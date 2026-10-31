Lékařka a self-made man. Pavel ocenil miliardáře, kteří svůj majetek radši rozdávají

Medaili Za zásluhy si tento týden z rukou prezidenta Petra Pavla převzali na Pražském hradě také manželé Katarína a Ondřej Vlčkovi. Ty Pavel ocenil za jejich dobrovolnictví a charitativní činnost. Miliardář Vlček je ale vedle své filantropické činnosti známý i jako bývalý generální ředitel a minoritní vlastník technologického gigantu Avast.
Manželé se věnují charitě dlouhodobě. Třeba jejich projekt Zlatá rybka pomáhá plnit přání dlouhodobě nemocným dětem. Za dobu svého fungování už nadace takto splnila přání více než 1500 dětí.
Hlavní činnost ale v tomto ohledu vykonává Nadace rodiny Vlčkových. Ta vznikla v roce 2021 a pár do ní při založení vložil 1,5 miliardy korun ze svého majetku. Tehdy šlo o jednu z vůbec největších filantropických iniciativ v historii Česka. Právě i v rámci nadace vzniká hospicové centrum pro děti na pražské Cibulce.
Kromě samotné péče se nadace věnuje mimo jiné i vzdělávání. Jedním z programů je rozšíření výuky dětské paliativní péče na vyšších odborných a vysokých školách nebo podpora zahraničních stipendií v oboru. Letos nadace spustila také terénní službu, zahrnující domácí zdravotní péči, osobní asistenci a sociální poradenství.
„Myslím, že se skvěle doplňujeme. Jsem spíš takový plánovač. Katarína je ta, kdo tam vnáší ty správné emoce a lidskost,“ řekl loni v rozhovoru pro Radiožurnál Ondřej Vlček.
Lékařka a self-made man
Katarína Vlčková se narodila v září 1979 v Bratislavě. Medicínu ale vystudovala na pražské Univerzitě Karlově. Vedle nadace se stále věnuje i medicíně jako takové, je primářkou v mobilní hospicové péči Cesta domů.
K paliativní péči se podle svých slov dostala po osobní zkušenosti, když byla ještě studentkou medicíny.
„Byla jsem v prváku, když Ondrova maminka zemřela. Byla v hospici, kde jsme ji navštěvovali; my jsme byli spolu teprve krátce, takže jsem ji takto intenzivně poznala až tehdy. Učila jsem se na anatomii, chtěla jsem být neuroložkou, úplně původně psycholožkou, ale ten zážitek mě nasměroval právě k paliativě,“ popsala Vlčková jeden z klíčových momentů své budoucí dráhy v rozhovoru pro magazín UK Forum.
Třicet let v Avastu
Ondřej Vlček svoji profesní dráhu odstartoval nejprve jako vývojář a spojil ji z větší části s technologickou firmou Avast. V té začínal jako brigádník v roce 1995 a nakonec v ní strávil skoro třicet let.
Postupně se v hierarchii firmy propracoval vzhůru a přes pozice technického a následně provozního ředitele se stal nejvýše postaveným člověkem v Avastu. Je také jedním z mála českých miliardářů, který se vypracoval z pozice zaměstnance. Mezi nejbohatší lidi v Česku se vyhoupl po úpisu akcií společnosti Avast na londýnskou burzu.
V roce 2022 časopis Forbes odhadoval majetek rodiny Vlčkových na více než tři miliardy korun.
Byznysové hladiny Vlček naposledy rozvířil letos v říjnu, kdy kanadská společnost Cohere oznámila podpis předběžné dohody o převzetí start-upu Aisle, který založil. Vlček by se měl po obchodu ujmout funkce seniorního viceprezidenta.
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