nyní nemáme, časy jsou zlé a proto tu jsme. Aby se nestabilizovala média veřejné služby v této vážné době,“ řekl Aktuálně.cz například Martin Uhlíř.
„Obávám se, abych se média nedostala do stavu před Listopadem 1989,“ řekl reportérovi muž z Těšínska, který si přinesl jako symbol umlčování médií plyšového Krtečka s kolíčkem na čumáčku.
„My chceme demokracii v médiích, a ne politiky, kteří jim budou obsah diktovat. A je jedno, čí je to vláda - jestli tato, zelená, červená nebo bílá - protože přijdou další vlády, které mohou mít tyto snahy,“ doplňuje protestující.
„Chtěl jsem být u toho a vnímat tu atmosféru,“ popisuje muž z Prahy, který bydlí na nedalekých Hradčanech, který si přinesl transparent s nápisem „Soudruzi, z listopadu 89 jste neponaučili. Stejné manýry, stejná arogance, stejné nepochopení občanské společnosti.
„Nejvíc mě irituje slovník, který se podobá bolševikovi - například když vláda podsouvá lidem, že je opozice vhání do ulic. To je něco, co už jsem zažil,“ dodává. „Chci, aby média zůstala taková, jaká jsou teď a chci platit poplatky. Dvě piva a jedno kafe - kde je problém?“ přepočítává poplatek Pražan.
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