8. 5.
Letecký provoz v Praze narušil dron, policie zadržela jednoho člověka

ČTK

Letecký provoz v Praze dnes narušil neoprávněný provoz dronu v bezletové zóně ruzyňského Letiště Václava Havla. Jedno letadlo kvůli tomu muselo být odkloněno do Vídně, několik dalších nabralo zpoždění. Policie zadržela jednoho člověka a dron zajistila.

Letiště Praha, Letiště Václava Havla, ČSAFoto: Shutterstock
Uvedla to odpoledne na síti X.

Zadržený muž je ročník 1988. Podezřelý je z obecného ohrožení z nedbalosti. „V současné době je to vše, co lze k věci sdělit, krom obecného konstatování, že i létání s drony má svá pravidla a některá místa jsou této aktivitě zcela zapovězena,“ dodala policie.

S případy dronů v bezletové zóně se evropská letiště potýkají pravidelně. Kvůli nahlášenému létajícímu objektu například letos v březnu na půl hodiny přerušilo provoz berlínské letiště, loni v říjnu se ze stejného důvodu zastavilo dokonce na dvě hodiny.

Podobné problémy loni řešila například i letiště v nizozemském Eindhovenu, v belgickém Lutychu či Bruselu, německém Mnichově nebo ve švédském Göteborgu.

Na pražském letišti kvůli anonymní výhrůžce drony loni v říjnu zasahovala policie. Nakonec žádné dromy nezaznamenala, provoz letiště omezen nebyl.

"Pro mladší generaci je hlavním nákupním nástrojem mobil. Reálný dopad na nákupní chování mají sociální sítě a influenceři a teď přichází další vlna: umělá inteligence. Může se stát hlavním prostředníkem při nakupování," říká Michal Černý, partner společnosti Deloitte ČR.
Slevy jako droga. Všichni vědí, že narušují důvěru, ale neumí s tím přestat, říká odborník

Budoucnost nakupování se nebude odehrávat jen v regálu či v e-shopu, ale mnohem více půjde o souboj v algoritmech. S nástupem AI se může stát, že zákazník přestane aktivně vybírat. Zadá požadavek a nákup za něj dokončí algoritmus. „Je otázka, jestli vědí, jak ten algoritmus funguje, a jestli se do jeho výběru vůbec dostanou,“ říká Michal Černý, odborník na retail a partner společnosti Deloitte.

