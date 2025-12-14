Lékař tepe nový trend: Měření cukru v lékárně je nesmysl. Zbytečně odčerpává peníze

Česko bude mít od ledna vůbec nejlepší a nejdůkladnější preventivní prohlídky v Evropě. „Možná i na světě,“ říká šéf Sdružení praktických lékařů Petr Šonka. Přibudou nová vyšetření i dotazy na duševní zdraví. Jakýmkoliv rychlotestům na měření cukru v krvi, které nabízejí lékárny, by se podle něj měli lidé raději vyhnout.
Nejprve krátký pohovor, poté drobný vpich do prstu. O všechno ostatní už se postará rychlotest. Ukáže, jestli pacient netrpí cukrovkou, nebo na ni nemá alespoň náběh.
Takový druh preventivních prohlídek před časem zahájil jeden z tuzemských lékárenských řetězců. S mobilní ambulancí objíždí česká města. Další se zase hlásí o očkování.
Podle šéfa Sdružení praktických lékařů Petra Šonky jde o slepou uličku. Hodnotnou preventivní prohlídku podle něj zvládne jedině doktor. Navíc takový, který už o pacientovi něco ví. „Měl by znát jeho sociální prostředí, práci i rodinnou anamnézu,“ říká.
Pokud zachytí jakékoliv podezření na chronickou chorobu, měl by zvládnout pacienta sám léčit. „Nebo ho alespoň jako průvodce zdravotnickým systémem nasměrovat k péči, kterou skutečně potřebuje,“ je přesvědčen Šonka.
Naopak lékárníci by se podle něj do žádných analýz pouštět neměli. „Nenechte se proto zmámit tím, že vám někdo nabízí preventivní prohlídku v lékárně,“ nabádá pacienty.
„Vyšetřování nahodilých laboratorních parametrů pacientům, kteří náhodně přijdou do lékárny, nedává vůbec žádný smysl. Je to jenom zbytečná destrukce zdravotního systému, která nepovede k ničemu jinému, než že odčerpá prostředky určené na zdravotní péči do kapes lékáren.“
Nejlepší prohlídky na světě
Od ledna příštího roku se podle Šonky dostane lidem v českých ordinacích praktických lékařů nejlepší a nejdůkladnější prevence v celé Evropě. „Možná i na celém světě,“ říká. Přibudou nejenom laboratorní vyšetření krve a moči, ale také další testy.
„Praktik se nově zaměří třeba na to, jestli pacientovi nehrozí riziko osteoporózy, demence nebo aneurysmatu abdominální aorty,“ popisuje Šonka.
Lékař bude také zkoumat, jestli pacient absolvuje screeningové programy na odhalení rakoviny či jestli se očkuje. Novinkou budou rovněž dotazy na duševní zdraví v rodině nebo příznaky psychiatrického onemocnění u samotného pacienta.
„Všechno se navíc bude provádět mnohem častěji a výrazně dříve. Například doposud lidé mezi dvacátým a třicátým rokem života žádná laboratorní vyšetření v rámci preventivní prohlídky neabsolvovali. To se ale od ledna změní,“ uzavírá šéf praktiků.
