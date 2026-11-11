Legendární AZ-kvíz pozastavil nové přihlášky. Soutěžící musí čekat šest až sedm let

Vedení České televize řeší, kde šetřit. V rámci toho byly seškrtány některé pořady. Jeden pořad se ale o svoji budoucnost bát nemusí. Legendární vědomostní soutěž AZ-kvíz se i po třech dekádách na obrazovce těší takové popularitě, že byly dokonce pozastaveny nové přihlášky a čekací doba je šest až sedm let.
Soutěž se i po téměř 30 letech na obrazovce – kulatiny oslaví příští rok – těší velké popularitě. Letošní rekord ve sledovanosti byl podle ředitele brněnského studia ČT Petra Albrechta 520 tisíc diváků.
Za tři dekády už Česká televize odvysílala 5700 dílů tohoto fenoménu a zúčastnilo se ho přes 16 tisíc soutěžících. A počet otázek? Ten se vyšplhal na 300 tisíc.
Dalším unikátem je, že od roku 1997 má pořad také stejnou moderátorskou dvojici – Evu Machourkovou a Aleše Zbořila.
Kdo by ale chtěl zakusit soutěž na vlastní kůži, má nyní smůlu. „Čekací lhůta je šest až sedm let. Museli jsme pozastavit přihlášky,“ popsal zájem o AZ-kvíz Albrecht na jednání Rady ČT. Někteří zájemci, kteří se přihlásili mezi posledními, se tak mohou dostat do studia až v roce 2032 nebo 2033.
Jiné pořady se budou rušit
Zatímco AZ-kvíz má svoji budoucnost zatím jistou, jiné pořady vysílané Českou televizí v rámci úspor skončí. Jak informoval server Aktuálně.cz, škrty by měly odnést pořady jako Na stopě, portréty osobností nazvané Galerie Selfie nebo pořady pro děti Draci v hrnci a Šikulové.
Zrušeno má být noční zpravodajství na ČT24, které se vysílá z Brna a Ostravy, obě studia přijdou i o natáčení pořadu Sama doma. A ČT se už také nemá účastnit ani pěvecké soutěže Eurovize.
V dalších letech by ale mohly přijít ještě drastičtější škrty. A to v souvislosti se změnou financování veřejnoprávních médií, kterou prosazuje současný kabinet Andreje Babiše (ANO).
Podle návrhu by Česká televize mohla přijít o 1,3 miliardy korun. Podle generálního ředitele ČT Hynka Chudárka by to ohrozilo schopnost televize poskytovat veřejnou službu tak, jak jí ukládá zákon.
„Předkládaný návrh zákona je pro ni (ČT) do velké míry likvidační, jelikož plánovaná suma ze státního rozpočtu by znamenala drastický zásah do výroby a vysílání pořadů, včetně rozsáhlého propouštění,“ napsalo vedení ČT na sociální sítě 23. října, kdy bylo nečekaně zařazeno projednání změny financování na plénum sněmovny a následně schváleno druhý den ve 4:36 ráno.
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