"Léčba" Bémem na Babiše nezafungovala. Rozhodl se v boji s drogami i kratomem přitvrdit

Premiér Andrej Babiš promluvil 30. května 2026 o tom, že chce bojovat tvrději proti některým návykovým látkám.
Jestliže v minulých měsících nebylo ještě zcela jasné, jakým způsobem chce premiér Andrej Babiš bojovat proti drogám, nyní to už jasné je. Babiš se rozhodl spíše pro represi, o čemž svědčí nejen některé jeho výroky, ale také to, že se obrátil zády k protidrogovému koordinátorovi Pavlu Bémovi, kterého si letos v lednu sám na tuto funkci vybral.
Popisovat postoj Andreje Babiše k protidrogové politice znamená alespoň v největší stručnosti upozornit, jak se tento jeho postoj proměňoval - až se v těchto dnech zastavil u teze, kterou se chystá prezentovat na dnešní dopolední tiskové konferenci.
Jak už dříve Aktuálně.cz popisovalo, Babiš začal letos tím, že se velmi ostře pustil do minulé vlády Petra Fialy, když v březnu prohlásil na její adresu: „Vy normálně ničíte naše dětí. To je úplně neuvěřitelné.“ Konkrétně myslel to, že je možné v Česku získat kratom, tedy látku, která na jednu stranu stimuluje mozek k lepšímu soustředění, ale zároveň na ni může vzniknout závislost.
Po zmiňované kritice ale Babiš ubral, odborníci mu vysvětlovali, že naopak Fialova vláda prosadila, aby nebyl kratom volně bez omezení k prodeji, ale že ho můžou prodávat jen licencované prodejny - za přísných podmínek a se zákazem pro mládež do 18 let. Proti takovému prodeji tedy nezasáhl, ale upozornil, že se bude s odborníky radit, co a jak by měl stát udělat.
Tato doba pro konzultace evidentně skončila, což už začalo být zřejmé každému, kdo sledoval v týdnu kulatý stůl na téma kratomu. Tuto debatu svolal na Úřad vlády samotný Babiš, který tím plnil i svůj slib, že se skutečně tomuto tématu bude hodně věnovat. Vzal ho za své a mluvil o něm s mnoha lidmi. Ale víc na něj zapůsobila ta část odborníků, která se přiklání k represi a k nimž patří i policie.
To se potvrdilo o víkendu, kdy Babiš hned dvakrát sdělil, že se rozhodl pro represi, a to nejen v případě kratomu. Byly to sice jek kratší citace, ale byly všeříkající.
„Byli jsme velmi benevolentní,“ posteskl si novinářům v sobotu na zahradě Úřadu vlády, mezi kterými bylo i Aktuálně.cz. „My jsme dospěli k názoru, že liberálnější drogová politika se nám nelíbí,“ přidal ve svém pravidelném nedělním vysílání na sociálních sítích. Zároveň avizoval onu tiskovou konferenci, na které má být mimo jiné ředitel Národní protidrogové centrály Jakub Frydrych. Tedy muž, který je pro jasnou represi a který opakovaně vystupoval proti odborníkům, kteří tvrdili, že liberálnější postup je pro Česko i uživatele výhodnější.
Mezi takové odborníky patří například protidrogový koordinátor Pavel Bém, který má podle Babiše na konci června ve své funkci skončit, nebo předcházející koordinátor Jiří Vobořil. Babiš s nimi komunikoval, tvrdil, že prý chce slyšet všechny různorodé názory, nicméně nakonec uvěřil spíše Frydrychovi než dvojici Bém - Vobořil.
„Když se kratom kombinuje s nějakými dalšími medikamenty, je to droga. A zabíjí. Takže, prosím vás, dávejte na sebe pozor,“ uvedl v neděli Babiš. Podobně mluvil už v sobotu na zahradě Úřadu vlády.
Babiš sice zároveň avizuje, že neplánuje okamžitý zákaz prodeje kratomu, to by ale ani nebylo prakticky patrně možné. Tím, že stát loni umožnil získání licencí na prodej kratomu, tak fakticky způsobil to, že podnikatelé investovali miliony korun na pořízení licence a otevření obchodů. Kdyby najednou vláda prodej zakázala, podnikatelé už upozorňovali, že by se začali obracet na soudy. Proto je pravděpodobnější pozvolný zákaz prodeje.
Je ale otázka, co tento zákaz bude znamenat. Část odborníků varuje, že se ještě více bude rozvíjet černý trh, který už tak je v Česku hodně rozsáhlý. Pro mladé lidi není téměř problém kratom získat. A dokonce si ho můžou koupit nelegálně v řadě obchodů, což už několikrát tvrdě Babiš kritizoval a vyzýval policii, aby zasáhla.
Babiš má sice ještě v úterý jednání s Pavlem Bémem, ale od této schůzky lze stěží čekat, že by předseda vlády něco na svém přesvědčení ohledně boje proti drogám změnil. Spíše se spolu budou bavit o změně systému, o tom, jak je protidrogová politika řízená, a kde se Bém staví proti Babišově snaze tento systém změnit.
"Přesun drogové politiky z úřadu vlády na ministerstvo zdravotnictví není chytrý nápad. Zdravotnictví nemůže řídit bezpečnostní agendu a vymáhání práva resortu vnitra, stejně jako nemůže řídit fiskální dopady regulace či neregulace hazardu, alkoholu či tabáku,“ tvrdí Bém, který je přesvědčený, že byl Babiš - jak řekl pro Novinky.cz - „zákeřně a destruktivně“ ovlivněn šéfem Národní protidrogové centrály Frydrychem.