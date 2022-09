Lesní požáry letos způsobily nejvíce emisí za 15 let, uvolnily 6,4 megatun uhlíku

Mezi šestici finalistů prestižní literární Bookerovy ceny se probojovala zimbabwská spisovatelka NoViolet Bulawayo, která už ocenění málem získala v roce 2013. Letos je nominovaná díky románu Glory. Ten ústy několika zvířat vypráví o pádu diktátorského režimu, jehož lídr připomíná někdejšího zimbabwského tyrana Roberta Mugabeho. Autorčinu prózu Chtělo by to nový jména v překladu Markéty Musilové před sedmi lety vydal Odeon.

Do užšího výběru se dostala také držitelka Pulitzerovy ceny za literaturu Elizabeth Stroutová z USA. V knize Oh William! se vrací ke své dřívější protagonistce Lucy Bartonové, jež v novince pomáhá bývalému manželovi prozkoumat svou rodinnou historii.

Uspět může dále irská spisovatelka Claire Keeganová s románem Small Things Like These, který má jen 116 stran a vypráví "něžný příběh o naději a tichém hrdinství, oslavuje soucit a přísné kárá hříchy páchané ve jménu náboženství", uvedla porota. Dalším nominovaným je sedmaosmdesátiletý Alan Garner, britský autor dětské fantasy známý z 60. a 70. let minulého století, s románem Treacle Walker o osiřelém chlapci a jeho nečekaném přátelství s vandrákem.

Seznam finalistů doplňují Šehan Karunatilaka, spisovatel z ostrovního státu Šrí Lanka v jihovýchodní Asii, a Američan Percival Everett s prózou o rasismu a policejním násilí. Vítěz bude oznámen 17. října v Londýně, získá šek na 50 tisíc liber, v přepočtu necelých 1,5 milionu korun.