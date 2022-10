Lékárnám dochází penicilin. Nahradit ho jinými antibiotiky je možné, ale rizikové

Kvůli výpadku ve výrobě nemohou lékárny objednávat penicilin - antibiotikum, které se používá jako základní lék například na angínu. Zásoby jim proto docházejí, někde už lék zcela chybí. Lékaři sice mohou předepsat jiná antibiotika, jenže ta by podle předsedy Sdružení praktických lékařů Petra Šonky měla být vyhrazena pro jiné nemoci.

Penicilin je nejstarší antibiotikum, které se používá nejčastěji na léčbu angíny. Ještě před čtrnácti dny byl běžně dostupný. Jenže lékárny ho nyní nemohou objednat a tenčí se jim zásoby, někde už ho nemají vůbec.

"Nedávno se objevily náhradní peniciliny, takže kdo to stihl, nějaký si objednal. Některé lékárny tedy zásobu mají. Nicméně ty, které ho nemají, ho nemohou objednat, protože není k dispozici," říká mluvčí České lékárnické komory Michaela Bažantová. Na vině je podle ní výpadek ve výrobě.

"Potýkáme se s tím. Největší potíž je asi antibiotický sirup pro děti Ospen. Máme ho jen lokálně, a i tehdy jen jednotky balení. Výdrž zásob souvisí i s tím, jakou publicitu tento problém dostane. Nebylo by to poprvé, kdy vyvolaná panika vyústí v tlak pacientů na lékaře kvůli preskripci. Lidé si budou chtít udělat zásobu i za situace, kdy antibiotika akutně nepotřebují," varuje mluvčí sítě lékáren Dr. Max Michal Petrov. Dodává, že výpadky antibiotik se netýkají jen českého trhu.

Státní ústav pro kontrolu léčiv předpokládá obnovení dodávek na přelomu listopadu a prosince. K dispozici jsou do té doby i jiná antibiotika, podle Bažantové tak lékárníci v případě nedostatku mohou kontaktovat pacientova lékaře a domluvit se na vydání jiného druhu. Jenže to má svá úskalí.

Nadužívání antibiotik posiluje odolnost bakterií

Podle předsedy Sdružení praktických lékařů Petra Šonky představuje penicilin v případě angíny nejúčinnější a zároveň nejbezpečnější způsob léčby. "Je to antibiotikum, které má málo nežádoucích účinků. V případě angíny bychom ho měli podat prioritně, ale v tuto chvíli to udělat nemůžeme," říká Šonka.

Vydání jiných, složitějších antibiotik navíc přispívá ke zvyšování odolnosti populace vůči těmto lékům. "Penicilin je lék, který má úzké spektrum účinku, proto se mu u některých onemocnění dává přednost, aby nevznikala antibiotická rezistence. Ta vzniká především u širokospektrých antibiotik, v případě úzkospektrých vzniká jen nepatrně a pomaleji," vysvětluje Bažantová.

Antibiotická rezistence představuje zásadní problém, se kterým se lékaři v posledních letech potýkají stále více. Kvůli nadměrnému užívání antibiotik umírá na světě přes milion lidí ročně.

"Vznikají kmeny bakterií, které nereagují na běžná antibiotika. Lékaři by proto neměli podávat zbytečně silná antibiotika," vysvětluje Šonka. Širokospektrá antibiotika by tak podle něj měla být vyhrazena pro jiné nemoci, u kterých nelze nasadit penicilin.

Světová zdravotnická organizace i český Státní zdravotní ústav se snaží vzdělávat lékaře, aby předepisovali nejprve antibiotika s úzkým záběrem, jako je právě penicilin. Další důvod je podle Šonky ekonomický, širokospektrá antibiotika jsou totiž dražší než penicilin.

Trestat firmy za nedostatek léků

Za posledních dvacet let, kdy působí v medicíně, si Šonka podobně dlouhý výpadek dodávky penicilinu nepamatuje. Je podle něj na místě zvážit, zda by nebylo dobré některé základní léky vyrábět v Česku.

"A aby firmy, které mají výpadek, za to nesly odpovědnost. Jsou evropské země, které mají sankce pro firmy, jež nejsou schopny splnit garantovaný objem dodávek. Pokud je pak léků z nějakého důvodu málo, přednostně je firma dodá na trh, kde ji za to hrozí nějaká sankce. Bylo by dobré se inspirovat v zahraničí a nějak legislativu upravit také," navrhuje Šonka.

V nemocnicích by zatím pacienti penicilin dostat měli, podle jejich sdělení ještě mají zásoby. "Naši farmaceuti se včas předzásobili, protože zaregistrovali, že se k něčemu podobnému schyluje," říká mluvčí Krajské nemocnice Tomáše Bati ve Zlíně Dana Lipovská.

Jenže i nemocnicím hrozí, že pokud se dodávky brzy neobnoví, lék jim dojde. "Máme ještě omezenou zásobu, přibližně na jeden až dva týdny. Jakmile dojde penicilin úplně, budeme to řešit po konzultaci s lékařem alternativními antibiotiky z jiných skupin," uvádí vedoucí farmaceut nemocniční lékárny Krajské nemocnice Liberec Martin Mísař.

Pražská Fakultní nemocnice Bulovka má zásobu sirupu pro děti ještě asi na týden. "Bylo nahlášeno obnovení dodávek u slabší verze sirupu, do lékáren by se měl dostat v průběhu příštího týdne. V případě tablet máme pouze některé síly či velikosti balení," říká mluvčí nemocnice Eva Libigerová. Pacientům tak nemocnice vydává jiné léky se stejnou účinnou látkou.

