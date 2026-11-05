Letadla mířící do Prahy čelila bombové hrozbě. Provoz letiště zatím běží dál

Čtyři letadla mířící do Prahy ve čtvrtek čelila bombové hrozbě. Policie na síti X uvedla, že společně s pražským letištěm proto aktivovala všechna nezbytná bezpečnostní opatření s co nejmenším dopadem na cestující a provoz. Po přistání provede u všech letadel pyrotechnické prohlídky. Závažnost hrozeb je podle ní nízká, hrozbu nicméně nepodceňuje.
Provoz mezinárodního Letiště Václava Havla kvůli tomu není ani nebyl nijak omezen, řekla mluvčí letiště Denisa Hejtmánková.
Bombovým hrozbám čelilo ve čtvrtek i v uplynulých dnech několik komerčních letů v různých částech Evropy.
„Po obdržení výhrůžky o uložení nástražného výbušného systému na palubě čtyř letadel mířících do Prahy se s kolegy z Letiště Praha připravujeme na jejich přistání. Relevanci výhrůžek hodnotíme jako nízkou,“ uvedla před 11:00 policie.
Kvůli situaci se sešel bezpečnostní výbor letiště. Mluvčí Řízení letového provozu (ŘLP) Richard Klíma řekl, že organizace postupuje na základě požadavků posádek a v souladu s předpisy pro tyto situace.
Šéf ŘLP Zdeněk Jelínek na síti X poděkoval členům výboru za jejich okamžitou reakci na nahlášené hrozby. „Děkuji řídícím letového provozu za zvládnutí všech nastavených nouzových postupů,“ dodal.
Anonymní bombové hrozby ovlivnily ve čtvrtek i v uplynulých dnech více letů v Evropě. Vyžádaly si mimořádné bezpečnostní kontroly, odklony letů i krátkodobá uzavření letišť.
Podle úřadů v dotčených zemích však prohlídky v žádném z případů neodhalily žádné podezřelé předměty. Zatím není jasné, zda spolu incidenty souvisejí ani to, kdo za hrozbami stojí.
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