Lebku svaté Zdislavy dobývali restaurátoři z betonu po kousíčcích přes 16 hodin

Přes 16 hodin trvalo restaurátorům Blance Valchářové a Michalu Velíškovi lebku svaté Zdislavy vyprostit z betonu, do kterého ji zalil zloděj.
Relikvii ukradl z baziliky v Jablonném v Podještědí na Liberecku v úterý 12. května večer a chtěl ji pohřbít do řeky. V tom mu zabránil rychlý zásah policie. Očištěnou a zrestaurovanou lebku restaurátoři předali arcibiskupovi Stanislavu Přibylovi při hlavní mši na Zdislavské pouti v Jablonném.
Pro duo uznávaných restaurátorů nebyla záchrana lebky sv. Zdislavy z betonu prvním setkáním s touto relikvií, do rukou se jim dostala už loni, provedli tehdy její kompletní opravu a odbornou impregnaci.
Právě ošetření cenné relikvie teď přispělo podle Valchářové k tomu, že se ji podařilo zachránit. Když lebku zalitou v betonu dostali do ruky, v první chvíli nevěřili, že se ji podaří vyprostit.
„Věděli jsme ale, že tu věc potřebujeme zachránit, byl to strašný adrenalin,“ přiznala. Ocenila včasný zásah policie i pracovníky muzeí a památkové péče.
Lícní kosti při krádeži upadly
„Protože nás včasně kontaktovali, předali nám hmotu betonu, kde byla uvězněná lebka svaté Zdislavy a dali nám k dispozici CT snímky, abychom věděli, kde máme vlastně v té hmotě lebku najít. Vrchol byl uvězněný dva centimetry pod povrchem. Dvě hodiny trvalo, než jsme se vůbec dostali k malé částečce, fragmentu lebky, protože pro nás bylo důležité, abychom ji nepoškodili,“ řekla restaurátorka.
Zloděj při rozbití relikviáře křehkou 800 let starou lebku poškodil. „Zůstaly tam úlomky obou lícních kostí,“ řekla Valchářová. Lícní kosti byly v minulosti s lebkou spojeny voskovou výztuhou, a to celé upadlo, když zloděj schránku rozbil.
„Bratři dominikáni nám to přivezli a my jsme to tam mohli, když lebka vyschla, doplnit zpátky,“ dodala. Lebku museli restaurátoři opatrně vysoušet, po zalití do betonu byla nasáklá vodou a hrozilo, že se rozpadne. Pomalé kontrolované vysoušení trvalo několik dní.
Z betonu restaurátoři nedobývali jen samotnou lebku, ale také zuby, které byly původně v lebce uložené v lahvičce zavinuté do roušky. „Ty zuby vysypal (zloděj) na dno té nádoby, kde rozdělal beton,“ poznamenal Velíšek.
I zuby tak museli restaurátoři z betonu postupně vyprostit a očistit. I Velíšek dnes přiznal, že když poprvé nádobu s betonem uviděl, nedokázal odhadnout, jak to dopadne, ale nakonec se relikvii podařilo zachránit.
„Máme obrovskou radost, že se to podařilo, a když vidím, že lidi mají radost, je to vlastně pro nás satisfakce,“ dodala Valchářová. Zachráněnou lebku chce církev uložit do hrobky svaté Zdislavy v bazilice, zatím to ale podle restaurátorky není možné. Ještě nějaký čas bude podle ní třeba stav relikvie sledovat.
