Letecký provoz v Praze narušil dron, policie zadržela jednoho člověka

Letecký provoz v Praze dnes narušil neoprávněný provoz dronu v bezletové zóně ruzyňského Letiště Václava Havla. Jedno letadlo kvůli tomu muselo být odkloněno do Vídně, několik dalších nabralo zpoždění. Policie zadržela jednoho člověka a dron zajistila.
Uvedla to odpoledne na síti X.
Zadržený muž je ročník 1988. Podezřelý je z obecného ohrožení z nedbalosti. „V současné době je to vše, co lze k věci sdělit, krom obecného konstatování, že i létání s drony má svá pravidla a některá místa jsou této aktivitě zcela zapovězena,“ dodala policie.
S případy dronů v bezletové zóně se evropská letiště potýkají pravidelně. Kvůli nahlášenému létajícímu objektu například letos v březnu na půl hodiny přerušilo provoz berlínské letiště, loni v říjnu se ze stejného důvodu zastavilo dokonce na dvě hodiny.
Podobné problémy loni řešila například i letiště v nizozemském Eindhovenu, v belgickém Lutychu či Bruselu, německém Mnichově nebo ve švédském Göteborgu.
Na pražském letišti kvůli anonymní výhrůžce drony loni v říjnu zasahovala policie. Nakonec žádné dromy nezaznamenala, provoz letiště omezen nebyl.
