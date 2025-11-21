Domácí

Drsné Česko: mráz, sníh, vichr. Meteorologové řekli, jak bude příští týden

Fabian Blažek Fabian Blažek
před 1 hodinou
Česko čeká další mrazivý víkend. Sobota bude na mnoha místech slunečná a mrazivá. Neděle pak přinese sněžení v Beskydech nebo v Krušných horách. Pozor si dejte hlavně v horských oblastech a nepodceňte oblečení, varují meteorologové před zrádným počasím. Příští týden má navíc pršet nebo sněžit.
Deštná v Orlických horách, 19. listopadu 2025, Rychnovsko.
Deštná v Orlických horách, 19. listopadu 2025, Rychnovsko.

Česko zažilo ze čtvrtka na sobotu další mrazivou noc. V Praze, Brně, Plzni, Ostravě a dalších městech zůstaly i ráno teploty pod nulou. Rekordní mrazy zaznamenaly meteorologové na horách. Na Sněžce nebo na Luční boudě v Krkonoších klesla teplota na minus 12 stupňů Celsia

Mrazivé počasí zůstane přes den i ve většině měst. Meteorologové hlásí, že "ani přes den se moc neohřejeme (…) Odpolední teploty se nejčastěji budou pohybovat od -1 do +3 °C a na východě bude pocitovou teplotu výrazně snižovat čerstvý vítr od severu," uvedl Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ).

Víkend bude slunečný a mrazivý

Přes víkend si na většině míst užijeme kombinaci slunce a zimy. Po oblačném pátku od sobotního rána místo mraků vysvitnou na většině míst sluneční paprsky. Slunečné počasí má vydržet i v neděli. Ve většině horských oblastech se ale přesto díky nízkým teplotám udrží sníh. 

Pocitově navíc přijde ochlazení, protože bude foukat vítr, a to zejména na východě republiky. Přes den se rtuť teploměru bude na většině území, a to i ve většině českých měst, pohybovat mezi minus třemi až plus dvěma stupni.

Kdo se chystá o víkendu do hor, ten by měl dbát na zvýšenou opatrnost na silnicích a nezapomenout na dobré oblečení, hlásí meteorologové. Na většině českých hor totiž denní teploty nepřesáhnou -5 °C. Navíc pocitová teplota bude kvůli větru o něco nižší. 

Začátkem příštího týdne pak předpovědi hlásí sníh a déšť. Ten má zasáhnout hlavně území Čech. Na Moravě a ve Slezsku by mělo sněžit, a to i v nížinách. 

Navíc se dočkáme menšího oteplení. Denní teploty tak ve městech vystoupají v pondělí na 3 °C. V úterý pak bude ještě o něco tepleji. Noční mrazy nás ale jen tak neopustí. V Čechách navíc hrozí ranní ledovka.

Podchlazená žena na Sněžce

To, že není dobré sílu podzimu podceňovat, dokazuje také případ 60leté ženy, kterou museli krkonošští záchranáři v pátek zachraňovat nedaleko Sněžky. 

"Šedesátileté německé turistce se nácvik extrémní formy otužování poněkud vymkl z rukou… pocitová teplota dosahovala minus 16 stupňů. Toto chování tak hraničilo s hazardováním se zdravím. Její stav byl při příjezdu záchranářů velmi vážný," sdělil agentuře ČTK mluvčí Horské služby ČR Marek Fryš.

 
