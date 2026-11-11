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Legendární AZ-kvíz pozastavil nové přihlášky. Soutěžící musí čekat šest až sedm let

AZ-kvíz je legendární česká vědomostní a strategická televizní soutěž, kterou Česká televize vysílá již od 2. ledna 1997. Moderátory jsou Aleš Zbořil a Eva Machourková.
AZ-kvíz je legendární česká vědomostní a strategická televizní soutěž, kterou Česká televize vysílá již od 2. ledna 1997. Moderátory jsou Aleš Zbořil a Eva Machourková.
AZ-kvíz je legendární česká vědomostní a strategická televizní soutěž, kterou Česká televize vysílá již od 2. ledna 1997. Moderátory jsou Aleš Zbořil a Eva Machourková.
AZ-kvíz je legendární česká vědomostní a strategická televizní soutěž, kterou Česká televize vysílá již od 2. ledna 1997. Moderátory jsou Aleš Zbořil a Eva Machourková.
AZ-kvíz je legendární česká vědomostní a strategická televizní soutěž, kterou Česká televize vysílá již od 2. ledna 1997. Moderátory jsou Aleš Zbořil a Eva Machourková.
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AZ-kvíz je legendární česká vědomostní a strategická televizní soutěž, kterou Česká televize vysílá již od 2. ledna 1997. Moderátory jsou Aleš Zbořil a Eva Machourková. |
Foto: ČT
Pavel Štrunc - redaktor
Vratislav Dostál
Pavel Štrunc - redaktor
Vratislav Dostál
Jakub Kopřiva,Vratislav Dostál
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Vedení České televize řeší, kde šetřit. V rámci toho byly seškrtány některé pořady. Jeden pořad se ale o svoji budoucnost bát nemusí. Legendární vědomostní soutěž AZ-kvíz se i po třech dekádách na obrazovce těší takové popularitě, že byly dokonce pozastaveny nové přihlášky a čekací doba je šest až sedm let.

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Soutěž se i po téměř 30 letech na obrazovce – kulatiny oslaví příští rok – těší velké popularitě. Letošní rekord ve sledovanosti byl podle ředitele brněnského studia ČT Petra Albrechta 520 tisíc diváků.

Za tři dekády už Česká televize odvysílala 5700 dílů tohoto fenoménu a zúčastnilo se ho přes 16 tisíc soutěžících. A počet otázek? Ten se vyšplhal na 300 tisíc.

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Dalším unikátem je, že od roku 1997 má pořad také stejnou moderátorskou dvojici – Evu Machourkovou a Aleše Zbořila.

Kdo by ale chtěl zakusit soutěž na vlastní kůži, má nyní smůlu. „Čekací lhůta je šest až sedm let. Museli jsme pozastavit přihlášky,“ popsal zájem o AZ-kvíz Albrecht na jednání Rady ČT. Někteří zájemci, kteří se přihlásili mezi posledními, se tak mohou dostat do studia až v roce 2032 nebo 2033.

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Jiné pořady se budou rušit

Zatímco AZ-kvíz má svoji budoucnost zatím jistou, jiné pořady vysílané Českou televizí v rámci úspor skončí. Jak informoval server Aktuálně.cz, škrty by měly odnést pořady jako Na stopě, portréty osobností nazvané Galerie Selfie nebo pořady pro děti Draci v hrnci a Šikulové.

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Zrušeno má být noční zpravodajství na ČT24, které se vysílá z Brna a Ostravy, obě studia přijdou i o natáčení pořadu Sama doma. A ČT se už také nemá účastnit ani pěvecké soutěže Eurovize.

V dalších letech by ale mohly přijít ještě drastičtější škrty. A to v souvislosti se změnou financování veřejnoprávních médií, kterou prosazuje současný kabinet Andreje Babiše (ANO).

Podle návrhu by Česká televize mohla přijít o 1,3 miliardy korun. Podle generálního ředitele ČT Hynka Chudárka by to ohrozilo schopnost televize poskytovat veřejnou službu tak, jak jí ukládá zákon.

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„Předkládaný návrh zákona je pro ni (ČT) do velké míry likvidační, jelikož plánovaná suma ze státního rozpočtu by znamenala drastický zásah do výroby a vysílání pořadů, včetně rozsáhlého propouštění,“ napsalo vedení ČT na sociální sítě 23. října, kdy bylo nečekaně zařazeno projednání změny financování na plénum sněmovny a následně schváleno druhý den ve 4:36 ráno.

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