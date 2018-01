Lékařům zatím nebudou hrozit pokuty kvůli vydávání papírových receptů místo povinných eReceptů

AKTUALIZOVÁNO před 5 hodinami

Současný zákon předpokládá sankci až dva miliony korun.

Praha - Lékařům zřejmě nebudou letos hrozit pokuty za předepsání papírového receptu místo povinného elektronického. Dočasné zrušení sankcí schválila sněmovna ve vládní technické novele lékového zákona o transfuzích. Poslanci odmítli návrh, podle kterého by byl elektronický recept opět nepovinný. Předlohu ještě musejí posoudit senátoři a podepsat prezident.

Přechodné zrušení pokut za porušení nové povinnosti vydat recept v elektronické podobě vychází z úpravy ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (za ANO). Schválený pozměňovací návrh také předpokládá, že pokud by lékový ústav do doby účinnosti novely zahájil s některým lékařem přestupkové řízení, bylo by ze zákona zastaveno. Současný zákon předpokládá sankci až dva miliony korun.

Vojtěch uvedl, že rok bez postihů vytvoří prostor k vylepšení systému. Přibude podle něho zejména aplikace lékového záznamu pacienta, která zajistí sdílení dat o tom, jaké léky mu různí lékaři předepsali. Aplikace by měla vyloučit vícečetné předepisování stejného léku jinými lékaři a možnost nevhodných kombinací léků.

Ministr po schválení zákona novinářům řekl, že je přesvědčen, že se za rok podaří problémy s eRecepty vyřešit a zajistit jejich plnou funkčnost. Nevyloučil však, že by do situace mohly v budoucnu zasáhnout politické vlivy. "Pokud já budu na ministerstvu zdravotnictví, tak můžu zaručit, že budeme pracovat pilně, ale nedokážu říct, jak se vyvine politická situace," řekl. Současná vláda je v demisi a zatím není jasné, kdy by mohla vzniknout nová a jak bude vypadat.

O tom, že je možné problémy do konce roku vyřešit, je přesvědčen poslanec opoziční ODS Bohuslav Svoboda. "Karta je v rukou ministra. Já myslím, že to stihnout jde. Bude to znamenat velmi intenzivní práci, velmi intenzivní komunikaci s lékařskou veřejností a když se to nestihne, bude to chyba ministerstva a ministra," řekl.

Sněmovna zamítla návrh Jaroslava Dvořáka (SPD), podle kterého by se lékaři mohli znovu sami rozhodovat, v jaké formě recept vydají. Tento stav platil do konce loňského roku. Elektronický recept je povinný od ledna. Ministr označil Dvořákův návrh za krok zpět. "Systém navzdory kritice funguje, lékaři elektronicky předepisují, každý den jde o více než 200.000 receptů, kolaps nenastal," uvedl Vojtěch. Pokud by elektronický recept povinný nebyl, lékový záznam pacienta by ztratil význam, dodal.

Poslanci nepřistoupili ani na zrušení odpovědnosti šiřitele za obsah reklamy na léčiva, humánní léčivé přípravky, doplňky stravy nebo na potraviny pro zvláštní výživu. Odpovědnost nyní nesou také zadavatel a zpracovatel propagace. Šiřitele navrhoval zbavit odpovědnosti Patrik Nacher (ANO), podle kterého nemají potřebnou odbornou kvalifikaci pro posouzení souladu obsahu reklamy se zákonem. Vojtěch řekl, že ministerstvo zdravotnictví se k záležitosti vrátí v další novele lékového zákona, kterou přichystá k zavedení lékového záznamu pacienta.

Vládní technická předloha by měla zvýšit jakost a bezpečnost transfuzních přípravků. Novela vychází z evropské směrnice, členské státy by ji měly začlenit do svého práva do poloviny února. Transfuzní stanice budou muset podle novely dodržovat pravidla správné praxe pod hrozbou postihu. Například budou muset postupovat podle nejnovějších vědeckých a technických poznatků.

Léková novela byla posledním neprojednaným bodem nynější schůze, která dnes skončila. Dnešní jednání poslanců trvalo necelou půlhodinu, o debatu o lékové novele neprojevil zájem nikdo. Další schůze Sněmovny začne zhruba za měsíc.