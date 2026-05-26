Přeskočit na obsah
Benative
26. 5. Filip
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Domácí

Lebka svaté Zdislavy bude vystavena jen při sobotní pouti, pak ji uschovají

ČTK

Zachráněná lebka sv. Zdislavy bude vystavena v bazilice v Jablonném v Podještědí jen při sobotní pouti tento týden. Potom bude uschována, řekl v úterý pražský arcibiskup a administrátor litoměřické diecéze Stanislav Přibyl.

bazilika svatého Vavřince a svaté Zdislavy, boční oltář, relikviář, rozbitá schránka
Návštěvníci z Mostu si prohlížejí rozbitý relikviář na bočním oltáři v bazilice svatého Vavřince a svaté Zdislavy, odkud byla odcizena lebka svaté Zdislavy, 14. května 2026, Jablonné v Podještědí. Bazilika, uzavřená kvůli policejnímu vyšetřování po krádeži vzácné relikvie z 12. května, je nyní opět přístupná veřejnosti.Foto: CTK
Reklama

Zloděj relikvii ukradl z baziliky 12. května, pak ji zalil do betonu. Policie muže dopadla a restaurátoři lebku z betonu vyňali.

„Budeme sledovat její další kondici. To znamená je pod nějakým restaurátorským zásahem a potřebuje ještě nějakou dobu, než dokonale, řekl bych, vyschne a bude jasné, v jaké další kondici se bude nacházet. A naším plánem je vrátit ji do hrobu svaté Zdislavy, čili neplánujeme ji dále vystavovat,“ dodal Přibyl.

Související

Muž obviněný z krádeže chtěl lebku pohřbít v betonu do řeky. Jeho obhájce Vít Pavko řekl, že lituje, že nezvolil jinou formu protestu proti tomu, jak církev s ostatky patronky zacházela. Nesouhlasí s tím, že byla lebka svaté Zdislavy oddělena od těla.

Reklama
Reklama
Mohlo by vás zajímat
Reklama
Reklama
Nejnovější
České zdravotnictví se po letech stagnace probouzí k digitálnímu životu. Zatímco dříve jsme náskok v digitalizaci zaspali, dnes máme šanci přeskočit vývojové stupně a zavést řešení, která patří ke světové špičce.
České zdravotnictví se po letech stagnace probouzí k digitálnímu životu. Zatímco dříve jsme náskok v digitalizaci zaspali, dnes máme šanci přeskočit vývojové stupně a zavést řešení, která patří ke světové špičce.
České zdravotnictví se po letech stagnace probouzí k digitálnímu životu. Zatímco dříve jsme náskok v digitalizaci zaspali, dnes máme šanci přeskočit vývojové stupně a zavést řešení, která patří ke světové špičce.
BeNative

Stačí minuta pohledu do mobilu. Unikátní technologie změří klíčové hodnoty jako krevní tlak nebo cukr bez kapky krve

České zdravotnictví se po letech stagnace probouzí k digitálnímu životu. Zatímco dříve jsme náskok v digitalizaci zaspali, dnes máme šanci přeskočit vývojové stupně a zavést řešení, která patří ke světové špičce. Jedním z nich je BioScan. Jak tato unikátní technologie funguje a proč umělá inteligence nikdy nenahradí lékaře, vysvětluje Jiří Pecina, zakladatel a CEO společnosti MEDDI hub.

FILE PHOTO: Marco Rubio steps down as acting head of the US National Archives
FILE PHOTO: Marco Rubio steps down as acting head of the US National Archives
FILE PHOTO: Marco Rubio steps down as acting head of the US National Archives

ŽIVĚ Dohoda je stále možná, vyjednávání by mohlo trvat několik dní, uvedl Rubio

Dohoda s Íránem je stále možná, uvedl po amerických úderech ministr zahraničí USA Marco Rubio. Její vyjednání by podle něj mohlo trvat několik dní. V pondělí uvedl, že američtí a íránští vyjednavači mají „na stole docela solidní věc“. Dohoda údajně zahrnuje prodloužení příměří o 60 dní, znovuotevření Hormuzského průlivu a další jednání o íránském jaderném programu.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama