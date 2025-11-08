Lékaři si do čela své komory zvolili opět Milana Kubka. Letos prý kandidoval naposled

Členy ČLK jsou povinně všichni v Česku praktikující lékaři, je jich přes 60 tisíc. Sedmapadesátiletý Kubek je prezidentem komory 19 let, poprvé byl zvolen v lednu 2006. Původně stanovy umožňovaly prezidentovi a jeho zástupci jen dvě volební období, v roce 2014 byly ale změněny. Kubek před volbou uvedl, že letos chce kandidovat naposledy. V sobotu získal ve druhém kole 177 hlasů, delegátů bylo 343.
"Musíme spolupracovat s politiky, protože komora není exekutiva, nemá výkonnou ani zákonodárnou moc. Potřebujeme politikům připomínkovat jejich návrhy, ale musíme také prosazovat návrhy vlastní," řekl před volbou Kubek.
Za své cíle si už před volbou stanovil vyšší cenu práce a slušné profesní podmínky pro všechny lékaře, kvalitní a pro lékaře dostupné vzdělávání a zachování profesní autonomie a důstojnosti lékařského stavu. Bude také chtít proměnit fungování vědecké rady ČLK nebo prosazovat změny ve specializačním vzdělávání lékařů, například jeho zkrácení na minimum požadované EU, zkrácení stáží nebo slučování oborů. S novou vládou chce vyjednat novelizaci zákona o ČLK, která by dala komoře víc kompetencí, například při disciplinárních řízeních.
Podle Kubka je třeba zachovat povinné členství lékařů v ČLK, například na Slovensku byla povinnost zrušená. Kubek v debatě před volbou připomněl, že takový návrh se v ČR objevil už třikrát, naposledy v roce 2020. Tehdejší a zřejmě i budoucí ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) ho podle Kubka nakonec stáhl.
"Musíme pracovat na tom, aby lékaři věděli, k čemu komoru mají. Jenom tak budeme schopni se všichni postavit za to, abychom ten útok ustáli," řekl v debatě Přáda. Dopoledne se na dnešním sjezdu vzdal svého postu viceprezidenta, do kterého byl zvolen v roce 2023 poté, co vedl protest mladých lékařů proti nadměrnému množství přesčasů.
"Pokud vím, že nejsem schopen být dobrým viceprezidentem daného prezidenta, tak mu nechci házet klacky po nohy," řekl před volbou Přáda. Šanci se o post ucházet znovu dnes nedostane, delegáti se rozhodli odložit volbu viceprezidenta na příští rok.