Domácí

Lékaři si do čela své komory zvolili opět Milana Kubka. Letos prý kandidoval naposled

ČTK ČTK
před 50 minutami
Milan Kubek, který již 19 let vede Českou lékařskou komoru (ČLK), byl na sobotním sjezdu opět zvolen prezidentem. Ve druhém kole volby proti němu neuspěl Zdeněk Mrozek, který vede vědeckou radu komory. Z prvního kola nepostoupil Jan Přáda, který byl dosud viceprezidentem. Sjezd rozhodl, že jeho nástupce volit nebude, volbu odložil na příští rok.
Sjezd České lékařské komory, 8. listopadu 2025, Praha. Na snímku je znovuzvolený prezident Milan Kubek.
Sjezd České lékařské komory, 8. listopadu 2025, Praha. Na snímku je znovuzvolený prezident Milan Kubek. | Foto: ČTK

Členy ČLK jsou povinně všichni v Česku praktikující lékaři, je jich přes 60 tisíc. Sedmapadesátiletý Kubek je prezidentem komory 19 let, poprvé byl zvolen v lednu 2006. Původně stanovy umožňovaly prezidentovi a jeho zástupci jen dvě volební období, v roce 2014 byly ale změněny. Kubek před volbou uvedl, že letos chce kandidovat naposledy. V sobotu získal ve druhém kole 177 hlasů, delegátů bylo 343.

Související

"Okamžitě vypadněte!" slyšela pacientka. Nová ochrana může být pro doktora likvidační

Zdravotnictví, lékař, ilustrační foto

"Musíme spolupracovat s politiky, protože komora není exekutiva, nemá výkonnou ani zákonodárnou moc. Potřebujeme politikům připomínkovat jejich návrhy, ale musíme také prosazovat návrhy vlastní," řekl před volbou Kubek.

Za své cíle si už před volbou stanovil vyšší cenu práce a slušné profesní podmínky pro všechny lékaře, kvalitní a pro lékaře dostupné vzdělávání a zachování profesní autonomie a důstojnosti lékařského stavu. Bude také chtít proměnit fungování vědecké rady ČLK nebo prosazovat změny ve specializačním vzdělávání lékařů, například jeho zkrácení na minimum požadované EU, zkrácení stáží nebo slučování oborů. S novou vládou chce vyjednat novelizaci zákona o ČLK, která by dala komoře víc kompetencí, například při disciplinárních řízeních.

Související

Zaplaťte si, nebo jeďte jinam. Pád špitálu staví tisíce lidí před těžké dilema

Nemocnice v Neratovicích

Podle Kubka je třeba zachovat povinné členství lékařů v ČLK, například na Slovensku byla povinnost zrušená. Kubek v debatě před volbou připomněl, že takový návrh se v ČR objevil už třikrát, naposledy v roce 2020. Tehdejší a zřejmě i budoucí ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) ho podle Kubka nakonec stáhl.

"Musíme pracovat na tom, aby lékaři věděli, k čemu komoru mají. Jenom tak budeme schopni se všichni postavit za to, abychom ten útok ustáli," řekl v debatě Přáda. Dopoledne se na dnešním sjezdu vzdal svého postu viceprezidenta, do kterého byl zvolen v roce 2023 poté, co vedl protest mladých lékařů proti nadměrnému množství přesčasů.

"Pokud vím, že nejsem schopen být dobrým viceprezidentem daného prezidenta, tak mu nechci házet klacky po nohy," řekl před volbou Přáda. Šanci se o post ucházet znovu dnes nedostane, delegáti se rozhodli odložit volbu viceprezidenta na příští rok.

 
Mohlo by vás zajímat

Ohrožuje superzakázku. Končící šéf resortu průmyslu zaútočil na Babišova muže

Ohrožuje superzakázku. Končící šéf resortu průmyslu zaútočil na Babišova muže

Lidovecký europoslanec vyhrál v loterii skoro milion korun, peníze dá na charitu

Lidovecký europoslanec vyhrál v loterii skoro milion korun, peníze dá na charitu

České zbrojení: vyvolávač deště z Kunovic. I takové letadlo umí na Slovácku

České zbrojení: vyvolávač deště z Kunovic. I takové letadlo umí na Slovácku

TOP 09 si zvolila nové vedení, dojatá Markéta Pekarová Adamová se rozloučila

TOP 09 si zvolila nové vedení, dojatá Markéta Pekarová Adamová se rozloučila
domácí Aktuálně.cz zdravotnictví Obsah Česká lékařská komora prezident Milan Kubek

Právě se děje

Aktualizováno před 14 minutami
Ukrajina přes noc čelila masivní vlně ruských útoků na města a na energetiku

ŽIVĚ
Ukrajina přes noc čelila masivní vlně ruských útoků na města a na energetiku

Dění kolem války na Ukrajině sledujeme v online přenosu.
před 14 minutami
Řvoucí Djokovič si v euforii serval triko z těla. Srbská ikona slaví 101. titul

Řvoucí Djokovič si v euforii serval triko z těla. Srbská ikona slaví 101. titul

Srbský tenista Novak Djokovič získal na turnaji v Aténách 101. titul v kariéře. Ve finále porazil 4:6, 6:3 a 7:5 Itala Lorenza Musettiho.
před 22 minutami
Rusové mění tanky k nepoznání. „Postapokalyptické ježky“ nezdolají ani desítky dronů
0:29

Rusové mění tanky k nepoznání. „Postapokalyptické ježky“ nezdolají ani desítky dronů

Stroje, které svým výstředním vzhledem na první pohled spíš připomínají vozidla z Šíleného Maxe, však svůj účel plní a jsou extrémně odolné.
Aktualizováno před 32 minutami
Hororový tie-break srazil královnu. Sabalenková padla, titul slaví Rybakinová

Hororový tie-break srazil královnu. Sabalenková padla, titul slaví Rybakinová

Tenistky Elise Mertensová z Belgie a Veronika Kuděrmětovová z Ruska po třech letech opět vyhrály čtyřhru na Turnaji mistryň.
před 50 minutami
Lékaři si do čela své komory zvolili opět Milana Kubka. Letos prý kandidoval naposled

Lékaři si do čela své komory zvolili opět Milana Kubka. Letos prý kandidoval naposled

Kubek před volbou uvedl, že letos chce kandidovat naposledy. V sobotu získal ve druhém kole 177 hlasů, delegátů bylo 343.
před 1 hodinou
Mám chuť skončit a odejít z Česka, běsnil ředitel Slovácka. O půli seřval hráče

Mám chuť skončit a odejít z Česka, běsnil ředitel Slovácka. O půli seřval hráče

Sportovní ředitel fotbalistů Slovácka Veliče Šumulikoski po debaklu v Hradci Králové prohlásil, že má chuť odejít z Česka.
před 1 hodinou
Čeští hokejisté prohráli na Finských hrách i druhý zápas

Čeští hokejisté prohráli na Finských hrách i druhý zápas

Čeští hokejisté prohráli i druhé utkání na Finských hrách.
Další zprávy