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Domácí

Letadla mířící do Prahy čelila bombové hrozbě. Provoz letiště zatím běží dál

ČTK
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Čtyři letadla mířící do Prahy ve čtvrtek čelila bombové hrozbě. Policie na síti X uvedla, že společně s pražským letištěm proto aktivovala všechna nezbytná bezpečnostní opatření s co nejmenším dopadem na cestující a provoz. Po přistání provede u všech letadel pyrotechnické prohlídky. Závažnost hrozeb je podle ní nízká, hrozbu nicméně nepodceňuje.

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Letiště Václava Havla v Praze. Ilustrační foto.Foto: HN – Lukáš Bíba
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Provoz mezinárodního Letiště Václava Havla kvůli tomu není ani nebyl nijak omezen, řekla mluvčí letiště Denisa Hejtmánková.

Bombovým hrozbám čelilo ve čtvrtek i v uplynulých dnech několik komerčních letů v různých částech Evropy.

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„Po obdržení výhrůžky o uložení nástražného výbušného systému na palubě čtyř letadel mířících do Prahy se s kolegy z Letiště Praha připravujeme na jejich přistání. Relevanci výhrůžek hodnotíme jako nízkou,“ uvedla před 11:00 policie.

Kvůli situaci se sešel bezpečnostní výbor letiště. Mluvčí Řízení letového provozu (ŘLP) Richard Klíma řekl, že organizace postupuje na základě požadavků posádek a v souladu s předpisy pro tyto situace.

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Šéf ŘLP Zdeněk Jelínek na síti X poděkoval členům výboru za jejich okamžitou reakci na nahlášené hrozby. „Děkuji řídícím letového provozu za zvládnutí všech nastavených nouzových postupů,“ dodal.

Anonymní bombové hrozby ovlivnily ve čtvrtek i v uplynulých dnech více letů v Evropě. Vyžádaly si mimořádné bezpečnostní kontroly, odklony letů i krátkodobá uzavření letišť.

Podle úřadů v dotčených zemích však prohlídky v žádném z případů neodhalily žádné podezřelé předměty. Zatím není jasné, zda spolu incidenty souvisejí ani to, kdo za hrozbami stojí.

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