Letěli vstříc svobodě. Češi vyslali do kazašské stepi další vzácné koně

Jsme v Kazachstánu! Právě jsme po 15hodinovém letu a dvou mezipřistáních dosedli v Kostanaji. Video: Zoo Praha

Jan Bezucha

Další návrat do divočiny. Čtyři hřebci koně Převalského o víkendu opustili Českou republiku a zamířili do kazašské stepi, odkud jejich předci kdysi vymizeli. Zoo Praha tak pokračuje v jednom ze svých nejvýznamnějších záchranných projektů.

Cesta začala v neděli v chovné a aklimatizační stanici v Dolním Dobřejově. Odtud byli vzácní koně naloženi do armádního letounu CASA, který je dopravil do kazašského Kostanaje. Následně pokračovali pozemním transportem do oblasti Zlaté stepi, kde se mají stát základem nové populace divokých koní.

Veterinář Roman Vodička uspává koně před naložením do transportní bedny.Foto: Zoo Praha/Oliver Le Que
Letošní mise byla výjimečná. Poprvé totiž cestovali pouze hřebci. Podle Zoo Praha to dává smysl, v Kazachstánu totiž vzniká zcela nová populace a každý hřebec, který se ve volné přírodě rozmnoží, založí vlastní genetickou linii.

Chovatelé Zoo Praha nakládají hřebce do letounu, který budou čekat mezipřistání v Istanbulu a Baku.
Chovatelé Zoo Praha nakládají hřebce do letounu, který budou čekat mezipřistání v Istanbulu a Baku.Foto: Zoo Praha/Petr Hamerník

„Tento projekt je pro Kazachstán nesmírně významný. Není však pouze o transportu vzácného druhu zvířete. Součástí je také obnova přirozené rovnováhy stepních ekosystémů a ochrana biodiverzity,“ uvedl kazašský velvyslanec v Česku Kairat Abdrakhmanov.

Po příletu byli koně umístěni do aklimatizačních ohrad v reintrodukčním centru Alibi v oblasti Altyn Dala. Brzy je doplní další čtyři převaláci z berlínského Tierparku. Celkem se tak letos do země svých předků vrátí osm zvířat, další krok v návratu posledního skutečně divokého koně na světě.

