Lékař z Jesenice měl osahávat a fotit dětské pacienty s erekcí, čelí obžalobě ze zneužití

Lékař Boris Živný čelí obžalobě ze znásilnění, pohlavního zneužití a sexuálního nátlaku vůči dvěma svým dětským pacientům. Muž vinu odmítá.
Podle státního zástupce znásilnil Živný ve své neurologické ordinaci v Jesenici u Prahy čtrnáctiletého chlapce a opakovaně tam zneužíval také dalšího mladého hocha od jeho 12 let. Případem se začal zabývat středočeský krajský soud.
„Nedopustil jsem se žádného protiprávního jednání, nesouhlasím s narativem obžaloby. Postupoval jsem při práci s oběma jmenovanými naprosto profesionálním způsobem, v souladu s lékařskou etikou,“ prohlásil u soudu Živný. „Nevím, jak mám prokazovat, že jsem něco neudělal. Je to oblast, které velmi málo lidí rozumí, je to příliš odborné,“ pokračoval.
Státní zástupce Zbyněk Vondra tvrdí, že lékař vyzval čtrnáctiletého hocha při třech vyšetřeních v červnu 2024, aby se svlékl, aniž k tomu měl medicínský důvod. Chlapec sice nesouhlasil a dal to slovně najevo, nakonec ale lékaři vyhověl. Živný mu pak podle obžaloby sahal na přirození a nahého jej objímal.
Při čtvrté návštěvě se pak svlečeného pacienta zeptal, jestli masturbuje, a řekl mu, že masturbace je správná a může mu pomoci odvyknout od drog. Následně ho údajně vyzval, ať si lehne na lehátko a zavře oči, osahával ho a manuálně jej sexuálně stimuloval až do hochova vyvrcholení. Chlapec dával najevo nesouhlas, výraznějšího odporu ale nebyl schopný, protože tzv. „zamrzl“ a lékaře vnímal jako autoritu.
Fotil si pacienta s erekcí
Druhého z pacientů pak Živný podle obžaloby od roku 2019 do dubna 2024 při jeho pravidelných návštěvách, tedy obvykle jednou za dva měsíce, vyzýval, aby se svlékl a lehl si.
Také u něj zneužil autority lékaře, osahával jej po těle včetně přirození a přetahoval mu předkožku, čímž u hocha vyvolal erekci. Nejméně jednou si nezletilého chlapce se ztopořeným penisem vyfotografoval mobilním telefonem.
Živný uvedl, že je atestovaným chirurgem a neurochirurgem, přičemž se posledních 25 let věnuje problematice dětského neurovývoje. Zmínil, že ošetřil tisíce pacientů a že pracuje až 16 hodin denně.
„Ta práce je velice stresující, protože cítím obrovskou odpovědnost za vývoj těch dětí,“ řekl jedenašedesátiletý muž. Obšírně vykládal o své profesní kariéře, o členství v řadě odborných amerických spolků, výzkumu v oblasti neurovědy a o svém zaměření na somatopsychický syndrom.
Vlastní „vyšetřovací metoda“
„Jediné, co vedlo moje kroky, bylo zlepšit kvalitu jejich života,“ zdůraznil k obvinění ze sexuálních činů vůči pacientům. „To obnažení je důležité, není to žádný můj plezír,“ podotkl. Uvedl, že vyvinul vlastní vyšetřovací metodu založenou na stimulaci reflexních bodů.
K trestnímu řízení se s požadavkem na náhradu škody připojilo ministerstvo spravedlnosti, které chlapcům vyplatilo jako peněžitou pomoc obětem trestné činnosti celkem 92 tisíc korun. Každý z chlapců pak žádá dalších 200 tisíc korun za způsobenou nemajetkovou újmu.
