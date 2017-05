Česká letiště by mělo střežit o 200 policistů víc, rozhodla vláda. Posily budou stát 116 milionů

před 45 minutami

O bezpečnost na mezinárodních letištích v Česku by se v budoucnosti mělo starat o 221 víc policistů než dosud. Vyplývá to z návrhu ministra vnitra Milana Chovance (ČSSD), který ve středu schválila vláda. Na Twitteru o tom informoval mluvčí kabinetu Martin Ayrer. Nábor a výcvik nových policistů by měl trvat zhruba dva roky. Roční náklady na posily se odhadují na více než 116 milionů korun, dalších 25 milionů korun má stát vybavení policistů. Vyšší počet policistů se bude týkat zejména pražského Letiště Václava Havla, kam by mělo přijít 200 policistů. Zbývajících dvacet jich má pracovat v Pardubicích, Brně, Karlových Varech a Ostravě.

