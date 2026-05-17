Lebku sv. Zdislavy se podařilo úspěšně vyjmout z betonu, je zachovalá

Lebku svaté Zdislavy se expertům podařilo úspěšně vyjmout z betonu, vzácná relikvie je zachovalá, nyní ji čekají restaurátorské práce. Policie to v neděli dopoledne oznámila na síti X.
Lebku v úterý ukradl z baziliky v Jablonném v Podještědí na Liberecku podle kriminalistů pětatřicetiletý muž, podezřelého zadrželi ve čtvrtek. Muž zalil relikvii nevyčíslitelné historické hodnoty do betonu s cílem ji pohřbít. V sobotu soud v České Lípě neposlal muže do vazby, stíhán bude na svobodě.
„Skvělá zpráva! Lebku sv. Zdislavy se expertům podařilo úspěšně vyjmout z betonu. Relikvie je naštěstí zachovalá. Nyní ji čekají další restaurátorské práce, které mají zajistit její stoprocentní ochranu a ošetření,“ uvedla v neděli policie.
Kurtování a násilné injekce. Lidé by se divili, co se děje v psychiatrických nemocnicích
„Co se někdy děje za zdmi psychiatrických léčeben, je neuvěřitelné. Vůbec to nepatří do 21. století,“ říká advokát Vítězslav Dohnal. Zdravotníci podle něj pacienty kurtují a k léčbě je nutí pod pohrůžkou protahování hospitalizace. „V zákoně je přitom takové nakládání s pacienty zakázáno,“ připomíná.
Sedm hřišť a 394 hráčů. Češi vyhořeli s trpaslíkem, který takový skalp nikdy neměl
Čeští hokejisté zažili na mistrovství světa v samostatné historii hned několik krachů v zápasech s outsidery. Před čtyřmi lety padli s Rakouskem, vícekrát nestačili na Dány a po „slavné" porážce s Norskem se na ně valila kritika, že příště prohrají s Křováky. Slovinci, kteří zdolali Čechy v sobotu, jsou však tím nejmenším trpaslíkem celého výčtu.
Jak historii ochránit před zloději nebo zničením
Krádež lebky svaté Zdislavy znovu otevřela otázku, jak chránit historické artefakty před zničením nebo případnou ztrátou. Jednou z efektivních cest, která navíc umožňuje i další vědecké bádání, je kompletní digitalizace. Zachovat se takto dají nejen svaté ostatky, ale i celé prostory nebo dokonce stavby.
Kvůli bombě z druhé světové války bylo v německém Pforzheimu evakuováno 30 000 lidí
Kvůli nálezu bomby z druhé světové války ve Pforzheimu na jihozápadě Německa muselo v neděli ráno opustit své byty a domy až 30 tisíc lidí.