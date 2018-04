Lékaři Dbalému může bourání v opilosti přitížit. Za korupční kauzu mu hrozí větší trest

před 21 minutami

Lékař obžalovaný za korupci Vladimír Dbalý má podmínku za řízení v opilosti. Ta mu může přitížit v korupční kauze, kde si měl podle policie říci o úplatek 27 milionů korun. Druhá obžaloba se týká mimo jiné poradenských tendrů nemocnice. Lékař se ale z obou jednání dlouhodobě omlouval kvůli údajným psychickým problémům, přitom trvá na osobní účasti.

Praha - Lékař Vladimír Dbalý, který čelí obžalobě z korupce v Nemocnici Na Homolce, dostal koncem roku 2016 osmnáctiměsíční podmínku kvůli havárii v opilosti. Uvedl to dnes server iRozhlas.cz. V pondělí má pražský městský soud začít projednávat druhou korupční kauzu bývalého ředitele Homolky. Hlavní líčení se opakovaně odkládalo kvůli lékařovým zdravotním omluvenkám.

Autonehoda by přitom podle serveru teoreticky mohla promluvit do rozhodování soudu v první části jeho korupční kauzy, týkající se digitalizace chorobopisů a nákupu gama nože. Podmínka za havárii mu vyprší v červnu, hlavní líčení v nejstarší části korupční kauzy se přitom chýlí ke konci. V případě, že by ho soud uznal vinným, dostal by přísnější trest.

Dbalý podle informací z trestního příkazu boural 16. října 2016 brzy ráno poté, co opilý nevybral levotočivou zatáčku. Na pouliční lampě způsobil škodu přes 17 000 korun, na automobilu 55 000 korun.

"Koncem roku 2016 byl u Obvodního soudu pro Prahu 2 trestním příkazem odsouzen řidič motorového vozidla, který v opilosti nezvládl řízení a narazil do sloupu veřejného osvětlení, čímž spáchal přečin ohrožení pod vlivem návykové látky. Byl následně odsouzen k trestu odnětí svobody v trvání deseti měsíců s podmínečným odkladem v trvání 18 měsíců," cituje iRozhlas.cz mluvčí soudu pro Prahu 2 Marcelu Pröllerovou. Dbalý navíc do konce letošního roku nesmí řídit.

Bývalý ředitel nemocnice si podle kriminalistů při nákupu gama nože a při digitalizaci chorobopisů řekl o úplatky přes 27 milionů korun. Druhá obžaloba se týká mimo jiné poradenských tendrů nemocnice. Lékař se ale z obou jednání dlouhodobě omlouval kvůli údajným psychickým problémům, přitom trvá na osobní účasti.