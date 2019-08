Let Boeingu s jedním motorem je nestandardní. Běžně se nouzově přistává, říká úřad

před 1 hodinou

Let Boeingu 737 letecké společnosti Smartwings, který ve čtvrtek absolvoval většinu cesty z Řecka do Prahy s jedním funkčním motorem, šetří Úřad pro civilní letectví. Podle úřadu je postup, kdy letadlo doletělo i přes závadu do cíle, nestandardní. Obvykle letadla v případě výpadku motoru nouzově přistávají na nejbližším letišti. Společnost Smartwings porušení bezpečnostních předpisů odmítla.

Podle serveru zdopravy.cz přestal během letu nad Egejským mořem fungovat levý motor, který se posádce nepodařilo znovu nastartovat. Letadlo pak pokračovalo v nižší letového hladině až do Prahy. Na palubě mělo být 170 lidí. "V současnosti analyzujeme dostupné informace a řešíme s provozovatelem jeho postup. V tuto chvíli se nám ovšem jeví jako nestandardní," řekl mluvčí úřadu Vítězslav Hezký. Podle něj letadla s podobnými závadami obvykle volí nouzové přistání na nejbližším letišti. Je to především z důvodu prevence pro případ, že by měl technické problémy i druhý motor. Výsledek šetření Hezký nechtěl předjímat. Mezi možná řešení patří například správní řízení, v krajním případě trestní oznámení. Příčinu výpadku jednoho z motorů řeší Ústav pro odborné zjišťování příčin leteckých nehod. Dopravce bezpečnostní pochybení odmítá s tím, že posádka postupovala v souladu s bezpečnostními i provozními předpisy. Podle mluvčí společnosti Vladimíry Dufkové je velitel letadla zkušeným pilotem a posádka měla situaci po celou dobu pod kontrolou. "V souladu s platnými předpisy probíhá vyhodnocení průběhu letu, což je v těchto případech obvyklý postup," dodala. Jako nezvyklé řešení hodnotí postup posádky i letecký publicista Martin Velek. Podle něj se v podobných případech piloti řídí několika provozními a bezpečnostními předpisy. Patří sem zásady s obecnou platností, pokyny od výrobce, pravidla pro vzdušný prostor dané země a také pravidla samotného dopravce. Zda let porušil některý z těchto předpisů Velek hodnotit nechtěl. Smartwings v létě čelí situaci s odstavenými Boeingy 737 MAX 8. Ty byly na jaře celosvětově odstaven po dvou nehodách, při nichž zahynulo více než 300 lidí. Smartwings tehdy vlastnil sedm těchto strojů, dalších devět měl převzít v létě. Americký výrobce v současnosti připravuje aktualizaci problémového softwaru, termín jeho zavedení je však nejasný.