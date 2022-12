Ledovka se bude při mrznoucích srážkách tvořit v celém Česku, varují meteorologové

Při mrznoucích srážkách se bude do úterního rána místy tvořit ledovka na celém území Česka, na západě a severozápadě může být ledovka i přes dva milimetry silná. Meteorologové rozšířili své předchozí upozornění na ledovku. Zejména na severovýchodě země zůstane i v úterý větrné počasí a vlivem silného větru se tam budou místy tvořit sněhové jazyky a silná, více než třícentimetrová námraza.

Pondělní nejvyšší teploty se mají podle předpovědi pohybovat mezi minus čtyřmi stupni až nulou, na horách kolem minus pěti stupňů. V noci na úterý budou nejnižší teploty při malé oblačnosti a slabším větru kolem minus šesti.

"Během dne a v první polovině noci na úterý se budou od západu místy vyskytovat mrznoucí srážky s tvorbou slabé, v severozápadních a západních částech Česka i silné ledovky, s tloušťkou nad dva milimetry," uvedl Český hydrometeorologický ústav.

Na severní Moravě, ve Slezsku, na Českomoravské vrchovině a ve Frýdlantském výběžku bude do úterního rána vát silný vítr s nárazy do 70 kilometrů v hodině, na horách až do 90 kilometrů v hodině. V těchto oblastech se tak budou místy tvořit sněhové jazyky a silný vítr bude přispívat také k tvorbě silné námrazy, která může mít podle meteorologů tloušťku přes tři centimetry.

Se slábnutím větru bude pravděpodobnost tvorby sněhových jazyků i silné námrazy klesat. Na severovýchodě vydrží větrné počasí ale i během úterý, doplnili meteorologové.