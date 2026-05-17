17. 5. Aneta
Lebku sv. Zdislavy se podařilo úspěšně vyjmout z betonu, je zachovalá

Lebku svaté Zdislavy se expertům podařilo úspěšně vyjmout z betonu, vzácná relikvie je zachovalá, nyní ji čekají restaurátorské práce. Policie to v neděli dopoledne oznámila na síti X.

Lebka sv. ZdislavyFoto: Martin Frouz
Lebku v úterý ukradl z baziliky v Jablonném v Podještědí na Liberecku podle kriminalistů pětatřicetiletý muž, podezřelého zadrželi ve čtvrtek. Muž zalil relikvii nevyčíslitelné historické hodnoty do betonu s cílem ji pohřbít. V sobotu soud v České Lípě neposlal muže do vazby, stíhán bude na svobodě.

„Skvělá zpráva! Lebku sv. Zdislavy se expertům podařilo úspěšně vyjmout z betonu. Relikvie je naštěstí zachovalá. Nyní ji čekají další restaurátorské práce, které mají zajistit její stoprocentní ochranu a ošetření,“ uvedla v neděli policie.

Radost Slovinců v zápase s Českem na MS v hokeji 2026

Čeští hokejisté zažili na mistrovství světa v samostatné historii hned několik krachů v zápasech s outsidery. Před čtyřmi lety padli s Rakouskem, vícekrát nestačili na Dány a po „slavné" porážce s Norskem se na ně valila kritika, že příště prohrají s Křováky. Slovinci, kteří zdolali Čechy v sobotu, jsou však tím nejmenším trpaslíkem celého výčtu.

Badatelé připravují lebku před snímkováním v rámci fotogrammetrie.

Jak historii ochránit před zloději nebo zničením

Krádež lebky svaté Zdislavy znovu otevřela otázku, jak chránit historické artefakty před zničením nebo případnou ztrátou. Jednou z efektivních cest, která navíc umožňuje i další vědecké bádání, je kompletní digitalizace. Zachovat se takto dají nejen svaté ostatky, ale i celé prostory nebo dokonce stavby.

