Metrem jezdil s pistolí, ale nakonec vraždil po lesích. Prý ho navedla Hepnarová

Viktor Kalivoda jezdil po lince metra C z Ládví do Holešovic. U sebe měl pistoli Glock 34. A chtěl vraždit. Jak později vypověděl u soudu, předtím se několik nocí procházel po Nuselském mostě. Plánoval z něj skočit.
"Dvakrát na mě zavolali policii. Do této doby to byla deprese, pak jsem už aspiroval na titul blázen. Vybral jsem si úsek metra Ládví-Holešovice. Je to nový úsek, takže to tam nedrncá. Opatřil jsem si pistoli a dvanáct zásobníků. 4. října jsem nastoupil ve stanici Ládví na plošinu. Pistoli jsem držel pod deskami. Zkoušel jsem to ten den třikrát a pak i další dny," citoval jej tehdy deník MF Dnes. Kalivoda tehdy nakonec nikoho nezavraždil. Alespoň tedy v metru. O život kvůli němu ale později přišli tři lidé.
Budoucí vrah se narodil ve Slaném. Matka byla lékařka, otec pracoval v NATO. Jejich syn byl nadprůměrně inteligentní. Jak ale později vypověděl u soudu psycholog, chyběla mu empatie.
"Osobnost pachatele je uzavřená s rysy emoční zploštělosti, nízké sebedůvěry, podrážděnosti a egocentričnosti. Je nepřizpůsobivý s nezájmem o okolí. Nebyla zjištěna závažnější duševní porucha a rozpoznávací i ovládací schopnosti byly vzhledem ke stíhané trestné činnosti zachovány," stálo v psychologově posudku.
Kalivoda odmaturoval na gymnázium ve Slaném a následně pokračoval ve studiu na Fakultě informatiky Masarykovy univerzity a pedagogické fakultě Jihočeské univerzity. Přestože už na střední škole vynikal v matematice a fyzice, ani jedno vysokoškolské studium nedokončil. A to i přesto, že byl podle spolužáků z ročníku nejnadanější. Popisovali jej také jako samotáře. Zkoušel pak práci u policie či jako řidič tramvaje, ale postupně pracovat přestal úplně.
Peníze na zbraně vyhrál v Milionáři
Rok před vraždami se dostal do soutěže Chcete být milionářem?, kterou tehdy vysílala televize Nova. Úspěšně zde zodpověděl deset otázek a odnesl si 320 tisíc. Právě z těchto peněz si měl později koupit zbraně a střelivo.
Zajímal se také o Olgu Hepnarovou, vražedkyni, která na počátku 70. let v Praze najela automobilem na tramvajovou zastávku a zabila osm lidí. Podle dopisů, které Kalivoda později napsal z vězení, ho prý právě Hepnarová k vraždám inspirovala.
"V začátcích toho všeho jsem si koupil v knihkupectví knížku o psychiatrii. Tehdy jsem ještě nemyslel na Olgu Hepnarovou, takže jsem se našel jen jako schizoidní typ s depresí. Ale pamatuji si, že příznaky jako zrakové halucinace, vkládání myšlenek 30 let mrtvé dívky nebo záseky myšlení jsou příznaky schizofrenie. Každopádně nejsem normální," tvrdil později vrah v dopise svým rodičům. Později tvrdil, že jej k vraždám nabádal vnitřní hlas Hepnarové.
Kromě zájmu o Hepnarovou už tehdy budoucí vrah podnikal výlety metrem s pistolí. Ačkoliv chtěl postřílet své spolucestující, nikdy se k tomu neodhodlal. Kuráž k vraždě si dodával i zabitím krav na pastvě.
"V jižních Čechách jsem v úterý hledal krávu. Našel jsem ji a šel ke stádu. Pětkrát jsem jí vystřelil na hlavu. Ostatní krávy se k ní seběhly a strkaly do ní. Vypadaly jako pozůstalí u hrobu," uvedl později Kalivoda u soudu. Majitel krav ale úmrtí zvířat nenahlásil. Myslel, že je zastřelili pytláci.
Vraždil, na koho narazil
Kalivoda začal vraždit počátkem října 2005. Jak napovídá jeho přízvisko, zločiny se odehrály v lese. Nehledal specifické oběti, vraždil, na koho narazil. Kalivodovými prvními oběťmi pak byl manželský pár, který se do lesa na pomezí jižní Moravy a Vysočiny vydal sbírat dříví. I je zavraždil střelami z pistole.
V lese na Kladensku zastřelil podnikatele, který tam jako amatérský botanik chodil fotit rostliny. "Potkal jsem ho. Šel naproti mně. Vyndal jsem pistoli, snažil jsem zapnout kolimátor. Jednou jsem ho střelil když se otáčel. Na konci jsem ho střelil do hlavy," uvedl sám Kalivoda u výslechu k druhé z vražd.
Přesně týden od prvních vražd Kalivodu dopadla policie. Kriminalisté jej vypátrali poměrně rychle, jelikož se příliš nesnažil skrývat a na místě zanechával stopy. Chytili jej, když vycházel z domu s velkou sportovní taškou. Uvnitř byla zbraň a náboje. Přiznal se rychle.
U výslechu ale Kalivoda svůj motiv neprozradil. Jistý náhled na hnutí jeho mysli dávají až dopisy, které psal rodičům. Chtěl prý zabít sám sebe, ale nakonec zabíjel jiné lidi. "Ještě že nejsem buddhistou, protože kdybych byl, tak bych se v příštím životě stal podzemním červem. Možná to byl rekord. Sebevražda trvající tři roky," uvedl v dopise matce.
Soud jej v roce 2006 odsoudil na doživotí. O podmínečně propuštění by si mohl požádat nejdříve v roce 2026. Toho se ale nedožil. 26. září 2010 se ve své cele ve valdické věznici spáchal sebevraždu.