Zemanovo konzilium se sejde v pátek. Vyjádří se k nemoci a její prognóze, řekl Zima

Lékařské konzilium, které posoudí zdravotní stav prezidenta Miloše Zemana, se poprvé sejde 5. listopadu, uvedl server Deník.cz. Podle končícího rektora Univerzity Karlovy a lékaře Tomáše Zimy, který je členem konzilia, je nejprve nutné prostudovat si lékařské zprávy a pak teprve jít za pacientem. Odborníci z konzilia by se podle něj měli vyjádřit k nemoci prezidenta a její prognóze.

Kvůli prezidentovu vážnému zdravotnímu stavu začali zákonodárci uvažovat o dočasném převodu pravomocí hlavy státu na předsedu sněmovny a premiéra. Předtím si chtějí vyžádat aktuální zprávu lékařů o Zemanově schopnosti vykonávat úřad.

Předseda ODS a kandidát vznikající vládní koalice na premiéra Petr Fiala už dříve uvedl, že sněmovna by o převodu pravomocí prezidenta neměla rozhodovat hned na ustavující schůzi, která se plánuje na 8. až 10. listopadu, ale až na schůzi následné. Organizační výbor Senátu stanoví termín případné schůze horní komory k převodu pravomocí až 9. listopadu.

"Rozhodně se nenecháme vmanévrovat do pozice, že musíme závěr učinit do 8. listopadu, kdy zasedne sněmovna. Potřebujeme klid a rozvahu. Poté předložíme medicínské stanovisko. Jestli si politici myslí, že my dáme pokyn, aby aktivovali článek 66 ústavy, tak to se mýlí. Vyjádříme se k nemoci a její prognóze. Další kroky budou na nich," řekl Deníku.cz Zima.

Vznik konzilia podle něj není v lékařském světě nic neobvyklého. "U komplikovanějších stavů se svolává konzilium odborníků z různých oborů, aby stav zevrubně posoudili. Takové konzilium už v rámci Ústřední vojenské nemocnice u pana prezidenta funguje. Nyní se ustavuje druhé konzilium, v němž budou lidé z jiných pracovišť, aby byl k dispozici druhý pohled," popsal serveru Zima.

V konziliu má zasednout psychiatr i fyzioterapeut

Vznik multioborového lékařského konzilia inicioval ředitel ÚVN a Zemanův ošetřující lékař Miroslav Zavoral. Podle serveru iDNES.cz by v devítičlenném týmu měli být odborníci na fyzioterapii, diagnostiku nebo léčbu nemocí v oblasti břicha či lékař z oboru psychiatrie. Server zmínil chirurga motolské nemocnice Pavla Pafka a fyzioterapeuta Pavla Koláře. Informaci o Kolářově účasti má i ČTK, oba lékaři své členství potvrdili i serveru Seznam Zprávy.

Podle Zavoralova dřívějšího vyjádření jsou důvodem prezidentovy hospitalizace komplikace provázející Zemanovo chronické onemocnění. Kancelář prezidenta republiky ani ÚVN žádné bližší informace k Zemanovu onemocnění neuvedly. Minulý týden nemocnice se Zemanovým souhlasem oznámila, že jeho zdravotní stav se díky léčbě v posledních dvou dnech mírně zlepšil. Zeman je v nemocnici od neděle 10. října, ze zámku v Lánech jej převezla sanitka.

